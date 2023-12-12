РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14630 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
540 0
война (46991) обстрел (20252) Купянск (343) Офис Генпрокурора (2045)

Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате сегодняшнего обстрела Купянска Харьковской области в городе поврежден ряд жилых домов и хозяйственных сооружений. Возросло количество пострадавших от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 12 декабря российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел г. Купянска. Погиб 72-летний мирный житель, еще два человека получили ранения.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Рашисты обстреляли Купянск, погиб мужчина, есть раненый. ФОТО

Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов 01
Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов 02
Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов 03
Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов 04
Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов 05

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты обстреляли Купянск, погиб мужчина, ранен.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 