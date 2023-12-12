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Житомирщина (1314) СБУ (18701)

Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и "выбивал" из них деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Житомирщине задержан депутат горсовета, занимавшийся рэкетом в области. От рук рэкетиров пострадали более 30 семей, в том числе военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Депутат горсовета Коростышева входил в состав мощной преступной организации в области.

"Злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе. Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.

Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В августе и сентябре 2023 года правоохранители задержали "на горячем" десять участников преступной организации, в частности - ее главаря, так называемого "смотрящего" по Коростышеву.

В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мэра города.

"По данным следствия, он, вместе с другими участниками банды, похищал местных жителей и "выбивал" из них деньги. Установлено, что после многочисленных пыток над своими жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета. Кроме того, ссылаясь на свои связи в разных госучреждениях, он "предостерегал" пострадавших от обращений в правоохранительные органы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его", – рассказали в СБУ.

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Во время обысков в квартире депутата и его рабочем кабинете обнаружены:

- мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с подтверждениями незаконных действий;
- черновые записи о "задолженности" потерпевших.

Должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);
- ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Сообщено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией "смотрящему" по Коростышеву, ныне находящемуся в следственном изоляторе (ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и выбивал из них деньги, - СБУ 01
Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и выбивал из них деньги, - СБУ 02
Депутат горсовета на Житомирщине вместе с бандой похищал людей и выбивал из них деньги, - СБУ 03
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Топ комментарии
+26
Да конечно депутат сраной миськрады с бандой 30 семей избил,ограбил и в полиции ничего знали,были заняты более важными делами,чем борьба с хорошо организованной бандой.
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12.12.2023 13:19
+22
Справжній "народний" депутат. Від справжнього "наріду".
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12.12.2023 13:16
+18
дичина неймовірна!
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12.12.2023 13:13
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дичина неймовірна!
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12.12.2023 13:13 Ответить
от поясніть мені, яким боком сбу до внутрішнього бандитизму в україні?
може, хай за хакерами з болот пильнують?
чи про киву, ще не достатньо себе повихваляли?
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12.12.2023 13:14 Ответить
Якщо менти пов'язані з цією бандою (а саме вони мають займатися оргзлочинністю) - то комусь же треба припинити злочин!
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12.12.2023 13:18 Ответить
Цей злочин могли припинити виборці в 2019 році.
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12.12.2023 16:06 Ответить
За ч.2 ст.2 ЗУ "Про Службу безпеки України" до "завдань Служби безпеки України входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України."
Згідно п.10 ч.1 ст.1 ЗУ "Про національну безпеку України" - "національні інтереси України - життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян".
До того ж серед потерпілих від злочинної діяльності військовослужбовець ЗСУ та його рідні, а це вже контррозвідувальна діяльність, яка є цариною СБУ
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12.12.2023 13:35 Ответить
тобто крадіжка ковбаси в супікє, теж сбу! бо це загроза державі. а ще, директорка цього супіку, дружина мєнта., а це безпосередня загроза державним інститутам!
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12.12.2023 13:48 Ответить
крута зав'язка
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12.12.2023 13:52 Ответить
Справжній "народний" депутат. Від справжнього "наріду".
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12.12.2023 13:16 Ответить
Угу...Не розумію-чого це виборці ображаються на тих,кого самі ж обрали.
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12.12.2023 13:21 Ответить
Да конечно депутат сраной миськрады с бандой 30 семей избил,ограбил и в полиции ничего знали,были заняты более важными делами,чем борьба с хорошо организованной бандой.
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12.12.2023 13:19 Ответить
********** повернув Україну у ранні 90-ті. Це вже далеко не перша така дика історія за роки його трагічного для українського народу правління.
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12.12.2023 13:20 Ответить
Ви хотіли сказати зЕлупський?
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12.12.2023 14:01 Ответить
Так. Економ Залуцький з пієси театру Бенюка на Подолі)
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12.12.2023 14:18 Ответить
Насмілюсь запитати: від якої партії депутат? Чи соромно признати СН?
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12.12.2023 13:21 Ответить
Хорошого депутата собі вибрали, не скаржтесь.
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12.12.2023 13:24 Ответить
й що там поліція? вона не в курсі була? це ж маленьке містечко, там все відомо..., мабуть, теж причетні...
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12.12.2023 13:28 Ответить
там не только полиция,там туча расплодившихся туниядцев которые видят и смотрят туда за что не оплачено!!!мерзкие ублюдки в погонах и власти!!!
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12.12.2023 13:31 Ответить
а працівники міскради? вони не бачили, що якісь дивно перелякані відвідувачі валять в кабінет до якогось чиновника?
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12.12.2023 13:45 Ответить
Знали 100%. Але мене більше дивує реакція тих хто постраждав.
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12.12.2023 13:55 Ответить
вопрос в другом,,военное время,бандитизм в группе,и 7 лет???за 5 бутылок пива в супермаркете дали 5 лет,может пора сделать наказание по трудам??думаю пожизненое в шахте в самый раз,за коррупцию мародерство тоже самое!!!такие ,,опытные,, уголовники должныы иметь минусовый шанс выйти из зоны,чтобы не было желающих повторить!!!мусоров,судей,прокуроров дбр,ссп набу ***** в районе под увольнение с запретом занимать должность!!!связаных напрямую в шахты!!!
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12.12.2023 13:28 Ответить
Колись Юрченко украв 5 бутилок пива, його піймали, і потім він став нардепом від СН, і погорів на хабарях кілька разів
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12.12.2023 15:34 Ответить
В статті йдеться про наявність спеціально облаштованих катівень, 30 постраждалих сімей.
Мусара, де стаття злочинцям за тортури й катування людей?
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13.12.2023 15:28 Ответить
Ця ж сама стаття на іншому сайті з'явилась ще 17 серпня 2023, цензор оперативно працює ))
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12.12.2023 13:31 Ответить
ТЦК?
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12.12.2023 13:32 Ответить
Цікаво Очолював банду , викрадав людей , а при затриманні не лежить з закривавленною мордою а стоїть руки в кишенях .... СБУ таке СБУ ...
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12.12.2023 13:49 Ответить
Нажаль, хунгари в чомусь прав-ось це і є гібридна війна. Необхідно на час війни ввести смертну кару за подібні злочини.
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12.12.2023 13:50 Ответить
"йдеться про депутата-ляшківця міськради Коростишева Мішу Лукомського. Разом із рекетирами він вимагав з людей гроші під вигаданими приводами.
В разі відмови платити людей викрадали та відвозили до власних катівень, а після тортур депутат змушував людей приносити їхні «відкупні» до приміщення міськради.
Вже вдалося встановити понад 30 постраждалих від рук рекетирів, серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Шахраї погрожували вбити його вагітну дружину, якщо воїн не передасть їм 190 тисяч грн.
Раніше було затримано 10 учасників банди, у тому числі її ватажка, так званого «смотрящого» за Коростишевом. Депутату тепер загрожує до 7 років в'язниці".

