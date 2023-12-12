На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь". ФОТО

В поселке Коцюбинское Киевской области новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь", а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой. Глава поселкового совета от "Слуги народа" Сергей Даниш заявил, что на их установление в этом году не тратили деньги из бюджета.

Об этом сообщила бывшая главная редактор сайта движения "Честно" Ирина Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Поставили в моей громаде вот такую елку. Мне об этом пишут односельчане и возмущаются, какая бл*ть "Маша и Медведи", какая "Снегурочка и Дедушка Мороз"? Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут украсить в 2023 году елку "Маша и Медведи" и "Дедушка Мороза и Снегурочка", - написала она.

Председатель Коцюбинского поссовета Сергей Даниш в комментарии

"Украинской правде" сказал, что елке и декорациям уже несколько лет, поэтому на их установку в этом году не тратили деньги из бюджета.

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"Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. "Машу і ведмедя можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду".. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!" - пояснив Даніш.

"Нагадаю, на стрільбищах Даніш відмовився стріляти по мішені Путіна. І це можуть підтвердити наші односельці, зокрема Юрій Устіновський, який з перших днів на фронті і воює на найбільш гарячих напрямах, зокрема під Бахмутом. Падружайка селищного голови Сергія Даніша і його віпагітаторка освітянка-коригувальниця Душкіна, яка втекла в рашку. Той таки Юрій Устіновський, який має цінності і розуміє, що це значить, зберіг цей скрін для політичної пам'яті.

Даніш отримав орден від московських попів. Тільки МАФи ФСБ в рясах до Великодня отримували яйця-прикраси (інші релігійні громади ні). У списку Даніша була "матушка" з касти ФСБ в рясах. Коли мітингували, щоб позакривали ці МАФи - точки ФСБ, то Даніша дотискала до сесії не один місяць громада", - пише Федорів.

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"Даніш під час сирен організовував дитячий захід, який був заздалегідь анонсований (!!!), і його не скасували, я зверталася і до Мотовиловця (мене забанив) і до тогочасного голови ОДА. Все це можна підтвердити - є докази. Скажіть, що ще треба - я знайду.

Дубінський торгував франшизою і відбирав "кращих" патріотів до ОМС, щоб тут довкола столиці були його люди. А піарив це все шобло ще й Іванов і цю консерву точно ще вскриють...

Скільки ще треба часу, щоб вирішити питання з консервами... Ви просто скажіть, чим допомогти, щоб органи місцевого самоврядування у стратегічній області, яка оточує Київ, де є урядовий квартал не мала таких людей в системі самовряду...", - наголосила колишня головна редакторка сайту руху "Чесно"

Пізніше Федорів повідомила, що зображення з персонажами російського мультфільму замалювали.