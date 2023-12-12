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Разведывал позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: Российский агент приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российского агента, который собирал разведданные о дислокации и перемещении украинских защитников в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать оккупантам огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

Мужчина был задержан во время контрдиверсионных мероприятий на территории Донбасса в декабре 2022 года. Тогда злоумышленник пытался скрыться от стражей порядка на территории собственного домовладения.

"Также во время обыска в доме задержанного обнаружен спрятанный в стене мобильный телефон, который он использовал для законспирированной коммуникации с агрессором", - говорится в сообщении.

Злоумышленник - 32-летний житель Торецка, в начале полномасштабного вторжения он был дистанционно завербован для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Для сбора развединформации предатель объезжал фронтовую территорию как рядовой гражданин и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Полученные сведения он передавал "связной" с временно оккупированной части Донбасса. Ею оказалась так называемая "заместительница Горловского отдела МГБ ДНР", которая "отчитывалась" о полученной агентурной информации перед кадровыми сотрудниками ФСБ. Разведданные были нужны захватчикам для планирования собственных боевых операций и диверсионных вылазок против украинских войск на восточном фронте", - добавили в СБУ.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Разведывал позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: Российский агент приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ 01
Разведывал позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: Российский агент приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ 02
Разведывал позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: Российский агент приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ 03
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Якщо чесно я б цім потворам мобільний звʼязок відключив. Це чудово робить кучмастар…
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12.12.2023 17:23 Ответить
Це так підріс, отой розп'ятий мальчік у трусняках !!!
Кари, цьому «чи підрісу», страшної кари за убивства Українців!
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12.12.2023 17:29 Ответить
навіть страшно подумати яку широку харю воно нажере за 15-ть років за наші кошти...
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12.12.2023 17:33 Ответить
Повісити падлюку без вагань 😡
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12.12.2023 17:35 Ответить
над багаттям...
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12.12.2023 17:43 Ответить
Ех, коли ж то найжирнішого ОПівського крота посадять.
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12.12.2023 17:45 Ответить
Щоб ти здох, падаль прокацапська!
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12.12.2023 18:51 Ответить
До речі,пропіарені але нікчемні насправді,ЦАХАЛ і Моссад,в таких випадках підривають будинки затриманих палестинських бойовиків і терористів....
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12.12.2023 19:05 Ответить
 
 