Список депутатів Коростишівської міськради
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12.12.2023 13:50 Ответить
От чомусь так одразу і подумав що це "ляшківець". У нас теж всякий непотріб та колишні юльки це ляшківці.
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12.12.2023 14:05 Ответить
Ось не каркайте про Україну
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12.12.2023 13:54 Ответить
Я важаю , що війну виграе той хто мовча робить справу
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12.12.2023 14:16 Ответить
*******.

пора усіх кандидатів у владу
- перевіряти на полиграфі
- перевіряти у психіатра
- перевіряти у нарколога
Демократія мае бути озброена
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12.12.2023 13:52 Ответить
Да і теперішніх депутатів пора на поліграф. ВР - обов'язково
Ще е цікава спільнота - працівники апаратів ВР КАБМІНУ І ОПУ . Там кротів 20%
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12.12.2023 13:57 Ответить
Пані Софія, для уточнення, кандидатів у владу від кого потрібно так ретельно й обережно перевіряти?
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13.12.2023 15:32 Ответить
Короче, в европу нас не берут, потому что орбан гадит. А вообще-то мы уже готовы.
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12.12.2023 13:58 Ответить
Такі потвори десь просто прокололись. ПравоХоронителі не могли цього не знати. Але воно башляло на гору, тому його кришували, можливо те саме СБУ. Чи може хтось досі вірить у порядність цієї влади?...
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12.12.2023 14:07 Ответить
99% депутатов и власти из этих и приближенные к рекетерам, бандитам, вымогателям
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12.12.2023 14:36 Ответить
Чому військовик ЗСУ під час війни без особистої зброї?

Та в нього під подушкою має лежати Colt 1911. Даруйте, на унітазі він має сидіти з пістолетом.
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12.12.2023 14:48 Ответить
І куда дивиться Зеленський?
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12.12.2023 14:54 Ответить
а можна просто відірвати ногу і відпустити?
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12.12.2023 14:58 Ответить
Лише ???
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12.12.2023 15:55 Ответить
Скабєєва і боброєдка вже сцють окропом! Катівні, знущання над вагітними!
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12.12.2023 15:28 Ответить
В цьому випадку слово депутат треба брати в лапки.
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12.12.2023 15:28 Ответить
Лише 7 років ????
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12.12.2023 15:54 Ответить
Сподіваюся, що серед викрадених був хоча б один із тих, безтолочив, що голосували за нього.
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12.12.2023 16:00 Ответить
 
 