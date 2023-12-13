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Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии - 45-летний Грэм Дейл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл 01

"Министерство иностранных дел знает об этом случае и оказывает консульскую помощь. Как и в случае со всеми консульскими делами, министерство не комментирует детали отдельных ситуаций", – заявили в МИД Ирландии.

Подробности об обстоятельствах гибели Дейла еще не подтверждены. Известно, что он погиб в пятницу, 8 декабря. Ирландец приехал в Украину вскоре после полномасштабного вторжения России в прошлом году и вступил в ряды Украинской армии.

Ранее он служил в Корпусе морской пехоты США, куда вступил сразу после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. После службы Дейл написал книгу о своем опыте, изданную в Ирландии.

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Топ комментарии
+47
Світла Памʼять нашому Герою та щирі співчуття його рідним , які знаходяться далеко від Украіни 😪😪😪
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12.12.2023 23:29
+39
🙏Герою Слава !!!
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12.12.2023 23:29
+35
Слава Герою! З народу який нас добре розуміє і дуже допомає!
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12.12.2023 23:38
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🙏Герою Слава !!!
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12.12.2023 23:29 Ответить
Світла Памʼять нашому Герою та щирі співчуття його рідним , які знаходяться далеко від Украіни 😪😪😪
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12.12.2023 23:29 Ответить
Шана і повага.
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12.12.2023 23:33 Ответить
Слава Герою! З народу який нас добре розуміє і дуже допомає!
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12.12.2023 23:38 Ответить
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12.12.2023 23:45 Ответить
Приїхав не за гроші, а тому, що розумів, що таке незалежність.
Шана Герою.
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12.12.2023 23:46 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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13.12.2023 00:32 Ответить
С.У.М.
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13.12.2023 01:10 Ответить
Величні Люди захищають Свободу України!
Низький уклін Ірландському ГЕРОЮ та його Батькам!
Смерть московітам клятим та їх прихвостням з ВРУ !!
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13.12.2023 01:24 Ответить
R.I.P. man. Кстати, очень скромная экипировка. Автомат... у меня такой АКМС много лет назад в советской армии был.
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13.12.2023 05:02 Ответить
Да у нас в ВСУ таких ещё хватает,штурмовиков уже почти всех перевооружили на натовские Мки и АРки.
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13.12.2023 08:10 Ответить
Низький уклін. Слава герою! Співчуття родині і друзям.
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13.12.2023 06:50 Ответить
🙏🇺🇦😥
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13.12.2023 07:24 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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13.12.2023 10:36 Ответить
 
 