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Четыре бронированные скорые от United24 переданы на фронт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На фронт для эвакуации раненых передали четыре бронированные скорые, приобретенные за средства, которые собрали на платформе United24.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Передали на фронт еще 4 бронескорые от United24. Всего закупили у канадских партнеров 13 бронированных авто, 11 из них - уже в Украине. Медики смогут безопаснее эвакуировать раненых с линии фронта", - написал он.
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Целых четыре штуки!
Лихтенштейну точно хватит
І витратили ******** державних коштів... а Бабченка так і не наздогнали (не кажучи вже про Пороха і інших)
А у нас? Чим усі ці півтора року війни займався президент та верховна влада? Незрозуміло.