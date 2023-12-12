Подразделения Сухопутных войск получили шесть БПЛА "Посейдон" с мобильными центрами управления. ФОТО

Петр Порошенко в День Сухопутных войск передал одному из учебных центров и в механизированную бригаду ВСУ два комплекса БПЛА "Посейдон" с мобильными центрами управления на базе грузовиков DAF, а также партию химических грелок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Стоимость переданной военным партии техники – более 800 тысяч евро. Часть средств выделила громада Житомира, часть уплатили Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад".

"Шесть беспилотников "Посейдон" и 2 комплекса управления к ним — прямо из границы и в армию. Очень рассчитываем, что к концу текущего года еще три комплекса прибудут в Украину и еще три обученные украинские бригады будут иметь возможность получить эти комплексы", – отметил Порошенко.

Военные говорят: "Посейдоны" доказали свои преимущества в воздушной разведке: "Самолет очень хорошо эксплуатируется, у него очень хорошие показатели телеметрии, радиосигналы. Он очень хорошо себя показывает на дальние дистанции полета. При этом у него мощные двигатели, которые ему позволяют на мощной скорости летать в сильный ветер. Это важно. Такие самолеты могут залетать далеко в тыл врага и находить тяжелую артиллерию и технику, которую мы будем уже непосредственно поражать".

"Химические грелки для рук и ног - чтобы пережить холодную зиму. Грелки сегодня это самый дефицитный товар. Вы знаете, что мы закупили 600 тысяч этих грелок. Я принял решение закупить дополнительно еще 400 тысяч, чтобы довести это количество до миллиона. К сожалению, никто кроме нас пока эти поставки не осуществляет", – сообщил лидер "ЕС".

Фонд Порошенко с начала полномасштабной агрессии передал помощь армии на сумму 3,4 млрд грн. Вместе с волонтерскими сборами ОО "Дело Громад" поддержка ВСУ уже достигла 4 миллиарда гривен.

Смотрите также: Воинам, защищающим Украину на Востоке, передали грузовики, квадрокоптеры и стирально-душевые комплексы. ФОТОрепортаж