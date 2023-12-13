Оккупанты дважды за день обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и атаковали дроном-камикадзе, ранена женщина. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь Днепропетровской области и дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.
Повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль", - говорится в сообщении.
Также Лысак проинформировал об экстренных сообщениях от ГСЧС: "Их с сегодняшнего дня получают жители региона. Это необходимо, потому что из-за хакерской атаки на "Киевстар" не во всех громадах области есть возможность включить сирену. Мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Поэтому приняли решение о дублирующих оповещениях".
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