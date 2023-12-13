Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.
Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе Формулы мира и о ее имплементации.
Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования "зернового коридора", что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости".
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"...Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки ...". Ну , "поінформував" ... так она же , как и все в Вашингтоне знает , что ты, Вован, все ВРЕШЬ!!!! И опять же , что за бомжатский вид ? неужели на встречу с дамой нельзя было побриться и прилично приодеться ? ПОЗОРИШЬ УКРАИНУ !
Забув, що ху&ло «захищає» усіх руськомовних?
Що не використання кацапськоі мови це теж боротьба з « руським міром».
2. Так, Харіс не впливовий політик. Але зустріч з нею це погано для України?
Ні. Це не погано. Значно лібше, чім нічого.
3. Українці дуже добре знають хто такий Зеленський.
Але зараз він виконуе обовьязки президента України. І для всего Світу він представляє Україну, яку звичайно підтримують громадяни.
Тому не треба поплюжити Україну як це робить рашістська пропаганда.
Вибачайте за офтоп.
Хочу спитати: чи запрацював Київстар? В мене є один телефон з карткою Київстара. Дотепер ще пише: немає мережі. А як у вас?
через 25.5 годин мертві бджоли ще не загули.
https://www.washingtontimes.com/news/2023/dec/10/jd-vance-ohio-republican-says-ukraine-will-have-to/
Співпадіння??