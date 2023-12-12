РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14630 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
6 797 20
беспилотник (2102) Порошенко (19365) волонтеры (2546)

Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА "Посейдон" с мобильными центрами управления. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко в День Сухопутных войск передал одному из учебных центров и в механизированную бригаду ВСУ два комплекса БПЛА "Посейдон" с мобильными центрами управления на базе грузовиков DAF, а также партию химических грелок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА Посейдон с мобильными центрами управления 01

Стоимость переданной военным партии техники – более 800 тысяч евро. Часть средств выделила громада Житомира, часть уплатили Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад".

"Шесть беспилотников "Посейдон" и 2 комплекса управления к ним — прямо из границы и в армию. Очень рассчитываем, что к концу текущего года еще три комплекса прибудут в Украину и еще три обученные украинские бригады будут иметь возможность получить эти комплексы", – отметил Порошенко.

Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА Посейдон с мобильными центрами управления 02

Военные говорят: "Посейдоны" доказали свои преимущества в воздушной разведке: "Самолет очень хорошо эксплуатируется, у него очень хорошие показатели телеметрии, радиосигналы. Он очень хорошо себя показывает на дальние дистанции полета. При этом у него мощные двигатели, которые ему позволяют на мощной скорости летать в сильный ветер. Это важно. Такие самолеты могут залетать далеко в тыл врага и находить тяжелую артиллерию и технику, которую мы будем уже непосредственно поражать".

Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА Посейдон с мобильными центрами управления 03

"Химические грелки для рук и ног - чтобы пережить холодную зиму. Грелки сегодня это самый дефицитный товар. Вы знаете, что мы закупили 600 тысяч этих грелок. Я принял решение закупить дополнительно еще 400 тысяч, чтобы довести это количество до миллиона. К сожалению, никто кроме нас пока эти поставки не осуществляет", – сообщил лидер "ЕС".

Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА Посейдон с мобильными центрами управления 04

Фонд Порошенко с начала полномасштабной агрессии передал помощь армии на сумму 3,4 млрд грн. Вместе с волонтерскими сборами ОО "Дело Громад" поддержка ВСУ уже достигла 4 миллиарда гривен.

Смотрите также: Воинам, защищающим Украину на Востоке, передали грузовики, квадрокоптеры и стирально-душевые комплексы. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Порох Красава
показать весь комментарий
12.12.2023 18:26
+13
показать весь комментарий
12.12.2023 18:36
+10
З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!
Наснаги, здоров'я та невичерпної енергії Шанованому ПП!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порох Красава
показать весь комментарий
12.12.2023 18:26 Ответить
Ви вважаєте, що 27 мільйонів гривень, які "ЗЄ" виділяє своїй квартальні_подрузі, зроблять для оборони менше?

А "ЗЄ" вважає, що саме шоу його криворізької сусідки здобудуть перемогу: кацапи вмиратимуть самі, коли дізнаються, що під час війни Україна виділяє мільйони на шоу.
показать весь комментарий
12.12.2023 18:50 Ответить
знову порох піариться
от би ****, всі так...
показать весь комментарий
12.12.2023 18:56 Ответить
З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!
Наснаги, здоров'я та невичерпної енергії Шанованому ПП!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:29 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:41 Ответить
White Raven тролятина ЗЕлена, стули свій тупорилий писок, бо завдяки таким, як ти, недоумкам, маємо ганьбище замість справжнього президента та п"яту колону замість державників у владі.
показать весь комментарий
12.12.2023 18:51 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 18:36 Ответить
Интересно, сколько Посейдоном можно купить за те 27 миллионов, что дали Ленке Кравец на кино или на что там?
показать весь комментарий
12.12.2023 18:42 Ответить
Там же написано - 800 тис євро за два комплекси. А це приблизно 33 млн. грн. То на півтора б вистачило.
показать весь комментарий
12.12.2023 18:44 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу. Дякуємо, "Справі громад".
показать весь комментарий
12.12.2023 18:43 Ответить
Оооо.Мій Президент! Дякую,Петре Олексійовичу!
показать весь комментарий
12.12.2023 18:45 Ответить
Тош так всьо правильно,от цей порох не успокоиться....Покою вам 73 процентним не дае......Вас аж коробить,бо коли порох отак робить...це нагадування вам...шо ви просрали.А головне вичухатись не можете.....Вже вам висрався квартал на голову...мало....вже тим гамном по писку...а вам не доходить!!!)))клятий порох барига!!!!
показать весь комментарий
12.12.2023 19:19 Ответить
Зебіл. Знак питання ставити не буду.
показать весь комментарий
12.12.2023 19:26 Ответить
мій голос був за вас -ГЕТЬМАН!!!!!
показать весь комментарий
12.12.2023 20:49 Ответить
 
 