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Пять FPV-дронов уничтожили пограничники на Запорожском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Запорожском направлении пограничники уничтожили 5 FPV-дронов, атаковавших их позиции.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"5 FPV-дронов за одну охоту. Целую стаю вражеских "птичек", атаковавших позиции наших защитников, уничтожили пограничники на Запорожском направлении с помощью антидроновых ружей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Пограничники атаковали дроном-камикадзе вражеский автомобиль на Купянском направлении. ВИДЕО

Пять FPV-дронов уничтожили пограничники на Запорожском направлении 01
Пять FPV-дронов уничтожили пограничники на Запорожском направлении 02
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Видно донімали дуже наших бійців на позиціях, що надіслали мисливців для засади.
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11.12.2023 13:55 Ответить
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ!
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11.12.2023 14:13 Ответить
Це доказ про те, що ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ FPV-дронів ІСНУЄ.

Отже, далі залишається тільки задача ОРГАНІЗУВАТИ ПОШИРЕННЯ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ВСІ НАШІ ВІЙСЬКА.
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13.12.2023 04:16 Ответить
Думаю, якби задача захисту від дронів була одним із завдань під час наших спроб наступу із використанням значної кількості техніки, то таких втрат техніки би не було.
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13.12.2023 04:18 Ответить
 
 