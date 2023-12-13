Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости. ФОТОрепортаж

Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы, который нанес наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу временно приютят в Пункте Несокрушимости.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Пункт Несокрушимости открыт на территории школы №98, которая расположена рядом. Детей, которые учатся в этом учебном заведении, перевели на дистанционную форму обучения.

"В этом Пункте Несокрушимости все пострадавшие будут обеспечены теплом, горячими напитками, интернетом, связью и первой медицинской помощью", - сообщает Попко.

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Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждена больница и жилые дома.