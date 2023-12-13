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Болгария (618) памятник (2209) декоммунизация (622)

В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Болгарии Софии начали демонтаж монумента находящейся в аварийном состоянии советской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Демонтаж фигур начался 12 декабря в соответствии с распоряжением, выданным несколько дней назад губернатором района Софии Верой Тодевой. Ранее во время проверки специалисты пришли к выводу, что из-за трещин и эрозии внутри 70-летнего сооружения она представляет опасность для населения.

Смотрите: Демонтаж памятника Щорсу в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии 01

Общаясь с журналистами на месте происшествия, Тодева сказала, что пока что демонтированные скульптуры будут переданы в государственную собственность и находятся под охраной.

Призывы демонтировать памятник, знаменующий приход советских войск в Болгарию в конце Второй мировой войны и начало коммунистического режима, звучали многие годы.

Также смотрите: Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники. ФОТО

"Памятник красноармейцам-оккупантам - это проблема как для Софии, так и для Болгарии. Потому что мы здесь не говорим о камнях, плитах и скульптурах. Мы говорим о тени огромного изменения, которое этот символ оккупации бросает не только на столицу, а и на всю нашу историю с момента освобождения. Мы не просто снимаем памятник, мы возвращаем себе возможность понять историю через собственную призму, а не через призму российской пропаганды", - сказал депутат Ивайло Мирчев (партия "Демократическая Болгария").
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Топ комментарии
+10
Це не пам'ятник солдатам радянській армії, це пам'ятник тоталітаризму, політичному режиму, що передбачає абсолютний (тотальний) контроль. Це пам'ятник знищенню свободи, демократії, це пам'ятник війні. Тому, звісно його пора знищити
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13.12.2023 09:50
+9
Болгарам респект-все савкове гавно має бути викинуте взад запарєбрік...
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13.12.2023 09:50
+7
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13.12.2023 09:45
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Даже через 70 лет дидываивале несут угрозу населению, да это же русофобия какая-то
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13.12.2023 09:43 Ответить
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13.12.2023 09:46 Ответить
Це того Альошу про якого в совку пісню співали?
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13.12.2023 09:43 Ответить
Інший.
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13.12.2023 10:06 Ответить
А какая разніца ?
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13.12.2023 10:44 Ответить
"Свинцову пургу" гнали. У Болгарії Червона Армія ні з ким не воювала і бойових втрат не мала. Єдині втрати - на якійсь залізничній станції радянський взвод надибав цистерну зі спиртом. Повпивалияся, а спирт виявився метиловим.
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13.12.2023 11:02 Ответить
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13.12.2023 09:45 Ответить
Ох там зарєво начнеться я так розумію Болгарію вони тоже вже будуть осфобождать?😝 філія той шо кіркорав поднапрягся шоб там случайно шейгин його не отодрав без согласія
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13.12.2023 09:45 Ответить
Це не пам'ятник солдатам радянській армії, це пам'ятник тоталітаризму, політичному режиму, що передбачає абсолютний (тотальний) контроль. Це пам'ятник знищенню свободи, демократії, це пам'ятник війні. Тому, звісно його пора знищити
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13.12.2023 09:50 Ответить
Болгарам респект-все савкове гавно має бути викинуте взад запарєбрік...
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13.12.2023 09:50 Ответить
Стоял над горою Алёша, и наккуй пошёл он с горы.
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13.12.2023 09:58 Ответить
А не бояться що це буде ескалація і
*уйло нападе ?
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13.12.2023 09:59 Ответить
Цікаво, а що радянські солдати робили в Болгарії? Де, коли і с ким вони там воювали?
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13.12.2023 10:02 Ответить
Технічного спирту напились, були жертви.
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13.12.2023 10:16 Ответить
Тай таке
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13.12.2023 10:45 Ответить
ооо, як на болотах кричатимуть про зраду братушек... а як же ж Шипка.... ну і таке інше.... навіть серби вже дулі крутять, здобутки х-ла по знищенню раші ззовні величезні, ніяка НАТа не впоралась би
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13.12.2023 10:09 Ответить
16 апреля1925 года, состоялся самый кровавый теракт ХХ столетия.
О нем немногие знают, особенно в Эрэфии. Ибо организован он был из Москвы по плану Коминтерна и силами Разведупра РККА (нынешнее ГРУ), а наследники организаторов, естественно, не склонны признавать за государством, право-преемником коего они являются, каких бы то ни было преступлений, тем более беспрецедентного масштаба.
Теракт был совершен в столице Болгарии с целью уничтожить сразу всё правительство страны и ее высшее военное командование.По замыслу кремлевских теоретиков результатом должна была стать ситуация безвластия, растерянности и паники в силовых структурах, позволяющая боевикам Болгарской компартии объявить о завоевании власти «авангардом рабочего класса» и начале «пролетарской революции».
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13.12.2023 10:10 Ответить
Все ніяк не можемо назвати російське російським...
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13.12.2023 10:18 Ответить
- Іс камня єво гімнастьоорка, іс камня єво сапагі? )))
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13.12.2023 10:27 Ответить
1. Ни один советский солдат не погиб на территории Болгарии в ходе так называемого "освобождения" Болгарии от гитлеровцев. Поэтому эти памятники очередной фейк коммуняк.
2.
Отстоял своё под горою Алёша,
Болгарии СРУский солдат.
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13.12.2023 10:34 Ответить
вибачаюсь але Ви помиляєтесь;
в Бургасі в порту є стеля присвячена 96 загиблим совьєтським солдатам...
Коли совєти захопили порт
то в якості трофею до їх лап потрапила цістерна спирту...технічного..
Отож 96 загиблих від перепою
та стела "асвабадітєлям"
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13.12.2023 10:42 Ответить
Они не погибли. Они сгорели в неравном бою.
Поэтому я утверждаю - ни одного советского солдата в Болгарии не погибло.
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13.12.2023 10:48 Ответить
в Болгаріі
стоять 17!!!!! "альош"
тож їм працювати та працювати
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13.12.2023 10:36 Ответить
Всіх рашистських аленей альошек, найух з ЄВРОПИ.
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13.12.2023 10:39 Ответить
А альошу демонтували чи ні?
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13.12.2023 10:42 Ответить
 
 