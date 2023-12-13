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СБУ (18701) уклонисты (185)

Задержаны пять организаторов "схем для уклонистов": некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от военной службы и нелегального выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 5 организаторов сделок, предлагавших преступные "услуги" не только потенциальным призывникам, но и действующим военнослужащим. Злоумышленники "гарантировали" своим клиентам, что за деньги "спишут" их с военного учета или переправят за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Цена вопроса" составляла до 6 тыс. долларов с одного уклониста в зависимости от срочности выполнения "заказа".

Так, в Черкассах "на горячем" задержан местный адвокат и его сообщник, который продавал фиктивные выводы ВЛК действующим военным. В поддельных документах делали вывод о "плохом здоровье" клиентов, что являлось формальным основанием для "списания" с военной службы. В дальнейшем "демобилизованные" могли использовать фальшивку для выезда за границу.

Читайте: Одесские правоохранители задержали организатора "схемы" выезда за границу под видом командировок

В Киеве разоблачены два жителя столицы, которые переправляли уклонистов в Евросоюз через территорию непризнанного Приднестровья. Перед "поездкой" фигуранты снабжали своих клиентов фиктивными документами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "наличия хронических заболеваний". Затем уклонистов собирали в оговоренном месте и отвозили на легковом автомобиле на территорию так называемой "ПМР", а оттуда в ЕС.

В Запорожье задержаны два мошенника, которые выдуривали деньги из военнообязанных. За вознаграждение злоумышленники обещали потенциальным призывникам, которые смогут "отмазать" их от мобилизации, ссылаясь на "собственные связи" в военкомате. Но после получения денег от уклонистов фигуранты "обрывали" с ними контакты и исчезали.

Как отмечается, по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозят разные сроки тюремного заключения.

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Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 01
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 02
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 03
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 04
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 05
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 06
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 07
Задержаны пять организаторов схем для уклонистов: некоторые из них занимались демобилизацией действующих военных, - СБУ 08
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Чимало контрактників з родичами серед офіцерів ЗСУ навіть після проходження навчання за кордоном сидять в глибокому тилу "охороняючи" блок-пости та порожні казарми отримуючи за це чималу платню - навіть тікати за кордон не потрібно. Але вони, звісно, не "ухилянти", а захисники (які чомусь ні дня не воювали, ховаючись за спинами мобілізованих дядьків 40+).
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13.12.2023 14:22 Ответить
та справжні вони роблять довідки. не брешіть
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13.12.2023 14:41 Ответить
 
 