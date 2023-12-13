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Пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники отдела "Большой Березный" задержали четырех нарушителей границы, которые планировали попасть в Словакию.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие отдела "Большой Березный" остановили группу мужчин в приграничье во время проведения проверочных мероприятий. Беглецы действовали по указаниям организатора, который спланировал незаконный поход в Словакию. Правоохранители установили, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы: его задерживали на участке соседнего подразделения", - говорится в сообщении.

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Пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию 01
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Топ комментарии
+12
З окупованої за 500$ з вільної 5000-10000$ дембель або на щиті або інвалід як казав дід панас от така куйня малята
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13.12.2023 17:21
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гнилий щур,який здриснув до пшеків,зубоскалить про тих кому не вдається здриснути?
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13.12.2023 17:15 Ответить
пшеківська щурятина піднатужилася і перднувши від натуги видала всі запаси гумору,якими його наділила природа... якщо ти став уродзоним обивателем Пшекляндії,забудь про Україну! чого ти смердиш тут ,ляхівська прокладко? поваги до підлих і гонорових пшекляндців та яхудів? ти там зовсім офонарів у своїй ойчизні,пшек!
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13.12.2023 19:50 Ответить
Розумію - жаба вона така
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13.12.2023 22:17 Ответить
"пшеками", "жидами" та іншими образами - можуть ображати тільки гнилозубі москалі як ти наприклад.
Не тільки москалі.Наш Тарас Григорович теж іх не любив.

Велике свято в Україні.
Минув - і лях, і жидовин
Горілки, крови упивались,
Кляли схизмата, розпинали,
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14.12.2023 17:31 Ответить
Для розуміння:

Ля́хи (дав.-рус. Лѧховѣ) - назва слов'янського племені, згадувана у Повісті врем'яних літ[1]. Згідно з тлумаченням автора, предки ляхів спершу жили на Дунаї (ймовірно території Паннонії), але через нашестя волохів змушені були переселитись на Північ та осісти в басейні Вісли. Там плем'я ляхів розділилось на чотири племені: полян ляських (поляків), лютичів, мазовшан та поморян.

Тобто назва Лях - має етнічне походження, і в жодним чином не ображає польську націю.

Жидітал. giudeo[1], з лат. judaeus - від гебр. імені Юда, що означає «славетний», «хвалений»[2]; заст. жидови́н[3] - від староцерк.-слов. Загальновживаним і політично коректним вважається етнонім «єврей»[2].

Має таке ж саме етнічне походження, не маючи нічого образливого!
Доречі żydy - це на польській мові означає євреї.

Тож думаю щоТарас Григорович писав свої вірші згідно з термінологією свого часу, і без цілі образити чиюсь народність.

А от називати поляків "пшеками" через те що в їхній мові багато сполучень "пж" та "пш" - це все ж таки пішло від гнилоротих москалів.
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15.12.2023 14:06 Ответить
Але не під час війни. Послідовники верховного наркомана
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13.12.2023 20:31 Ответить
Так, тільки ії забули оголосити нажаль...
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15.12.2023 16:31 Ответить
тобі вже на завод пора
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15.12.2023 09:34 Ответить
Ні, на жаль в мене поки що немає заводу...
Тільки маленька фірма зі штатом у 12 працівників (доречі 4 з них українці)
І контролюю я це все сидячі за ноутбуком
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15.12.2023 13:53 Ответить
ну тоді всеодно іди в сраку
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15.12.2023 14:06 Ответить
йди краще відсмокчи у поляка
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18.12.2023 11:02 Ответить
скоріш твоя,покинула тебе заради цигана,от і довелось в Польщу на заробітки їхати
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25.12.2023 09:32 Ответить
Як казав наш комбат, прошманати і пристрелити нах...
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13.12.2023 17:13 Ответить
а що на думку твого комбата,треба зробити з мешканцями спа-центрів Буковелю? особливо,враховуючи що браві воєнкоми-мільйонери десятою дорогою оминають цей зелено-коломойський рай?
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13.12.2023 17:17 Ответить
Його думку про Буковель не питав, а там, де були, могла бути сауна з холодною водою , де можна було відігрітися і відмитися після "роботи". Так, що СПА від 0 десь 20+ також є.
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13.12.2023 17:34 Ответить
.. За що ? За те що не хотять захищати корумпованих суддів. прокурорів та депутатів казнокрадів ?
...
Мені одинаково шкода і тих що в окопах і тих що тікають з "Країни Чудес"
...
Слава Богу що я вже старий та виїхав понад тридцятьь років тому..
...
Не судіть то не судимі будете..
...
А ловити слід на Буковелі та по ресторанх та гульках в дискотеках..- тих не шкода.
..
тому що втратили відчуття реальності
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13.12.2023 17:30 Ответить
То, по твоєму, ті, що зараз в ЗСУ воюють за корумпованих суддів, а не за країну і народ? Чи витримає економіка Німеччини, коли туди втечуть всі? Чи дітей, жінок і старих залишити бурятам?
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13.12.2023 17:48 Ответить
За народ ? Так ви ж пропонуєте цей народ стріляти.
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16.12.2023 11:11 Ответить
надо было не кучковаться, а растянуться в шеренгу с расстоянием 2-3 км между друг другом. одного поймали бы, а три человека вышли бы )
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13.12.2023 17:17 Ответить
З окупованої за 500$ з вільної 5000-10000$ дембель або на щиті або інвалід як казав дід панас от така куйня малята
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13.12.2023 17:21 Ответить
...
"з вільної 5000-10000$ " а де Ви бачили ту волю ?
...
Чкрез колючий дріт хібащо ?
...
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13.12.2023 17:33 Ответить
То може ви не туди донатите? Чекайте або краще допомагайте москалям і буде вам щастя!
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13.12.2023 18:29 Ответить
Столбы там тоже эти ухилянты поломали?

