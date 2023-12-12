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Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли образовательное учреждение в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела было попадание в образовательное учреждение. Поврежден фасад и крыша.

Также имеется разрушение в помещениях.

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Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение 01
Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение 02
Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение 03
Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение 04
Последствия удара РФ по Херсону: Есть попадание в образовательное учреждение 05
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Це рашисти воюють з мирним населенням ,школами ,дитячими садками ,лікарнями це і є "героїзм"цієї здичавілої орди ,будь ви прокляті навіки.
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12.12.2023 15:18 Ответить
 
 