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скорая (350) Федоров Михаил (425) United24 (15)

Четыре бронированные скорые от United24 переданы на фронт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На фронт для эвакуации раненых передали четыре бронированные скорые, приобретенные за средства, которые собрали на платформе United24.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передали на фронт еще 4 бронескорые от United24. Всего закупили у канадских партнеров 13 бронированных авто, 11 из них - уже в Украине. Медики смогут безопаснее эвакуировать раненых с линии фронта", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время действия государственной благотворительной платформы United24 собрано 500 млн дол., - Зеленский. ВИДЕО

Четыре бронированные скорые от United24 переданы на фронт 01
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Офигеть!
Целых четыре штуки!
Лихтенштейну точно хватит
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11.12.2023 12:38 Ответить
"Загалом закупили в канадських партнерів 13 броньованих авто "

І витратили ******** державних коштів... а Бабченка так і не наздогнали (не кажучи вже про Пороха і інших)
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11.12.2023 13:02 Ответить
Их должно быть минимум 800
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11.12.2023 13:11 Ответить
У роки другої світової війни увесь часний бізнес Німеччини працював на Вермахт. Заводи Крупа випускали гармати , бронетранспортери , танки. Мундири СС відшивались на фабриках Хуго Боса. Компанія Сіменс займалась виробництвом станків , авіаційних моторів , електроустаткування для армії та флоту. BMW виробляло авіаційни двигуни для військових літаків. Мерседес та Порше виробляли двигуни для танків , літаків , підводних човнів.

А у нас? Чим усі ці півтора року війни займався президент та верховна влада? Незрозуміло.
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11.12.2023 13:14 Ответить
потужно!!!
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11.12.2023 13:18 Ответить
 
 