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обстрел (20230) Херсон (2105)

В результате обстрела Херсонской тергромады один человек погиб, еще три - получили ранения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 11 декабря на протяжении нескольких часов военные РФ обстреливали Херсонскую территориальную громаду, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из пригородных поселков снаряд попал в летнюю кухню. Из-под завалов спасатели извлекли раненую женщину, которую передали медикам, и деблокировали тело погибшего мужчины.

Также в областном центре из-за вражеской атаки ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела Херсонской тергромады один человек погиб, еще три - получили ранения 01
В результате обстрела Херсонской тергромады один человек погиб, еще три - получили ранения 02
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