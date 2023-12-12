На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В поселке Коцюбинское Киевской области новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь", а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой. Глава поселкового совета от "Слуги народа" Сергей Даниш заявил, что на их установление в этом году не тратили деньги из бюджета.
Об этом сообщила бывшая главная редактор сайта движения "Честно" Ирина Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Поставили в моей громаде вот такую елку. Мне об этом пишут односельчане и возмущаются, какая бл*ть "Маша и Медведи", какая "Снегурочка и Дедушка Мороз"? Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут украсить в 2023 году елку "Маша и Медведи" и "Дедушка Мороза и Снегурочка", - написала она.
Председатель Коцюбинского поссовета Сергей Даниш в комментарии
"Украинской правде" сказал, что елке и декорациям уже несколько лет, поэтому на их установку в этом году не тратили деньги из бюджета.
"Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. "Машу і ведмедя можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду".. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!" - пояснив Даніш.
"Нагадаю, на стрільбищах Даніш відмовився стріляти по мішені Путіна. І це можуть підтвердити наші односельці, зокрема Юрій Устіновський, який з перших днів на фронті і воює на найбільш гарячих напрямах, зокрема під Бахмутом. Падружайка селищного голови Сергія Даніша і його віпагітаторка освітянка-коригувальниця Душкіна, яка втекла в рашку. Той таки Юрій Устіновський, який має цінності і розуміє, що це значить, зберіг цей скрін для політичної пам'яті.
Даніш отримав орден від московських попів. Тільки МАФи ФСБ в рясах до Великодня отримували яйця-прикраси (інші релігійні громади ні). У списку Даніша була "матушка" з касти ФСБ в рясах. Коли мітингували, щоб позакривали ці МАФи - точки ФСБ, то Даніша дотискала до сесії не один місяць громада", - пише Федорів.
"Даніш під час сирен організовував дитячий захід, який був заздалегідь анонсований (!!!), і його не скасували, я зверталася і до Мотовиловця (мене забанив) і до тогочасного голови ОДА. Все це можна підтвердити - є докази. Скажіть, що ще треба - я знайду.
Дубінський торгував франшизою і відбирав "кращих" патріотів до ОМС, щоб тут довкола столиці були його люди. А піарив це все шобло ще й Іванов і цю консерву точно ще вскриють...
Скільки ще треба часу, щоб вирішити питання з консервами... Ви просто скажіть, чим допомогти, щоб органи місцевого самоврядування у стратегічній області, яка оточує Київ, де є урядовий квартал не мала таких людей в системі самовряду...", - наголосила колишня головна редакторка сайту руху "Чесно"
Пізніше Федорів повідомила, що зображення з персонажами російського мультфільму замалювали.
Пожалуйста, подождите...
А снєгурка то кающаяся Марія Магдалина ?
ще Колотун Бабая покличте, уроди сільсовіцькі, вата кацапська !
цей бабайка десь у нас в колонії сидить, якщо не обміняли
Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.
Співпадіння хотелок чи розтринькувати грошей Українців??
А "Парус" - НАЙДОРОЖЧИЙ ГОТЕЛЬ У СВІТІ!
Ірина Геращенко: Шоу Олени Кравець на бездарному російськомовному телеканалі Freedom обходиться платникам податків в стільки ж, скільки всі фортифікаційні споруди в Запорізькій області. Причому на фортифікації- це поки тільки рішення уряду. А ось грошики на «теплий вечір з Оленою» вже освоєні.
Борислав Береза: Спочатку їй планували дати понад 32 млн гривень бюджетних грошей. Але суму зменшили, пригадавши, що на будівництво фортифікаційних споруд лінії оборони в Запорізькій області виділили 31 млн грн. Ну, що ж, мабуть це найважливіші витрати. До речі, на ці гроші можна б було купити десь 30 класних пікапів для фронту. Або більше ніж 2000 FPV-дронів. Але «Тихий вечір» виявився більш необхідним. На жаль... Володимир Огризко: Пошвидше би цей парламент пішов у історію. Бо теперішній- це суцільна ганьба. Може, хоч після цього українці нарешті зрозуміють, що свою владу слід обирати, думаючи головою, а не чимось іншим…
барада із вати
ти падаркі нам пріньос
3,14дерас гарбатий" ...
Можливо, займався б лутінгом.
Хтось здивувався?
По-перше, з дитинства привчає українських дітей до мало того що ворожого свята, так ще й до спижженого і перекрученого - як власне і вся орківська "культура".
По-друге, немає цих мультиків, локалізованих рідною мовою. Відповідно, дитина шукатиме машу і медведів в ютубі і буде вимушена привчатися до мразіянської.
По-третє, що за ***** свято таке - новий рік? Свято бухгалтера, що закриває період? Чи відкриває?* В чому взагалі сенс "нового року" в принципі? Весь цивілізований світ святкує Різдво, ялинка є символом Різдва. Різдвяні подарунки є символом Різдва. А при чому тут якийсь "новий рік"? Відбувається перепрограмування з дитинства ваших дітей на мразійську прошивку.
І правда, ну какаяразніца...
Дякую тобі Боже що я живу на заході країни🙏
доки московія в головах у ватних хохлів доти будуть всякі зе-слуги , жопні блохи і прочіє за-жидя тягнути нас в московію
то мені цікаво, хто саме обирав в коцюбинському того голову? може, якісь самарчанє, або вологдавчанє?
до кого претензії? до себе? то підіть та спалить ту йолочку.
Часом собі міркую: а для чого зараз гине цвіт нації, коли більшість мріє про совецкий_союз?
Може треба було домовитися з кацапнею: 73% залишаються в Україні та об'єднуються з кацапією, а решті (25%) дають можливість безперешкодно покинути Україну.
Американські євреї святкують Рош га-Шана (Новий рік).
А «снєґурка»... то не вона, то ... та «какая разніца» , якщо «Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення».