Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и "выбивал" из них деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Житомирщине задержан депутат горсовета, занимавшийся рэкетом в области. От рук рэкетиров пострадали более 30 семей, в том числе военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Депутат горсовета Коростышева входил в состав мощной преступной организации в области.

"Злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе. Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.

Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В августе и сентябре 2023 года правоохранители задержали "на горячем" десять участников преступной организации, в частности - ее главаря, так называемого "смотрящего" по Коростышеву.

В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мэра города.

"По данным следствия, он, вместе с другими участниками банды, похищал местных жителей и "выбивал" из них деньги. Установлено, что после многочисленных пыток над своими жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета. Кроме того, ссылаясь на свои связи в разных госучреждениях, он "предостерегал" пострадавших от обращений в правоохранительные органы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его", – рассказали в СБУ.

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Во время обысков в квартире депутата и его рабочем кабинете обнаружены:

- мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с подтверждениями незаконных действий;

- черновые записи о "задолженности" потерпевших.

Должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);

- ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Сообщено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией "смотрящему" по Коростышеву, ныне находящемуся в следственном изоляторе (ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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