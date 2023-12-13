Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене" из-за трещин в подземке. ФОТО

Полиция Киева проводит следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Обыски проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности.

"Следствие преследует цель проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", - рассказали в полиции.

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Там отметили, что из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

И добавили, что полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян.

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Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.









Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.

Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.