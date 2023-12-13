Семья с шестью детьми эвакуирована из обстреливаемого пограничного села на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области полицейские помогли матери с шестью маленькими детьми в возрасте от 2 месяцев до 11 лет переехать в безопасное место. Вывезти удалось и их домашних питомцев.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, семья живет всего в двух километрах от российской границы и буквально выживает под ежедневными обстрелами оккупантов.

Как рассказала многодетная мать, принять решение о переезде заставил страх за жизнь детей, ведь со стороны страны-агрессора в сторону села стреляют почти каждый день, если не из артиллерии, то из минометов.

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"Всех жителей пограничных сел нашей громады полиция постоянно призывает выезжать в более безопасные места. И прежде всего – семьи с детьми. Эта работа, которую мы ведем совместно с представителями местных властей и социальных служб, дает свои результаты. Многие уже выехали из приграничья. Однако не все, кому это следует сделать. Поэтому продолжаем настаивать и убеждать", - отметил начальник сектора полицейской деятельности в Семеновке Владимир Ермоленко.

Теперь семья будет жить в безопасном месте в доме с необходимыми условиями: просторно и тепло, обеспечены спальные места для всех, заготовлены дрова.







