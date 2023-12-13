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Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы, который нанес наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу временно приютят в Пункте Несокрушимости.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ. 

По его словам, Пункт Несокрушимости открыт на территории школы №98, которая расположена рядом. Детей, которые учатся в этом учебном заведении, перевели на дистанционную форму обучения.

"В этом Пункте Несокрушимости все пострадавшие будут обеспечены теплом, горячими напитками, интернетом, связью и первой медицинской помощью", - сообщает Попко.

Читайте: В результате атаки на Киев пострадала детская больница в Днепровском районе, она продолжает прием пациентов, - Минздрав

Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 01
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 02Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 03
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 04
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 05
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 06
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 07
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 08

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждена больница и жилые дома.
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Топ комментарии
+20
Тобто в наметі. А що, в Конча-Заспі немає порожніх палаців?
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13.12.2023 09:52
+14
Например в хату Портнова заселить хотя бы.
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13.12.2023 09:56
+9
Тим більше, що в палацах багато поміститься людей. І це ж "тимчасово", так що можна й ущільнитися.
А Кабмін - тимчасово у пункт незламності. Може, хоч там ламатися під рашку не будуть.
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13.12.2023 10:11
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Тобто в наметі. А що, в Конча-Заспі немає порожніх палаців?
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13.12.2023 09:52 Ответить
Например в хату Портнова заселить хотя бы.
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13.12.2023 09:56 Ответить
Тим більше, що в палацах багато поміститься людей. І це ж "тимчасово", так що можна й ущільнитися.
А Кабмін - тимчасово у пункт незламності. Може, хоч там ламатися під рашку не будуть.
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13.12.2023 10:11 Ответить
"ви ніпанімаєте,єта другоє".
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13.12.2023 09:53 Ответить
А я хочу спитати чи не кримлівський ти бот? В якого ціль дескридитувати волонтерів?
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13.12.2023 10:37 Ответить
Ви скільки грошей перерахували Притулі і Стерненко на дрони?
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13.12.2023 11:23 Ответить
Можете запитати у бійців ССО,а саме з 3го полку,але стримуйте емоції,бо за такі слова можуть бути наслідки на обличчі.
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13.12.2023 11:03 Ответить
какцап, роZZии кизда! Твои вопли ей уже не помогут
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13.12.2023 11:09 Ответить
Дуже добре.З дітьми в намети.А у депутатів кілометри житлової площі.
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13.12.2023 11:00 Ответить
Так ракету збили чи не збили? Хіба від уламків такі руйнування бувають? Людям горе яке, спробуй тепер дочекайся коли полагодять
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13.12.2023 15:04 Ответить
дом цел. Нет окон. Не похоже на прилет
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13.12.2023 22:49 Ответить
Віталік а ти не хочеш у пункті незламності трохи пожити? А сам до метро Теремки, там тобі складне ліжко поставлять, як в армії….
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13.12.2023 15:08 Ответить
 
 