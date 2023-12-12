Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и "выбивал" из них деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Житомирщине задержан депутат горсовета, занимавшийся рэкетом в области. От рук рэкетиров пострадали более 30 семей, в том числе военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Депутат горсовета Коростышева входил в состав мощной преступной организации в области.
"Злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе. Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.
Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн", - говорится в сообщении.
В августе и сентябре 2023 года правоохранители задержали "на горячем" десять участников преступной организации, в частности - ее главаря, так называемого "смотрящего" по Коростышеву.
В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мэра города.
"По данным следствия, он, вместе с другими участниками банды, похищал местных жителей и "выбивал" из них деньги. Установлено, что после многочисленных пыток над своими жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета. Кроме того, ссылаясь на свои связи в разных госучреждениях, он "предостерегал" пострадавших от обращений в правоохранительные органы.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его", – рассказали в СБУ.
Во время обысков в квартире депутата и его рабочем кабинете обнаружены:
- мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с подтверждениями незаконных действий;
- черновые записи о "задолженности" потерпевших.
Должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);
- ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Сообщено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией "смотрящему" по Коростышеву, ныне находящемуся в следственном изоляторе (ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Пожалуйста, подождите...
може, хай за хакерами з болот пильнують?
чи про киву, ще не достатньо себе повихваляли?
Згідно п.10 ч.1 ст.1 ЗУ "Про національну безпеку України" - "національні інтереси України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян".
До того ж серед потерпілих від злочинної діяльності військовослужбовець ЗСУ та його рідні, а це вже контррозвідувальна діяльність, яка є цариною СБУ
Мусара, де стаття злочинцям за тортури й катування людей?
В разі відмови платити людей викрадали та відвозили до власних катівень, а після тортур депутат змушував людей приносити їхні «відкупні» до приміщення міськради.
Вже вдалося встановити понад 30 постраждалих від рук рекетирів, серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Шахраї погрожували вбити його вагітну дружину, якщо воїн не передасть їм 190 тисяч грн.
Раніше було затримано 10 учасників банди, у тому числі її ватажка, так званого «смотрящого» за Коростишевом. Депутату тепер загрожує до 7 років в'язниці".
Список депутатів Коростишівської міськради
пора усіх кандидатів у владу
- перевіряти на полиграфі
- перевіряти у психіатра
- перевіряти у нарколога
Демократія мае бути озброена
Ще е цікава спільнота - працівники апаратів ВР КАБМІНУ І ОПУ . Там кротів 20%
Та в нього під подушкою має лежати Colt 1911. Даруйте, на унітазі він має сидіти з пістолетом.