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МВД России объявило Буданова в розыск. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Руководителя украинской разведки Кирилла Буданова в России объявили в розыск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские росСМИ.
Примечательно, что в МВД РФ не упомянули, по какой статье разыскивается Буданов.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе МВД РФ.
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+19 Котяра Бегемот
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+13 петро удеч c92cb679
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