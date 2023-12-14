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Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Во Львове к четырем годам лишения свободы приговорили врача-инфекциониста. Он хотел уехать в Польшу и пытался "решить вопрос", дав взятки сотрудникам СБУ.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Врач признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Суд признал, что в марте 2022 года врач-инфекционист пытался уехать в Польшу. Для этого он пытался дать двум сотрудникам СБУ взятки в $15 тыс. за "решение вопроса". Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом предложении свое руководство.
Врач был задержан во время передачи сотрудникам СБУ всей суммы средств.
Врач еще может опротестовать приговор в апелляции.
Топ комментарии
+7 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий14.12.2023 10:59
+7 alexey prus
показать весь комментарий14.12.2023 11:09
+7 Aleksander Jakuszew d82b35b1
показать весь комментарий14.12.2023 11:09
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От зайдіть в будь яку лікарню, та подивіться які там авто стоять , щасливих спадкоємців!
Але держава ще прийде к ним з проханням допомогти.
І в кожному реченні його повторювати, як у вище наведеній новині.
Оце буде справжня журналістика!