В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Болгарии Софии начали демонтаж монумента находящейся в аварийном состоянии советской армии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Демонтаж фигур начался 12 декабря в соответствии с распоряжением, выданным несколько дней назад губернатором района Софии Верой Тодевой. Ранее во время проверки специалисты пришли к выводу, что из-за трещин и эрозии внутри 70-летнего сооружения она представляет опасность для населения.
Общаясь с журналистами на месте происшествия, Тодева сказала, что пока что демонтированные скульптуры будут переданы в государственную собственность и находятся под охраной.
Призывы демонтировать памятник, знаменующий приход советских войск в Болгарию в конце Второй мировой войны и начало коммунистического режима, звучали многие годы.
"Памятник красноармейцам-оккупантам - это проблема как для Софии, так и для Болгарии. Потому что мы здесь не говорим о камнях, плитах и скульптурах. Мы говорим о тени огромного изменения, которое этот символ оккупации бросает не только на столицу, а и на всю нашу историю с момента освобождения. Мы не просто снимаем памятник, мы возвращаем себе возможность понять историю через собственную призму, а не через призму российской пропаганды", - сказал депутат Ивайло Мирчев (партия "Демократическая Болгария").
Пожалуйста, подождите...
*уйло нападе ?
О нем немногие знают, особенно в Эрэфии. Ибо организован он был из Москвы по плану Коминтерна и силами Разведупра РККА (нынешнее ГРУ), а наследники организаторов, естественно, не склонны признавать за государством, право-преемником коего они являются, каких бы то ни было преступлений, тем более беспрецедентного масштаба.
Теракт был совершен в столице Болгарии с целью уничтожить сразу всё правительство страны и ее высшее военное командование.По замыслу кремлевских теоретиков результатом должна была стать ситуация безвластия, растерянности и паники в силовых структурах, позволяющая боевикам Болгарской компартии объявить о завоевании власти «авангардом рабочего класса» и начале «пролетарской революции».
2.
Отстоял своё под горою Алёша,
Болгарии СРУский солдат.
в Бургасі в порту є стеля присвячена 96 загиблим совьєтським солдатам...
Коли совєти захопили порт
то в якості трофею до їх лап потрапила цістерна спирту...технічного..
Отож 96 загиблих від перепою
та стела "асвабадітєлям"
Поэтому я утверждаю - ни одного советского солдата в Болгарии не погибло.
стоять 17!!!!! "альош"
тож їм працювати та працювати