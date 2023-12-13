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Пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничники отдела "Большой Березный" задержали четырех нарушителей границы, которые планировали попасть в Словакию.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие отдела "Большой Березный" остановили группу мужчин в приграничье во время проведения проверочных мероприятий. Беглецы действовали по указаниям организатора, который спланировал незаконный поход в Словакию. Правоохранители установили, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы: его задерживали на участке соседнего подразделения", - говорится в сообщении.
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Не тільки москалі.Наш Тарас Григорович теж іх не любив.
Велике свято в Україні.
Минув - і лях, і жидовин
Горілки, крови упивались,
Кляли схизмата, розпинали,
Ля́хи (дав.-рус. Лѧховѣ) - назва слов'янського племені, згадувана у Повісті врем'яних літ[1]. Згідно з тлумаченням автора, предки ляхів спершу жили на Дунаї (ймовірно території Паннонії), але через нашестя волохів змушені були переселитись на Північ та осісти в басейні Вісли. Там плем'я ляхів розділилось на чотири племені: полян ляських (поляків), лютичів, мазовшан та поморян.
Тобто назва Лях - має етнічне походження, і в жодним чином не ображає польську націю.
Жид (з італ. giudeo[1], з лат. judaeus - від гебр. імені Юда, що означає «славетний», «хвалений»[2]; заст. жидови́н[3] - від староцерк.-слов. Загальновживаним і політично коректним вважається етнонім «єврей»[2].
Має таке ж саме етнічне походження, не маючи нічого образливого!
Доречі żydy - це на польській мові означає євреї.
Тож думаю щоТарас Григорович писав свої вірші згідно з термінологією свого часу, і без цілі образити чиюсь народність.
А от називати поляків "пшеками" через те що в їхній мові багато сполучень "пж" та "пш" - це все ж таки пішло від гнилоротих москалів.
Тільки маленька фірма зі штатом у 12 працівників (доречі 4 з них українці)
І контролюю я це все сидячі за ноутбуком
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Мені одинаково шкода і тих що в окопах і тих що тікають з "Країни Чудес"
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Слава Богу що я вже старий та виїхав понад тридцятьь років тому..
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Не судіть то не судимі будете..
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А ловити слід на Буковелі та по ресторанх та гульках в дискотеках..- тих не шкода.
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тому що втратили відчуття реальності
"з вільної 5000-10000$ " а де Ви бачили ту волю ?
...
Чкрез колючий дріт хібащо ?
...
Тому купа питань до таможні та до ціх хероїв...
Щоб виiхати - потрiбенен лише закордонний паспорт.
Всi цi перепони ~ свiдоцтво того, що в Украiнi намагаються створити конц табiр.
В України діє ще 2014 року ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, а з 2022 року правовий режим Воєнного стану!!
Але зкацаплені продовжують вкидати своє лайно у мережу, щоб дурні якось відреагували!
Захищати треба Україну, щоб не повторити помилки Українців у 1918 році з армією бальшивікоф Муравйова!!
АвтоЗаки *****, їхали першими в колонах у 2022 році, для розгону «інакомислячих в Україні», щоб потім ними, наповнити Табори ГУЛАГУ 2 на московії!
Думати треба ГОЛОВОЮ, а ни їсти нею!!