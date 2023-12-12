Азербайджан отправил Украине 20 грузовиков энергетической помощи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Из Азербайджанской Республики в Украину выехал очередной груз энергетической помощи от партнеров – 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства энергетики Украины.
Как отмечается, 20 грузовиков везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Это уже третья партия помощи, которую получит Украина от азербайджанских партнеров по восстановлению энергосистемы.
Общая сумма энергетической помощи составит более 7,6 миллионов долларов.
"Быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны – вызов для наших энергетиков. Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В Минэнерго сообщили, что первая партия помощи в 10 грузов, которая содержала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями в регионах, наиболее страдающих от российских вражеских атак. В частности, помощь поступила операторам системы распределения электроэнергии Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областей. Кроме того, оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.
Также оборудование от Азербайджана направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.
"В рамках очередной партии помощи ожидаются силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, шкафы высокого напряжения, провода, кабели и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса. Всего соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года", - добавили в Минэнерго.
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