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Киевская область (3539) елка (179)

На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В поселке Коцюбинское Киевской области новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и Медведь", а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой. Глава поселкового совета от "Слуги народа" Сергей Даниш заявил, что на их установление в этом году не тратили деньги из бюджета.

Об этом сообщила бывшая главная редактор сайта движения "Честно" Ирина Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Поставили в моей громаде вот такую елку. Мне об этом пишут односельчане и возмущаются, какая бл*ть "Маша и Медведи", какая "Снегурочка и Дедушка Мороз"? Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут украсить в 2023 году елку "Маша и Медведи" и "Дедушка Мороза и Снегурочка", - написала она.

Председатель Коцюбинского поссовета Сергей Даниш в комментарии

"Украинской правде" сказал, что елке и декорациям уже несколько лет, поэтому на их установку в этом году не тратили деньги из бюджета.

Смотрите: На Софийской площади засияла главная елка страны. ВIДЕО

На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма Маша и Медведь 01
На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма Маша и Медведь 02

На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма Маша и Медведь 03

"Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками. "Машу і ведмедя можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду".. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!" - пояснив Даніш.

"Нагадаю, на стрільбищах Даніш відмовився стріляти по мішені Путіна. І це можуть підтвердити наші односельці, зокрема Юрій Устіновський, який з перших днів на фронті і воює на найбільш гарячих напрямах, зокрема під Бахмутом. Падружайка селищного голови Сергія Даніша і його віпагітаторка освітянка-коригувальниця Душкіна, яка втекла в рашку. Той таки Юрій Устіновський, який має цінності і розуміє, що це значить, зберіг цей скрін для політичної пам'яті. 

Даніш отримав орден від московських попів. Тільки МАФи ФСБ в рясах до Великодня отримували яйця-прикраси (інші релігійні громади ні). У списку Даніша була "матушка" з касти ФСБ в рясах. Коли мітингували, щоб позакривали ці МАФи - точки ФСБ, то Даніша дотискала до сесії не один місяць громада", - пише Федорів.

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"Даніш під час сирен організовував дитячий захід, який був заздалегідь анонсований (!!!), і його не скасували, я зверталася і до Мотовиловця (мене забанив) і до тогочасного голови ОДА. Все це можна підтвердити - є докази. Скажіть, що ще треба - я знайду.

Дубінський торгував франшизою і відбирав "кращих" патріотів до ОМС, щоб тут довкола столиці були його люди. А піарив це все шобло ще й Іванов і цю консерву точно ще вскриють...

Скільки ще треба часу, щоб вирішити питання з консервами... Ви просто скажіть, чим допомогти, щоб органи місцевого самоврядування у стратегічній області, яка оточує Київ, де є урядовий квартал не мала таких людей в системі самовряду...", - наголосила колишня головна редакторка сайту руху "Чесно"

Пізніше Федорів повідомила, що зображення з персонажами російського мультфільму замалювали.

На Киевщине новогоднюю елку украсили рисунками из российского мультфильма Маша и Медведь 04
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Топ комментарии
+17
Це в якому готелі 68 000 зелені за добу? Я не сперечаюся, що наші зелені в крутому 5-зірковому готелі живуть, але навіть у знаменитому дубайському "Парусі" найдорожчий багатокімнатний номер із золотим унітазом коштує 28 000 в день!
А "Парус" - НАЙДОРОЖЧИЙ ГОТЕЛЬ У СВІТІ!
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12.12.2023 14:04
+13
Слуга народу встановив символи того народу, якому прислуговує його псевдопартія!
Хтось здивувався?
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12.12.2023 14:04
+13
Не скажіть.
По-перше, з дитинства привчає українських дітей до мало того що ворожого свята, так ще й до спижженого і перекрученого - як власне і вся орківська "культура".
По-друге, немає цих мультиків, локалізованих рідною мовою. Відповідно, дитина шукатиме машу і медведів в ютубі і буде вимушена привчатися до мразіянської.
По-третє, що за ***** свято таке - новий рік? Свято бухгалтера, що закриває період? Чи відкриває?* В чому взагалі сенс "нового року" в принципі? Весь цивілізований світ святкує Різдво, ялинка є символом Різдва. Різдвяні подарунки є символом Різдва. А при чому тут якийсь "новий рік"? Відбувається перепрограмування з дитинства ваших дітей на мразійську прошивку.
І правда, ну какаяразніца...
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12.12.2023 14:21
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Ніколи не доганяв цей мультик, його автори явно педофіли якісь...
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12.12.2023 14:02 Ответить
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12.12.2023 14:05 Ответить
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12.12.2023 15:01 Ответить
А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!
А снєгурка то кающаяся Марія Магдалина ?
ще Колотун Бабая покличте, уроди сільсовіцькі, вата кацапська !
цей бабайка десь у нас в колонії сидить, якщо не обміняли

