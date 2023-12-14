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взятка (5958) приговор (1095) СБУ (18701) уклонисты (185)

Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львове к четырем годам лишения свободы приговорили врача-инфекциониста. Он хотел уехать в Польшу и пытался "решить вопрос", дав взятки сотрудникам СБУ.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Врач признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Суд признал, что в марте 2022 года врач-инфекционист пытался уехать в Польшу. Для этого он пытался дать двум сотрудникам СБУ взятки в $15 тыс. за "решение вопроса". Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом предложении свое руководство.

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Врач был задержан во время передачи сотрудникам СБУ всей суммы средств.

Врач еще может опротестовать приговор в апелляции.

Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 01

Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 02
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 03
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 04
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 05
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Топ комментарии
+7
Знаю одного талановитого, молодого лікаря хірурга який виїхав на початку 2023-го з України в Німеччину. Як він виїхав ніхто не знає. А от те шо у нього не було грошей на хабар навіть тисячі доларів це я знаю точно.
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14.12.2023 10:59
+7
пам'ятаю одного талановитого лікаря стоматолога ...як у 2014 з папою в растов втік, досі не знайшли
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14.12.2023 11:09
+7
Что ты мелешь, русская мразь? Умирать или защищать Родину на которую напал подлый враг. Защищать то , где родились, учились и бабло зарабатывали. А про военных, так вообще бред написал, ублюдок, из росийских СМИ. Ты, тварь, на своих русофашистских солдат лучше смотри. Как они с фронта бегут.
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14.12.2023 11:09
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Хто там проливає сльози з приводу "бідних, нещасних лікарів"?
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14.12.2023 10:56 Ответить
Цей може на ковіді піднявся)) а може то бабуся залишила у спадок як й в депутатів
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14.12.2023 11:02 Ответить
Ога! Ще керенками!

От зайдіть в будь яку лікарню, та подивіться які там авто стоять , щасливих спадкоємців!
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14.12.2023 11:06 Ответить
То був сарказм. Знаю які машини й звідки в них бабло)) там заробляють на всьому.
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14.12.2023 11:11 Ответить
За сарказм, звичайно, зрозумів. За керенки -- теж сарказм. А от за авто --- ні, гола правда!
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14.12.2023 11:13 Ответить
а ще кажуть, лікарі свою з.п. навіть з карти не знімають
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14.12.2023 11:42 Ответить
так це був березень 2022 ))))))якби цей лікар знав до яких розмірів розростеться корупція в березні 2023 і як можна тому ж лікарю на цьому заробити ..
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14.12.2023 10:57 Ответить
Треба було в ОПу іти за дозволом на виїзд.
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14.12.2023 10:58 Ответить
Знаю одного талановитого, молодого лікаря хірурга який виїхав на початку 2023-го з України в Німеччину. Як він виїхав ніхто не знає. А от те шо у нього не було грошей на хабар навіть тисячі доларів це я знаю точно.
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14.12.2023 10:59 Ответить
Легальна схема - бере опіку/супроводження над стареньким/старенькою, чи інвалідом - і на виїзд.
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14.12.2023 11:04 Ответить
Може й так. Таких теж знаю. Вивозив тіпа свою маму інваліда 2-ї групи, а потім мама повернулась, а він залишився в Німеччині.
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14.12.2023 11:35 Ответить
пам'ятаю одного талановитого лікаря стоматолога ...як у 2014 з папою в растов втік, досі не знайшли
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14.12.2023 11:09 Ответить
Ви не вдале порівняння підібрали. Той стоматолог звичайний урка який пішов по стопам свого батька.
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14.12.2023 11:34 Ответить
теж стоматологів не ********
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14.12.2023 11:44 Ответить
Якщо "талановитий хірург" не мав тисячі (!) долярів на хабаря, то ві ХУ,,ВИЙ ХІРУРГ.
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14.12.2023 12:13 Ответить
Ну це ти так думаєш. А я знаю їхню сім'ю і ще багато чого знаю про них і чому він це зробив. Але подробиці писати публічно не маю морального права. Так шо хочеш вір хочеш не вір.
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14.12.2023 12:17 Ответить
Что ты мелешь, русская мразь? Умирать или защищать Родину на которую напал подлый враг. Защищать то , где родились, учились и бабло зарабатывали. А про военных, так вообще бред написал, ублюдок, из росийских СМИ. Ты, тварь, на своих русофашистских солдат лучше смотри. Как они с фронта бегут.
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14.12.2023 11:09 Ответить
Двбб, "думаєш",що написав мовою то сразу став патріотом та отримав довіру?
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14.12.2023 11:45 Ответить
Руснявая чортяка не коверкай мову , хрюкай по-хрюсски ,малограмотный
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14.12.2023 11:59 Ответить
ми ****** від того, яке ти безграмотне теля
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14.12.2023 11:09 Ответить
Все вірно кажете, славнозвісний Закон 8271.
Але держава ще прийде к ним з проханням допомогти.
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14.12.2023 11:11 Ответить
Навчись писати,бидло
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14.12.2023 11:46 Ответить
Але ж мети він досяг,бо мета була не мобілізуватися чи працювати на війну,а так спробував втекти за гроші й результат є :гроші пропали,виїхати не зміг,сидітиме в тюрмі ,а отже не на війні.Мало дають за таке.
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14.12.2023 11:03 Ответить
Іфан , лікаря навряд чи зробили б штурмовіком ,працював би в лікарні та й все , а так буцигарня і мінус кеш . Відповідать не надо, я вас,глядєй рашистських, рентгеном бачу
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14.12.2023 11:51 Ответить
Гадаю, варто щоразу в таких новинах повідомляти фах зловмисника.
І в кожному реченні його повторювати, як у вище наведеній новині.
Оце буде справжня журналістика!
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14.12.2023 11:38 Ответить
Нема чому радіти торжеству справедливости, до 5 років є відстрочка виконання вироку до 3 років. Як працював так і працює, раз в місяць відвідає інспектора виконання покарань
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14.12.2023 11:47 Ответить
Що за фуйню ти верзеш, хитродупий рашистський пареньок?
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14.12.2023 11:53 Ответить
Пощастило уркам! Тепер лікар їм гепатити з дизентерією вилікує!
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14.12.2023 11:58 Ответить
От безвиза до 4 лет тюрьмы за попытку выехать за границу. Бедолага даже не смог откупиться кучей денег.
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14.12.2023 13:17 Ответить
Дебіли - 15 $ тис на ЗСУ, лікаря працювати на другу лінію оборони, це нормальне вирішення питання, а не радянська показуха, взяли з полічним і посадили, а тепер ще в тюрмі його годувати поки він там 4 роки нічого не буде робити.
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17.12.2023 14:47 Ответить
клятву Гипакрата нарушил , мерзавец. Лишить диплома , конфисковать все , оставить голым. Есть приговор зачем прятать лицо? Гуманность ?
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03.01.2024 14:49 Ответить
 
 