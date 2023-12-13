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Запорожье (2341) СБУ (18701) УПЦ МП (1456)

Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности задержала еще одну сторонницу рашизма, корректировавшая воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидавшая полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны неподалеку от областного центра.

В первую очередь, врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, привлеченных к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение российской информаторки и задержали ее в ее доме в одном из поселков неподалеку от Запорожья.

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Как установило расследование, фигурантка с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины. Она не раз рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров.

Затем фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории громады.

Полученную информацию она мессенджером передавала своим знакомым в России, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб РФ, отметили в пресс-службе.

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В ходе обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 01
Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 02
Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 03
Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 04
Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 05
Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ 06
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Топ комментарии
+16
СБУ-черговий респект...
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13.12.2023 10:22
+16
Падаль.
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13.12.2023 10:31
+10
доспівалась до пекла
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13.12.2023 10:19
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доспівалась до пекла
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13.12.2023 10:19 Ответить
да-патом будєт на падпєвках у кабзона...
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13.12.2023 10:23 Ответить
СБУ-черговий респект...
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13.12.2023 10:22 Ответить
хористке видимо пригодятся оральные навыки в местах не столь отдаленных...
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13.12.2023 10:30 Ответить
Если даже церковные хористки работают на врага даже не знаю что сказать.
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13.12.2023 10:31 Ответить
А що тут казати. МП=ФСБ. Вони всю дорогу працюють на рашу.
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13.12.2023 10:58 Ответить
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13.12.2023 10:31 Ответить
Падаль.
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13.12.2023 10:31 Ответить
От тепер буде в неї "новая жизнь" Хай з "зечок" організовує церковний хор при тюремній церкві!
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13.12.2023 10:54 Ответить
Увесь пархат - сєпарський.
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13.12.2023 11:09 Ответить
Цікаво, чому ці презервативи почуваються так вольготно і ходять з руками в кишенях?
Чому іх не затримують жорстко, з кайданками?
Що це, *****, за гуманізЬм?!
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13.12.2023 11:17 Ответить
Усіх попів феесбешної секти гундяєва потрібно негайно депортувати в ********* і нарешті заборонити будь яку діяльність РПЦ та дотичних до неї структур в Україні. Крапка.
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13.12.2023 11:40 Ответить
скільки вже ловлять різних таких падлюк

а цю «церкву» не можуть визнати терористичною організацією?
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13.12.2023 11:55 Ответить
Повісити курву 😠
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13.12.2023 12:25 Ответить
Чому ж до цього часу влада не заборонила цю секту? Невже вибори для них важливіше за збереження життів українців і самої України? Вже всі знають, що прихожани цієї секти є виборцями Зелі.
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13.12.2023 13:00 Ответить
*************** ведьма сто пудов!в петлю суку...................................................................а хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!
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13.12.2023 13:15 Ответить
Фу гадость... у нее IQ отрицательный.
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14.12.2023 15:30 Ответить
На передовую её, с киркой и лопатой, пусть теперь окопы покопает.
"Лето красное пропела. В церковном хоре. Оглянуться не успела, как СБУ катит в глаза ... Так поди же, попляши!»
И.А. Крылов.
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14.12.2023 17:37 Ответить
От не вірю що вона не намагалась втекти.
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17.12.2023 16:36 Ответить
Сподіваємось на посильне клопотання, отого охлявшого від турботи за Безпеку Україну Стефанчука з опозажопним зборищем московських агентів ригоАНАЛЬНИХ, про цю «сестру верующую» від паханату гундяєва!!
Вона, така ж УБИВЦЯ Українців, як і її ***** з московії!!
Але, за духом з ВРУ стефанчука, *****, вроді таки, воєнний злочинець, а ця лярва, тільки коригувала та наводила сам процес УБИВСТВА Українців! Мабуть, отой з Абхазії рахаміястий накрапав якогось ЖАЛІСТНОГО листа хєранту, щоб її амністували, бо не усіх ще вона УБИЛА сусідів
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17.12.2023 19:47 Ответить
тварь
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17.12.2023 20:14 Ответить
Тепер хористка піде на "хор" і буде дуже збивована перспективам, які в неї відкриються.
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18.12.2023 18:25 Ответить
 
 