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12.12.2023 16:24 Ответить
Крива калька з "Тома і Джеррі", створена за участю західних спеціалістів, що приховано русліками (але Інтернет пам'ятає).
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12.12.2023 15:30 Ответить
Крива калька з "Тома і Джеррі" - то, швидше, Ну пагаді...
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12.12.2023 15:39 Ответить
І "Ну, погоді", і це теж. Тільки це таки йде непогано на експорт. Мало сенсу, багато метушні. Саме те, що треба в якості "електронної соски", щоб малеча батькам не заважала.
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12.12.2023 15:41 Ответить
11.‎12.‎2023

Перше, про що зранку дізнаються сенатори США перед візитом до них Зеленського, це те, що делегація країни, яка просить в них $40-60 млрд. поселилась в 6 кімнатах готелю (назва не розголошується з питань безпеки, вимога США), де ціни починаються від 45 000$, а одного з 68 000$ за добу.

Співпадіння хотелок чи розтринькувати грошей Українців??
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12.12.2023 14:02 Ответить
Це в якому готелі 68 000 зелені за добу? Я не сперечаюся, що наші зелені в крутому 5-зірковому готелі живуть, але навіть у знаменитому дубайському "Парусі" найдорожчий багатокімнатний номер із золотим унітазом коштує 28 000 в день!
А "Парус" - НАЙДОРОЖЧИЙ ГОТЕЛЬ У СВІТІ!
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12.12.2023 14:04 Ответить
То кацапське 3,14здло яке отримує гроші за троллінг та сере у коментарі щ паРаші під впн
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12.12.2023 14:25 Ответить
вони крали і крадуть на усьому що тільки можна з літо 2019 року !!!

Ірина Геращенко: Шоу Олени Кравець на бездарному російськомовному телеканалі Freedom обходиться платникам податків в стільки ж, скільки всі фортифікаційні споруди в Запорізькій області. Причому на фортифікації- це поки тільки рішення уряду. А ось грошики на «теплий вечір з Оленою» вже освоєні.
Борислав Береза: Спочатку їй планували дати понад 32 млн гривень бюджетних грошей. Але суму зменшили, пригадавши, що на будівництво фортифікаційних споруд лінії оборони в Запорізькій області виділили 31 млн грн. Ну, що ж, мабуть це найважливіші витрати. До речі, на ці гроші можна б було купити десь 30 класних пікапів для фронту. Або більше ніж 2000 FPV-дронів. Але «Тихий вечір» виявився більш необхідним. На жаль... Володимир Огризко: Пошвидше би цей парламент пішов у історію. Бо теперішній- це суцільна ганьба. Може, хоч після цього українці нарешті зрозуміють, що свою владу слід обирати, думаючи головою, а не чимось іншим…

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12.12.2023 14:21 Ответить
"зраствуй дедушка мароз
барада із вати
ти падаркі нам пріньос
3,14дерас гарбатий" ...
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12.12.2023 14:03 Ответить
І снєґурачька в какошнікє...
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12.12.2023 14:51 Ответить
Скрєпно! )))

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12.12.2023 14:58 Ответить
Добре що,не картинки з Слово Пацана....)А по серйозному.....ну ви серйозно?Це також зрада?Маша *****....мультики......Шо попало.
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12.12.2023 14:03 Ответить
Ця падла це зробила навмисно. І чотири роки тому, коли замовляла цю мазнюза державний кошт також. І так, це зрада. Нахер нам пхати це кацапське лайно і розповідати, що дед мороз це Святий Миколай? Завтра він скаже, що не чіпайте памʼятник пушкіну, бо то не пушкін, а Бандера.
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12.12.2023 14:24 Ответить
Фантазія на тему "якби Пушкін був сьогодні американцем".
Можливо, займався б лутінгом.
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12.12.2023 14:48 Ответить
Що було те і поставили...
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12.12.2023 14:04 Ответить
Слуга народу встановив символи того народу, якому прислуговує його псевдопартія!
Хтось здивувався?
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12.12.2023 14:04 Ответить
Госсподи , і досі з дідом морозом тягаються ! пць , Шо в головах тих людей ?
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12.12.2023 14:05 Ответить
Ну і який кримінал, чи то путін з шойгу там намальовані? Треба мабуть і дні народження повідмінять, а раптом якийсь кацап в цей день святкує... Треба всеж-таки знати межі і не скочуватись до маразму.
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12.12.2023 14:15 Ответить
Не скажіть.
По-перше, з дитинства привчає українських дітей до мало того що ворожого свята, так ще й до спижженого і перекрученого - як власне і вся орківська "культура".
По-друге, немає цих мультиків, локалізованих рідною мовою. Відповідно, дитина шукатиме машу і медведів в ютубі і буде вимушена привчатися до мразіянської.
По-третє, що за ***** свято таке - новий рік? Свято бухгалтера, що закриває період? Чи відкриває?* В чому взагалі сенс "нового року" в принципі? Весь цивілізований світ святкує Різдво, ялинка є символом Різдва. Різдвяні подарунки є символом Різдва. А при чому тут якийсь "новий рік"? Відбувається перепрограмування з дитинства ваших дітей на мразійську прошивку.
І правда, ну какаяразніца...
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12.12.2023 14:21 Ответить
я Вам так скажу: бухгалтер на новий рік може й нап'ється. але не стільки через свято скільки аби зняти напругу від того дурдому що вже яке десятиліття йому влаштувала невмируща азаровщина. Кожне плядь прийшле у кабінети починає правити правила і інструкції під себе.
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12.12.2023 15:56 Ответить
Йолка😷 біля піанерскава дома.
Дякую тобі Боже що я живу на заході країни🙏
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12.12.2023 14:18 Ответить
Кроты ФСБ.
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12.12.2023 14:19 Ответить
дід мороз і снігурочка, маша і медвідь...

