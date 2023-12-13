Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене" из-за трещин в подземке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Полиция Киева проводит следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА.
Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Обыски проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности.
"Следствие преследует цель проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", - рассказали в полиции.
Там отметили, что из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.
И добавили, что полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.
Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.
В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.
Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.
Пожалуйста, подождите...
тому всі оті натіски підземних вод і плавунів ніхто ващє не рассматрював.
Кияни чудово пам'ятають труби, якими морозили Либідь.
Але природу не обманеш - треба було будувати мостовий перехід метро, а не вийожуватись
А від станції до залізниці там відстань чимала.
Річка взагалі лишається внизу, і її можна опустит ще на 5-10 метрів униз.
По довжині ескалатора не видно, що "Либідська" знаходиться на великій глибині.
Лінія може проходити не з-під фундаментів, а швидще з-під Великої Васильківської -
подивіться як розташовано станцію "Палац Україна".
По віідношенню до "Деміївської" "Либідська" трошки вище - міст би все вирівняв,
і ніяких крутих підйомів не передбачається.
А власників медведчуківської океан-плази треба зобов'язати оплатити весь ремонт.
А хто там кому що давав - нехай розбираються між собою.
За інформацією з метрофорумів, тріщини в тунелі з'явилися в районі 73-74 пікета, якщо не зраджує пам'ять.
Це район біля ринку, за "розеткою" та "дніпро-м". Там, якраз, на ділянці, де під час будівництва були втопили в плавуні один з двох прохідницьких щитів.
Далі змушені були вже відкопувати той щит та проходити шмат ділянки немеханізованим щитом.
От там, на тій ділянці,згідно інформації, і сталася аварія.
Там якраз, на вул. Ізюмській метрах в 50-100 від місця аварії нещодавно почали зводити чималий ЖК "RIVERDALE". Потужні фундаментні поля перекрили нормальний рух підземних вод, і підпір води почав трощити тунель. Якщо врахувати, що ділянка зводилася в немеханізований спосіб і були можливі певні порушення при побудові, то фактори склалися докупи.
Якщо до будівництва того ЖК тунель ще якось тримав навантаження, то після - почав руйнуватися.
Ну і загалом, так, масоване будівництво в поймі Либеді, величезних ТРЦ, забудова, там же, кожного клаптя бетонними "свічками" (при тому, що там же, в Либідь впадає ще одна річка, Совка) - вони, певно, значною мірою вплинули на рух ґрунтових вод, на їх тиск на тунелі.
З останнього подібного, скандального випадку, пригадується один, порівняно "нещодавній", років 10-12 тому, коли хотіли забудувати поруч Софійського собору і виник ризик, що через будівництво в охоронній зоні Софії Київської, собор просто "упливе". Тому, такі ефекти, при недотриманні норм забудови, є більш ніж типовими, нажаль.
існуе НІІІСК - научно ісследовательский інститут БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ - це їх профіль , плюс інститут судебних експертиз ( но там усі продажні)
хто підписав дозвіл на будівництво ?
Тоді мер швиденько розкаже хто там винний і як все було.
тунель просів завдяки бетонній надбудові медведчука оушенплаза а винуватих шукають у тунелі….
дозвіл на будівництво оушен плаз був 100% за сало!!!
заарештують всі тріщини і все налагодиться.
а винуватий у всьому сан санич. йому вже пофіг.
СБУ починати треба З призватизаціі Київметробуда - коли і як потужного гравця на пост совецьком просторі ЗНИЩІЛИ
«Военные повторно обратились в СБУ для того, чтобы украинские спецслужбы обратили внимание на медиаимперию Столара-Медведчука , яка рейдерила Київметробуд
ср, 11/08/2023
‼️‼️‼️Им нужен доступ к подземным станциям, нужно иметь карты и знать схемы электрификации для того, чтобы данные передать Медведчуку, а тот уже будет использовать их для путина, чтобы наносить удары по энергетике в Украине.»
Інститут Укрметротоннель проектував для України і проектував для россіян (усі роки війни з 2014 р )і зараз мабудь втихаря проектуе. Тому кацапи в інституте знаходились часто. Не здивуюсь якщо усі секретні документи РОСІЯНЕ давно скопіювали і вивезли.
А ВІЙСЬКОВІ ТІЛЬКІ ПОЧАЛИ ТУРБУВАТИСЯ. Тоннелі Метро - стратегічни обьекти і треба поставити усе під контроль і мабудь трясти службу безпекі інституту , бо хтось охороняв архиви.
@ena689897 часов назадЧерез будівництва стаються просідання і обвали. Як можна дозволяти будувати торгові центри прямо над гілками метро, причому там, де метро не глибоко проходить. Бо метро в районі Хрещатика і метро на Оболоні - то дві різні історії і проблему біля Либідської - Деміївської пов'язують з будівництвом другої черги Оушен-плаза. А Кличко несе відповідальність, раз його підлеглі дали дозволи на будівництво і не простежили за поточними ремонтами
11.12.2023 04:52
будівництво гнали щоб устигнути змитись до війни.