Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл. ФОТО

Защищая Украину, погиб доброволец из Ирландии - 45-летний Грэм Дейл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Министерство иностранных дел знает об этом случае и оказывает консульскую помощь. Как и в случае со всеми консульскими делами, министерство не комментирует детали отдельных ситуаций", – заявили в МИД Ирландии.

Подробности об обстоятельствах гибели Дейла еще не подтверждены. Известно, что он погиб в пятницу, 8 декабря. Ирландец приехал в Украину вскоре после полномасштабного вторжения России в прошлом году и вступил в ряды Украинской армии.

Ранее он служил в Корпусе морской пехоты США, куда вступил сразу после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. После службы Дейл написал книгу о своем опыте, изданную в Ирландии.

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