доки московія в головах у ватних хохлів доти будуть всякі зе-слуги , жопні блохи і прочіє за-жидя тягнути нас в московію
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12.12.2023 14:19 Ответить
Дно
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12.12.2023 14:19 Ответить
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12.12.2023 14:20 Ответить
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12.12.2023 14:22 Ответить
Якшо сніговика поколупати то теж може багато чого вилізти...
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12.12.2023 14:22 Ответить
Битва сніговиків. У Копєйкіна є ціла серія картин зі сніговиками.

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12.12.2023 14:40 Ответить
Голова селищної ради від "Слуги народу" Сергій Даніш.

то мені цікаво, хто саме обирав в коцюбинському того голову? може, якісь самарчанє, або вологдавчанє?
до кого претензії? до себе? то підіть та спалить ту йолочку.
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12.12.2023 14:27 Ответить
у мене у 22 році в березні не було сумніву, що буде перемога України, але зараз вже є у цьому суминів, коли на київщині така колаборація . Слава ЗСУ!
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12.12.2023 14:34 Ответить
що б ми не будували, а виходить совецкий_союз.

Часом собі міркую: а для чого зараз гине цвіт нації, коли більшість мріє про совецкий_союз?

Може треба було домовитися з кацапнею: 73% залишаються в Україні та об'єднуються з кацапією, а решті (25%) дають можливість безперешкодно покинути Україну.
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12.12.2023 14:40 Ответить
Все вірно - як що ялинка новорічна. Бо новорічна ялинка тільки в кацапстані. У всіх православних країнах ялинка Різдвяна! Новий рік не є святом, він зміна дати під час Різдвяних свят.
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12.12.2023 14:41 Ответить
А у столиці малоросії на ялинці мультик із моковії, ще менору треба повісити поряд.
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12.12.2023 14:47 Ответить
Та все нормально! Все вже є.
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12.12.2023 15:00 Ответить
У них Новий рік уже пройшов два місяці тому.
Американські євреї святкують Рош га-Шана (Новий рік).

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12.12.2023 15:07 Ответить
Пристрелити того даніша. На)(*й він здався!
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12.12.2023 14:54 Ответить
это какой то позор
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12.12.2023 14:59 Ответить
Какая разніца... А ще ці люди весело реготали з кацапів які на день пабєди нацистів на плакатах малювали
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12.12.2023 15:06 Ответить
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12.12.2023 15:12 Ответить
. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!" - пояснив Даніш.

А «снєґурка»... то не вона, то ... та «какая разніца» , якщо «Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення».
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12.12.2023 15:15 Ответить
17 серія мультсеріалу - «Маша + каша» - станом на 30 грудня 2021 року зібрала майже 4,5 мільярдів переглядів на «YouTube» і входить у п'ятірку найпопулярніших відео хостингу всіх часів
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12.12.2023 15:41 Ответить
Мільйони мух кайфують від лайна, це для вас привід жерти лайно?
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12.12.2023 17:18 Ответить
ну добре якщо з тоого "діда" ще можна якось миколу уявити ,то як на рахунок тої дівки з кокошником чи то є перевтілений диявол який прийшов миколу спокушати ?
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12.12.2023 15:57 Ответить
Все зрозуміло: Голова селищної ради від "Слуги народу"
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12.12.2023 15:58 Ответить
Я навіть не дивуюсь дебільності українців
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12.12.2023 16:48 Ответить
Одні по всій Україні встановили мінори, інші пропагують кацапські мультики і вирощують бійців "русского мира"..., да какая разница, говорив наймудріший політик найбіднішої країни. Так і живемо. Я не помилився 73%?
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12.12.2023 17:18 Ответить
 
 