Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.

Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе Формулы мира и о ее имплементации.

Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования "зернового коридора", что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости".

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