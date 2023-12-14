Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года. ФОТО

Во Львове к четырем годам лишения свободы приговорили врача-инфекциониста. Он хотел уехать в Польшу и пытался "решить вопрос", дав взятки сотрудникам СБУ.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Врач признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Суд признал, что в марте 2022 года врач-инфекционист пытался уехать в Польшу. Для этого он пытался дать двум сотрудникам СБУ взятки в $15 тыс. за "решение вопроса". Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом предложении свое руководство.

Читайте: Направлено в суд дело в отношении "слуги народа" Марченко и ее помощницы, разоблаченных на получении 11,3 тыс. дол. за пересечение границы

Врач был задержан во время передачи сотрудникам СБУ всей суммы средств.

Врач еще может опротестовать приговор в апелляции.







