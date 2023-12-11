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Николаев (2009) Николаевская область (1871) СБУ (18692) государственная измена (950)

Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ), разведывавшего позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что фигурант пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Для выполнения этой задачи вражеский агент получил от своих "кураторов" из российского ГРУ 10 тыс. грн "аванса" на собственную банковскую карточку. Следующие суммы должны поступать фигуранту по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск.

Смотрите: Задержан агент ФСБ, передававший оккупантам координаты мест дислокации ВСУ на Николаевщине, - СБУ. ФОТО

"Разведанные потребовались агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed".

После выполнения всех вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители", - говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации этих "планов" - установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

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По данным следствия, задержан местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсона и уже долгое время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков родственники передали фигуранту контакт "куратора" из российского ГРУ и "условные фразы", которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом, отметили в пресс-службе СБУ.

Во время обыска у изъятого изъятого мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ 01
Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ 02
Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ 03
Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ 04
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Топ комментарии
+2
Це чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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11.12.2023 10:14
+2
"Агент вчинив зброєний опір, після чого був ліквідований".
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11.12.2023 10:18
+2
і не скінчується ж це лайно...
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11.12.2023 10:49
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Це чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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11.12.2023 10:14 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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11.12.2023 10:15 Ответить
"Агент вчинив зброєний опір, після чого був ліквідований".
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11.12.2023 10:18 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!100000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2023 12:13 Ответить
шо у цих людей в голові.
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11.12.2023 10:20 Ответить
Вата
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11.12.2023 10:50 Ответить
Яка вата? Бомж падло вирішив заробити, ще й не зовсім дурний, хоч писати не вміє, - гарантій вимагає, інформацію дозує. Це не вата, воно знає що робить, це повинно заснути на рельсах.
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11.12.2023 11:45 Ответить
Гроші
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11.12.2023 10:56 Ответить
і не скінчується ж це лайно...
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11.12.2023 10:49 Ответить
В Миколаєві цього лайна дуже багато, просто більшість з них на якийсь час притихли.
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11.12.2023 16:59 Ответить
Толік, я тобі вже неодноразово казав: міняй своє оточення! От в моєму оточенні в тому ж Миколаєві нема жодного! Хоч є і твої ровесник, молодість яких в "совку" минула. Міняй оточення!
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11.12.2023 17:13 Ответить
ЖЫТЬ,ДЕРЖЫ,ЛОКАЦЫИ,ЕТИ, Этих недоразвитых находят фсбэшники в соцсетях по грамматическим ошибкам. Всего два коротких предложения и видно что даун
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11.12.2023 10:56 Ответить
як на мене то фейк, тому що за винятком держы - немає інших помилок
а фсбешнік: сума и интерессно
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11.12.2023 12:32 Ответить
ЖЫТЬ,ЛОКАЦЫИ,ЕТИ - немає інших помилок?
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11.12.2023 12:42 Ответить
я мала на увазі, що усі помилки однотипні
і для когось, хто не вміє писати жи-ши, дивно не робити інших помилок
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12.12.2023 10:47 Ответить
Бляха бомж. І не замерзло ж десь сміттєзвалищі.
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11.12.2023 11:40 Ответить
Штирлиц,вы просрали СССР 11 декабря 1991 года.. товаристч Горбачев выступил по ящику 25 декабря и сказал...я устал я ухожу... алкаш Ельцин сказал... Миша..хватит твоей сраной Перестройки и Ускорения...народ устал...☠️🏴‍☠️😁
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11.12.2023 11:49 Ответить
сподіваюсь ця тварина отримає теплу хату і смачну баланду рочків так на 15........
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11.12.2023 11:52 Ответить
И снова хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!а **************** *********** в петлю немедля...........................................................................
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11.12.2023 13:33 Ответить
 
 