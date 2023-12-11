Четыре бронированные скорые от United24 переданы на фронт. ФОТО

На фронт для эвакуации раненых передали четыре бронированные скорые, приобретенные за средства, которые собрали на платформе United24.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передали на фронт еще 4 бронескорые от United24. Всего закупили у канадских партнеров 13 бронированных авто, 11 из них - уже в Украине. Медики смогут безопаснее эвакуировать раненых с линии фронта", - написал он.

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