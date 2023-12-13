РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14515 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
5 725 18
Зеленский (16567) США (23212) Харрис (22)

Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.

Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе Формулы мира и о ее имплементации.

Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования "зернового коридора", что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости".

Также читайте: Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн

Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Й куди не глянеш -- скрізь стирчить пика Єрмака....
показать весь комментарий
13.12.2023 00:22
+3
Ну встретился , и че? Я уже и позабыл, что у старика Байдена есть такая напарница. А позабыл не зря - она НИЧЕГО не решает и ее взяли в напарники ради женских голосов и голосов нацменьшинств. Но ЭТИ теперь будут на телеМАРАПФЕТЕ очередной раз щеки надувать - "Смотрите , нашего Зеленского сам Вице-Президент США принял!".
"...Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки ...". Ну , "поінформував" ... так она же , как и все в Вашингтоне знает , что ты, Вован, все ВРЕШЬ!!!! И опять же , что за бомжатский вид ? неужели на встречу с дамой нельзя было побриться и прилично приодеться ? ПОЗОРИШЬ УКРАИНУ !
показать весь комментарий
13.12.2023 00:14
+2
Знову фоточки, як прикольненько! Можно гарно заснути від почуття як звіріє Безугла
показать весь комментарий
13.12.2023 00:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову фоточки, як прикольненько! Можно гарно заснути від почуття як звіріє Безугла
показать весь комментарий
13.12.2023 00:08 Ответить
Нюхали кокс на пару?
показать весь комментарий
13.12.2023 00:11 Ответить
Ну встретился , и че? Я уже и позабыл, что у старика Байдена есть такая напарница. А позабыл не зря - она НИЧЕГО не решает и ее взяли в напарники ради женских голосов и голосов нацменьшинств. Но ЭТИ теперь будут на телеМАРАПФЕТЕ очередной раз щеки надувать - "Смотрите , нашего Зеленского сам Вице-Президент США принял!".
"...Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки ...". Ну , "поінформував" ... так она же , как и все в Вашингтоне знает , что ты, Вован, все ВРЕШЬ!!!! И опять же , что за бомжатский вид ? неужели на встречу с дамой нельзя было побриться и прилично приодеться ? ПОЗОРИШЬ УКРАИНУ !
показать весь комментарий
13.12.2023 00:14 Ответить
Да ладно. Обычно высокомерные американцы его реально там обхаживают как никого другого. Есть фото, где за ним подобострастно улыбаясь плетутся два лидера демократической и республиканских фракций которые вдвое старше Зеленского.
показать весь комментарий
13.12.2023 01:00 Ответить
1. Шурік, а чому російською?
Забув, що ху&ло «захищає» усіх руськомовних?
Що не використання кацапськоі мови це теж боротьба з « руським міром».

2. Так, Харіс не впливовий політик. Але зустріч з нею це погано для України?
Ні. Це не погано. Значно лібше, чім нічого.

3. Українці дуже добре знають хто такий Зеленський.

Але зараз він виконуе обовьязки президента України. І для всего Світу він представляє Україну, яку звичайно підтримують громадяни.
Тому не треба поплюжити Україну як це робить рашістська пропаганда.
показать весь комментарий
13.12.2023 01:50 Ответить
Зачем ее взяли сейчас не важно. Важно то, что если завтра дедушка склеит ласты , она стане президентом США, и будет им как минимум до января 25года. А дедушке 82 годик пошел, всяко может случиться. Поэтому если она попросила о встрече, надо идти и встречаться.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:21 Ответить
А зачем?
показать весь комментарий
13.12.2023 00:15 Ответить
Шановні добродії.
Вибачайте за офтоп.
Хочу спитати: чи запрацював Київстар? В мене є один телефон з карткою Київстара. Дотепер ще пише: немає мережі. А як у вас?
показать весь комментарий
13.12.2023 00:16 Ответить
Не запрацював...пише що не зарегистрирован в сети
показать весь комментарий
13.12.2023 00:24 Ответить
Нема друже.....глухо.Одеська обл.Родич по вайберу звонив з Виниц.область та сама х..йня
показать весь комментарий
13.12.2023 00:38 Ответить
На 9-ту ранку "тільки екстрені виклики". Вчора о сьомій ранку ще можна було додзвонитися на 477 і почути що ваш номер не вдалося ідентифікувати. Десь о півнавосьму вже з'явилося "тільки екстрені виклики".
через 25.5 годин мертві бджоли ще не загули.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:02 Ответить
Й куди не глянеш -- скрізь стирчить пика Єрмака....
показать весь комментарий
13.12.2023 00:22 Ответить
Це через короткі ниточки для управління.
показать весь комментарий
13.12.2023 00:39 Ответить
Коли зеленський казав що домовляться "десь посередині" забув уточнити скільки загине перед цим. Лідєр года!
https://www.washingtontimes.com/news/2023/dec/10/jd-vance-ohio-republican-says-ukraine-will-have-to/
показать весь комментарий
13.12.2023 00:37 Ответить
Без єрмака, після Оманщини, тепер і до ленки, мабуть, не ходить… Недарма так ревнує безумна, щось підозрює…
Співпадіння??
показать весь комментарий
13.12.2023 01:42 Ответить
Як слушно зауважив би пан Зігмунд, кількість вживань поцієнтом слова «потужний», повʼязана із частотою виникнення у організму запорів, шлунково-кишкової або ж розумової діяльності .
показать весь комментарий
13.12.2023 01:57 Ответить
нужная и важная встреча.
показать весь комментарий
13.12.2023 09:18 Ответить
 
 