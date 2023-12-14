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МВД России объявило Буданова в розыск. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Руководителя украинской разведки Кирилла Буданова в России объявили в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

Примечательно, что в МВД РФ не упомянули, по какой статье разыскивается Буданов.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе МВД РФ.

Читайте: В России объявили в розыск победительницу Евровидения-2016 певицу Джамалу

МВД России объявило Буданова в розыск 01
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Топ комментарии
+19
Я всегда говорил,что кацап - это тупое быдло с одной извилиной, и та находится между ягодиц. только лапотное быдло может нести такой бред о розыске.
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14.12.2023 07:25
+13
На їхньому місці я б ще зєлю оголосив в розшук
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14.12.2023 07:26
+12
Надо заодно Гогишвили огласить. Вдруг в нём ДНК чья-то отыщется (или наоборот).
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14.12.2023 07:41
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Я всегда говорил,что кацап - это тупое быдло с одной извилиной, и та находится между ягодиц. только лапотное быдло может нести такой бред о розыске.
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14.12.2023 07:25 Ответить
Та да! 😁 Значно простіше - надати запит українським правоохоронним органам. 😂
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14.12.2023 07:41 Ответить
Прочитав 2\3 повідомлення з кінця...здивувався...невже...а потім розчарувався
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14.12.2023 07:53 Ответить
На їхньому місці я б ще зєлю оголосив в розшук
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14.12.2023 07:26 Ответить
Коли Зєлєнскій, Єпмак, Татаров, Шурма, Ґєтманцев залишаться без влади, за їхнім розшуком вишикується черга. 😊
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14.12.2023 07:45 Ответить
Нажаль, ні😪😪
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14.12.2023 07:52 Ответить
Ха-ха
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14.12.2023 07:26 Ответить
Конченные лапотники
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14.12.2023 07:41 Ответить
Надо заодно Гогишвили огласить. Вдруг в нём ДНК чья-то отыщется (или наоборот).
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14.12.2023 07:41 Ответить
Так вы же его убили уже несколько раз...
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14.12.2023 07:42 Ответить
Интересно когда они да Байдена доберутся.
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14.12.2023 07:55 Ответить
буданов клоун.як і арєстович з 95 кварталом вкупі - клоунада яка грає роль влади.
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14.12.2023 08:03 Ответить
Дивні ці московіти, а баканова, що отряд незаметіл, патєрь байца…
Можливо, після застосування гумовий засіб уже і викинули, як непотрібний …
В Україні, його теж, ніхто не запрошує до слідчих ДБР та СБУ або, там ГенПрокуратури…, використали…
Можливо, вони, разом з Резніковим, десь під Авдіївкою Захищають Україну!!…
Пильнуймо Україну від Оманських їздунів!
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14.12.2023 08:07 Ответить
Чергова маячня рашиських чортів ,а чому українська прокуратура не подає в міжнародний розшук рашиських пропагандонів : соловйова,скабеєву ,сімонян та іншу мерзоту ?
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14.12.2023 08:24 Ответить
Українська прокуратура заочно вручає звинувачення.
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14.12.2023 09:04 Ответить
Спитайте в єрмака, він підкаже, де знайти буданова...
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14.12.2023 09:04 Ответить
совок херов усср
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14.12.2023 09:06 Ответить
І де ж той Буданофф?
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14.12.2023 09:07 Ответить
Навіщо,він загрози для орків не має, тік токер
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14.12.2023 09:18 Ответить
Задля алібі - щоб бидлоелекторат не запідозрив зв'язків з Гогіашвілі.
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14.12.2023 09:41 Ответить
Так нехай у гогілашвілі спитають; він напевно знає, де треба шукати.
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14.12.2023 09:39 Ответить
Для чого? В них багато своїх артистів розмовного жанру
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14.12.2023 09:53 Ответить
А ермака когда?
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14.12.2023 10:04 Ответить
Господи, та кому вони потрібні, що єрмак, що буданов...
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14.12.2023 15:46 Ответить
Якось попередники Буданова в ГУР без розголосу працювали, тихенько, але не він, друзяка Гогілашвілі
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18.12.2023 13:43 Ответить
 
 