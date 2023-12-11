Задержан агент РФ, разведывавший позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ), разведывавшего позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что фигурант пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

Для выполнения этой задачи вражеский агент получил от своих "кураторов" из российского ГРУ 10 тыс. грн "аванса" на собственную банковскую карточку. Следующие суммы должны поступать фигуранту по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск.

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"Разведанные потребовались агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed".

После выполнения всех вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители", - говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации этих "планов" - установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

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По данным следствия, задержан местный житель, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсона и уже долгое время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков родственники передали фигуранту контакт "куратора" из российского ГРУ и "условные фразы", которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом, отметили в пресс-службе СБУ.

Во время обыска у изъятого изъятого мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.







