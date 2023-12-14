МВД России объявило Буданова в розыск. ФОТО

Руководителя украинской разведки Кирилла Буданова в России объявили в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

Примечательно, что в МВД РФ не упомянули, по какой статье разыскивается Буданов.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе МВД РФ.

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