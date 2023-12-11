РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6456 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
6 129 11
Киев (24550) обвал (179) Нацполиция (15742)

В Печерском районе Киева произошел обвал на строительстве, 1 человек погиб, 1 травмирован. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для укрепления грунта произошел обвал.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обрушения один мужчина погиб и еще один травмирован. Последний госпитализирован в Александровскую клиническую больницу. В настоящее время проводятся работы по разбору завала.

По данным КГГА, трагедия произошла по ул. Лютеранская, 7/10.

Как отметили в полиции Киева, после выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации данного события.

Читайте также: Мост, при падении которого на Закарпатье погибла женщина, не был аварийным, - полиция

В Печерском районе Киева произошел обвал на строительстве, 1 человек погиб, 1 травмирован 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Ну що, після Омельченко хто тількі не керував містом І Черновецький, і Попов і Кличко.

Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .

Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.

Громлять Серце України - святе місто на святих холмах
показать весь комментарий
11.12.2023 16:26
+4
Усі подібні випадки свідчать: припиніть, бл@дь, витрачати гроші не на війну, по друге, роботи виконуються не спеціалістами, а васями-петями з полонин (хоча і там вась-петь майже не залишилось), по третє, бурятам по#уй на той благоустрій, якщо вони його побачать - не оцінять. Якщо це тільки заради крадівництва, тоді питання - ви не впевнені у перемозі? Тоді тікайте, біжіть, відпустимо, але не заважайте, суки
показать весь комментарий
11.12.2023 17:13
+3
Ось це так виглядала ОПОРНА СТІНА?!
Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звалять на Кличка.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:21 Ответить
Ось це так виглядала ОПОРНА СТІНА?!
Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:26 Ответить
Так, це не «стіна в ґрунті»
Хтось помилився в технологічній карті . Треба було спочатку закріпити
показать весь комментарий
11.12.2023 16:28 Ответить
У Києві економити на земляних етапах - преступно і непрофесійно
показать весь комментарий
11.12.2023 16:30 Ответить
та і грунт схожий на 1000-літній смітник
показать весь комментарий
11.12.2023 18:38 Ответить
Ну що, після Омельченко хто тількі не керував містом І Черновецький, і Попов і Кличко.

Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .

Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.

Громлять Серце України - святе місто на святих холмах
показать весь комментарий
11.12.2023 16:26 Ответить
Що там з метро?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:47 Ответить
Метро втомилося!
показать весь комментарий
11.12.2023 18:59 Ответить
Усі подібні випадки свідчать: припиніть, бл@дь, витрачати гроші не на війну, по друге, роботи виконуються не спеціалістами, а васями-петями з полонин (хоча і там вась-петь майже не залишилось), по третє, бурятам по#уй на той благоустрій, якщо вони його побачать - не оцінять. Якщо це тільки заради крадівництва, тоді питання - ви не впевнені у перемозі? Тоді тікайте, біжіть, відпустимо, але не заважайте, суки
показать весь комментарий
11.12.2023 17:13 Ответить
Печерські пагорби вони такі. Лізеш, лізеш наверх. Заліз. А потім хрясь і скотився у ту саму яму, звідки пихтів догори.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:30 Ответить
Це не Печерськ, а місце поблизу Хрещатика (вул. Лютеранська).
показать весь комментарий
11.12.2023 18:43 Ответить
 
 