В Печерском районе Киева произошел обвал на строительстве, 1 человек погиб, 1 травмирован. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для укрепления грунта произошел обвал.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обрушения один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу. В настоящее время проводятся работы по разбору завала.
По данным КГГА, трагедия произошла по ул. Лютеранская, 7/10.
Как отметили в полиции Киева, после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации данного события.
Топ комментарии
+6 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий11.12.2023 16:26
+4 растуди
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+3 Small Jerboa
показать весь комментарий11.12.2023 16:26
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Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
Хтось помилився в технологічній карті . Треба було спочатку закріпити
Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .
Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.
Громлять Серце України - святе місто на святих холмах