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Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны 01

Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и главкома с ситуацией на Восточном направлении. Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимые для эффективного уничтожения врага.

Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны 02
Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны 03

Отмечается, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

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Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны 04

"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами", - подчеркнул Умеров.

Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны 05

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Топ комментарии
+34
А фальшивою показухою від єрмаківського шапіто тобі це не смердить?
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12.12.2023 17:32
+24
Це шо, замість хрипатого піздюка поїхав татарин - тіпу начальника, що показує "хто в домі хазяїн"?
Думаю, що таким чином вони хочуть підвести базу під тим законом(хочуть його срочно приняти в ВР!), що Главком підпорядковується...МО! А там і...за поданням МО...прибирають Залужного, а на його місце оте "сирське" недоразумєніє, яке готове лизати жопу всій ОПі.
Боже, бережи Україну!
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12.12.2023 17:31
+22
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12.12.2023 17:30
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Дуже символічно: українець і палестинець.
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14.12.2023 21:04 Ответить
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