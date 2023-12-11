Пять FPV-дронов уничтожили пограничники на Запорожском направлении. ФОТО

На Запорожском направлении пограничники уничтожили 5 FPV-дронов, атаковавших их позиции.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"5 FPV-дронов за одну охоту. Целую стаю вражеских "птичек", атаковавших позиции наших защитников, уничтожили пограничники на Запорожском направлении с помощью антидроновых ружей", - говорится в сообщении.

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