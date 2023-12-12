Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли образовательное учреждение в Херсоне.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела было попадание в образовательное учреждение. Поврежден фасад и крыша.
Также имеется разрушение в помещениях.
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володимир омельянов
показать весь комментарий12.12.2023 15:18 Ответить Мне нравится 0
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