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13.12.2023 17:27 Ответить
Це небайдужі громадяни, які йшли у Словаччину, аби переконати місцевих перевізників не блокувати кордони з Україною. А оскільки легально перетнути кордон через пункт пропуску з вільної країни їм не дозволено - вирішили йти в обхід.
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13.12.2023 17:34 Ответить
на западной границе не один десяток тысяч погранцов -если ловят под каждым деревом -возле каждой речки -ручья -рощи-гая -буйрака - этих погранцов надо на фронт гнать -они там сейчас очень пригодятся - но это видимо блатные -потом еще удостоверение получат участника войны и будут по пьяне рассказывать как Авдеевку защищали
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13.12.2023 18:09 Ответить
Знаю подібні факти: молодий офіцерчик завдяки таткові робив стрімку кар'єру і раптом війна, тому, був в перший же день переведений на кордон з Польщею. Коли визволили київську область - отримав відрядження туди, після чого став УБД та знову мужньо боронить кордон з Польщею. Так само їздять за УБД місцеві поліцейські ще з часів АТО.
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13.12.2023 18:19 Ответить
Переживаєш за Україну, кацапе, в Іспанії? Не переживай, всі ви тут здохните: "возле рєчкі, ручь'я, рощі, гая, буйрака".
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13.12.2023 19:13 Ответить
я тебе переживу москаляка
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13.12.2023 20:39 Ответить
Ой, Сьома, не зарікайся. Прикриють твою ботоферму і ти аж бігом підеш на кацапський фарш.
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14.12.2023 00:24 Ответить
А чому резнікова, абдристовича та інших патріотів не зловлять?
Тому купа питань до таможні та до ціх хероїв...
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13.12.2023 18:28 Ответить
сумки собраны можно и на передовую
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13.12.2023 18:36 Ответить
Тебе с билетами помочь или сам доберёшься?
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13.12.2023 18:46 Ответить
+
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13.12.2023 18:47 Ответить
Видать погранцы столько за пропуск зажадили, что те даже всё отдав вчетвером не покрыли их аппетит(((. Там сейчас такой "сезон охоты", страда, жатва, беспроигрышная лотерея, или медаль или бабло.... А что же никого не задержали 24.02.22 в Бачевске или на Коланчаке? Или там страшно было, а тут против четырех безоружных нормально, не ссыкливо??
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13.12.2023 18:53 Ответить
Потрібно трохи підправити Законодавство. Там має бути вимога, що особи призовного віку які мають фізичний стан дійсний до служби у війську у разі намагання ними незаконно покинути територію України поза дійсними пунктами перетину кордону нагороджуються негайним призовом до армії. Без права відмови і відтермінування.
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13.12.2023 20:16 Ответить
.Написал уже десятки постов на предмет строгой фильтрации эмигрантов и беженцев в Америку и вообще в западные страны. Правительства Демократических государств с развитой экономикой сами того не осознавая наполняют свои страны по существу человеческим мусором, люмпеном дегенератом. Нагадив в своих странах эта плесень, из колбасной эмиграции, как чума расползается по Западным странам распостраняя духовный сифилис, коррупцию, *******, фрагментированое сознание, ложь и подлость. ПС. Как один из способов фильтрации портативный детектор полиграф. А тех кто уже окопался там и начал гадить, ссаными тряпками к рАдным березкам, прогнивим банькам и обоссаным подъездам.....(Г.К.)
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13.12.2023 22:51 Ответить
Як один із способів фільтрації, поставити на кордоні, міни.
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14.12.2023 00:28 Ответить
Нема взагалi закону про заборону на виiзд за кордон чоловiкiв👈
Щоб виiхати - потрiбенен лише закордонний паспорт.
Всi цi перепони ~ свiдоцтво того, що в Украiнi намагаються створити конц табiр.
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15.12.2023 00:37 Ответить
Якого тільки лайна не вилізло, зкацапленого, щоб нагадити в мережі!
В України діє ще 2014 року ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, а з 2022 року правовий режим Воєнного стану!!
Але зкацаплені продовжують вкидати своє лайно у мережу, щоб дурні якось відреагували!

Захищати треба Україну, щоб не повторити помилки Українців у 1918 році з армією бальшивікоф Муравйова!!
АвтоЗаки *****, їхали першими в колонах у 2022 році, для розгону «інакомислячих в Україні», щоб потім ними, наповнити Табори ГУЛАГУ 2 на московії!
Думати треба ГОЛОВОЮ, а ни їсти нею!!
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16.12.2023 21:27 Ответить
соромно... хоча б не смакуйте цим беззаконням
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16.12.2023 23:46 Ответить
 
 