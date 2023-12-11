520 FPV-дронов "Дикі Шершні" было произведено в ноябре и отправлено на фронт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Благодаря сообществам Цензор.НЕТ и Бутусов+ в прошлом месяце было аккумулировано 8,5 млн грн, направленных на изготовление 520 FPV-дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, было приобретено:
- 435 аккумуляторов;
– 300 инициаторов подрыва;
- 10 ретрансляторов видеосвязи (собственное производство);
- 7 рюкзаков для FPV рюкзаков;
- оборудование для оператора – 8 комплектов;
- антенны усиления сигнала – 15 штук;
Дроны получили:
- ударное подразделение "Булава" из Президентской бригады им. Б.Хмельницкого;
- подраздел "Тайстра" из 10 ОГШБ Эдельвейс;
- "Ахиллес" из 92 ОГШБ;
- третья штурмовая бригада и пятая штурмовая бригада;
- подраздел Асгард;
- 40-я Отдельная артиллерийская бригада;
- 1-й отдельный батальон "Волки Да Винчи";
- военная контрразведка СБУ;
- подразделы ГУР, ССО, ГНСУ и Нацгвардии.
Реквизиты для сбора на "Дикі Шершні":
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
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Саме стільки було виділено на ремонт ділянки по вул.Героїв України в м.Кропивницкій
https://cbn.com.ua/2023/07/25/u-kropyvnytskomu-ponad-186-mln-grn-spryamuyut-na-rekonstruktsiyu-dorogy-na-geroyiv-********-ta-akademika-tamma-video/
Шмигаль з члєнами, в урядовому кварталі95, дбає …
шото на второй год большой войны от зебилов главного зебильного Вошьдя совсем не видно ни Вэлыкого дронивництва ни Вэлыкого снарядивныцтва.. про Вэлыке ракетивныцтво и речь даже не идёт - ручная сборка в единичных экземплярах..
вумный лохторат выбрал (и втик, хто змиг), чорти шо, дермака, и сбоку бантик - Зелю.. а отгребает вся Украина
знаем що FPV дрони, та все аналогічне різного призначення відіграють дуже багато на сьогодні - а завтра будуть відігравати ще більше...., кацапня це зрозуміла, заплативши велику ціну ....., спочатку в цьому сегменті вона дуже програвала, але на ссьогодні вже домінуе / це визнають вже самі наші военні/..
при цьому цікавить таке - який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів- так як знаем що збираем та постачаеться на фронт їх багато / військові кажуть ,що замало/- але в той же час кацапня /*їх РЕБ , та інше /дуже багато знищуе , та "приземляе" наші "цивільні" FPVдрони, та "гаражні" розробки / слабкий захист відпротидії/..
?? який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів - в історії злетів / запустили - знищив ціль ?