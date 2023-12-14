Два российских чиновника подорвались на мине в Белгородской области. Одному оторвало ноги. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Автомобиль, в котором ехали российские чиновники, наехал на мину в Белгородской области. Один из чиновников в больнице в тяжелом состоянии, ему ампутировали ноги.
Инцидент произошел накануне, и первым о нем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что на мине подорвалась "машина с мирными жителями", пострадали водитель и двое пассажиров.
На следующий день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о деталях происшествия и опубликовал фото автомобиля.
"В результате взрыва зампредседателя Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии (надеюсь перейдет в состояние хорошего русского). У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и разрывная рана – написал он.
У еще одного пассажира, по словам Андрющенко, сотрясение головного мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.
"Чья мина в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование. А всего два года назад это выглядело бы как фантастика. Короче, путин однозначно всех переиграл, ага", - подытожил советник мэра Мариуполя.
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Сообщается, что Завадский подорвался на мине в тылу, а не на передовой. Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением РФ в целях борьбы с ДРГ противника. При этом предпринимается попытка списать гибель Завадского на артиллерийский удар ВСУ.
В такой тяжелый для страны период, я не сомневаюсь что мэр и советник работают на общественных началах.
Що зміниться якщо ***** сконає?
Отож треба залишити їх кількость аж 137 голів. Пильно стежити аби неперевищували обмеження.
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оце вже дійсна трагедія!, горе!, ймовірність випадку майже 0.
ото там зараз скорбота?
і 7 мільйонів ні до чого - віддав би і 700, аби повернутися у часі і не робити більше дурниць.
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ето харашо я зашол...