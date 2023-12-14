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Норвегия (565) суд (24704) шпионаж (1224)

В Норвегии будут судить шпиона Микушина, который имел поддельные документы и работал на разведку РФ, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Норвегии задержан российский шпион Михаил Микушин, работавший в Университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что у подозреваемого были поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание VG.no.

Отмечается, что Михаил Микушин был задержан утром 24 октября 2022 во время спецоперации в Тромсе, когда шел в местный университет. Подозреваемый использовал фальшивый паспорт на имя бразилийца Жозе Ассис Джаммарии.

Однако полиция установила, что на самом деле мужчина был российским нелегалом, выполнявшим в Норвегии задачу российской разведки.

Агент РФ уже больше года находится под стражей Норвежской полицейской службы безопасности (PST) по обвинению в шпионской деятельности.

В Норвегии будут судить шпиона Микушина, который имел поддельные документы и работал на разведку РФ, - СМИ 01

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Окружной суд Осло 6 декабря оставил шпиона под стражей еще на восемь недель с запретом на переписку и свидания. Во время заседания россиянин впервые был зарегистрирован и представлен под своим настоящим именем.

Однако прокурор Пер Хафсме отметил, что следствие и так имело убедительные доказательства подделки документов.

В начале расследования полиция направила в посольство РФ в Норвегии письмо, в котором указала российское имя шпиона и попросила подтвердить или опровергнуть правдивость персональных данных. Однако правоохранители ответа не получили.

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Издание VG также обратилось в посольство РФ в Норвегии, однако там отказались предоставить информацию о личности подозреваемого.

"Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария является гражданином России. В связи с этим консульская помощь не предоставляется", - сообщили в посольстве.

Кроме того, информация о Михаиле Микушине совпала с расследованиями, проведенными VG и журналистской сетью расследований Bellingcat.

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Издание VG нашло документацию, связывающую подсудимого с российской разведывательной службой ГРУ. Об этом свидетельствует электронная почта, которую агент использовал для подачи заявки на работу в Тромсе.

С ее помощью следователи Bellingcat нашли аккаунты на российских платформах, а затем получили доступ к фотографии на водительском удостоверении Микушина. Они проверили изображение через программу распознавания лиц Azure.

Расследователи Bellingcat проверили зарегистрированные адреса Микушина в России и выяснили, что он зарегистрирован в жилом комплексе, зарезервированном для офицеров Главного разведывательного управления.

В Норвегии будут судить шпиона Микушина, который имел поддельные документы и работал на разведку РФ, - СМИ 02

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Топ комментарии
+9
Як свиня схожа на мавпу-так оцей кацап схожий на бразильця...
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14.12.2023 09:45
+8
Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на Родину )))
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14.12.2023 09:46
+8
Мабуть селфився біля натівських баз. Проте, хіба він один. Там пальцем ткни у кожного росіянина, і точно попадеш на агента фсБ. Вони не полишають думки про світову пролетарську революцію.
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14.12.2023 09:47
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Як свиня схожа на мавпу-так оцей кацап схожий на бразильця...
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14.12.2023 09:45 Ответить
Будьонівка не налізала. Це мабуть і допомогло тривалий час лишатися непомітним для контррозвідки Норвегії.
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14.12.2023 13:34 Ответить
Вся справа в акценті і від него не спасешся. А вот акценти португальско - бразільский і російський коли вони шпрехають на інгліш то чимось подібні. Вот і косять під донів Ігнасіо. За норвезьку мову незнаю
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15.12.2023 19:25 Ответить
Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на Родину )))
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14.12.2023 09:46 Ответить
Мабуть селфився біля натівських баз. Проте, хіба він один. Там пальцем ткни у кожного росіянина, і точно попадеш на агента фсБ. Вони не полишають думки про світову пролетарську революцію.
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14.12.2023 09:47 Ответить
********* вже 30 років живе при капіталізьмі.
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14.12.2023 10:59 Ответить
А про пролетарську революцію мріють.
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14.12.2023 11:13 Ответить
да нема там такого - тільки гроші, влада і вплив на інші країни. Імперіалізьм, карочє. Імперськість.
2/3 країни люди з кримінальним нахилом.
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14.12.2023 12:35 Ответить
пролетарська революція та державний капіталізм це синоніми
той же сталін активно і персонально керував побудовою заводів і виробкою зброї
і гроші вмів рахувати
і ні в чому собі не відмовляв
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15.12.2023 12:34 Ответить
Незрозуміло. Ви натякаєте, що у ********* зараз державний капіталізьм ? То де там пролетарська революція ??
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15.12.2023 18:49 Ответить
а там же

"нізи не можуть", "верхи не хочуть", середина "може але не хоче", посторонніє "хочуть але не можуть"...

далі продовжувати ?

путін - головний мільйярдер росії, в плані кеша, і "вождь обіжєного пролетаріата, якого обступілі врагі", в плані ідеології

і в росії це все працює, бо "родіна слонов"
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16.12.2023 13:48 Ответить
Не притягуйте за вуха. Там не пролетаріат, а нород, громадяни РФ, які хворіють на агресивну імперсткість.
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16.12.2023 15:08 Ответить
путін сам казав що розпад ссср - найбільша катастрофа 20 сторіччя

і народ росії, "громадяни рф", пішли за ним одностайно, 89% схвалюють його дії

"пролєтарії всєх імпєрій, обєдіняйтєсь в російськую імпєрію !"
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16.12.2023 18:43 Ответить
закінчуйте вже викручуватися
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16.12.2023 19:25 Ответить
Як легко палять під@рів, тільки б було бажання
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14.12.2023 09:52 Ответить
О, кацапського шпигуна судять. А в нас українських патріотів судять! А шпигунів в ОПі розводять.
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14.12.2023 10:00 Ответить
на гіляку кацапа !!!
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14.12.2023 10:05 Ответить
Слідчі Bellingcat - справжні профі контррозвідки. Є чому повчитися, особливо тим, хто займається технічною розвідкою/контррозвідкою.
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14.12.2023 13:29 Ответить
Норвезьська тюрьма для чмосковських гандонів, це "готель п'ять зірок олофклюзі", вони там і сто років згодні сидіти...
Хай йому присудять три роки львівської в'язниці!
Через тиждень заспіває шо Робертіно Ларетті на ультразвуці...
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16.12.2023 10:18 Ответить
И морда не замилена, как обично.
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16.12.2023 13:15 Ответить
Норвежці провели аналіз крові (добровільно) і все підтвердилось - зайва хромосома.
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16.12.2023 14:41 Ответить
ну і лисий ДАУН!

дивно, що його взагалі впустили в країну. голандці не так давно взагалі одного такого "бразильця" завернули ще на кордоні і послали в зад на уРодіну.
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17.12.2023 10:36 Ответить
 
 