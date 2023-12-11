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В результате обстрела Херсонской тергромады один человек погиб, еще три - получили ранения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 11 декабря на протяжении нескольких часов военные РФ обстреливали Херсонскую территориальную громаду, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"В одном из пригородных поселков снаряд попал в летнюю кухню. Из-под завалов спасатели извлекли раненую женщину, которую передали медикам, и деблокировали тело погибшего мужчины.
Также в областном центре из-за вражеской атаки ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.
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