Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и главкома с ситуацией на Восточном направлении. Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимые для эффективного уничтожения врага.





Отмечается, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

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"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами", - подчеркнул Умеров.

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