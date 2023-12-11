520 FPV-дронов "Дикі Шершні" было произведено в ноябре и отправлено на фронт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Благодаря сообществам Цензор.НЕТ и Бутусов+ в прошлом месяце было аккумулировано 8,5 млн грн, направленных на изготовление 520 FPV-дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, было приобретено:

- 435 аккумуляторов;

– 300 инициаторов подрыва;

- 10 ретрансляторов видеосвязи (собственное производство);

- 7 рюкзаков для FPV рюкзаков;

- оборудование для оператора – 8 комплектов;

- антенны усиления сигнала – 15 штук;

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Дроны получили:



- ударное подразделение "Булава" из Президентской бригады им. Б.Хмельницкого;

- подраздел "Тайстра" из 10 ОГШБ Эдельвейс;

- "Ахиллес" из 92 ОГШБ;

- третья штурмовая бригада и пятая штурмовая бригада;

- подраздел Асгард;

- 40-я Отдельная артиллерийская бригада;

- 1-й отдельный батальон "Волки Да Винчи";

- военная контрразведка СБУ;

- подразделы ГУР, ССО, ГНСУ и Нацгвардии.

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Реквизиты для сбора на "Дикі Шершні":



Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



ПриватБанк: 4731219611037825



PayPal: [email protected]

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