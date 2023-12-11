В Печерском районе Киева произошел обвал на строительстве, 1 человек погиб, 1 травмирован. ФОТО

В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для укрепления грунта произошел обвал.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обрушения один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу. В настоящее время проводятся работы по разбору завала.

По данным КГГА, трагедия произошла по ул. Лютеранская, 7/10.

Как отметили в полиции Киева, после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации данного события.

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