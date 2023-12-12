Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и главкома с ситуацией на Восточном направлении. Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимые для эффективного уничтожения врага.
Отмечается, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.
"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами", - подчеркнул Умеров.
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Думаю, що таким чином вони хочуть підвести базу під тим законом(хочуть його срочно приняти в ВР!), що Главком підпорядковується...МО! А там і...за поданням МО...прибирають Залужного, а на його місце оте "сирське" недоразумєніє, яке готове лизати жопу всій ОПі.
Боже, бережи Україну!