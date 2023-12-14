РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14800 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
9 414 24
россия (91317) Белгород (302) мина (111)

Два российских чиновника подорвались на мине в Белгородской области. Одному оторвало ноги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Автомобиль, в котором ехали российские чиновники, наехал на мину в Белгородской области. Один из чиновников в больнице в тяжелом состоянии, ему ампутировали ноги.

Инцидент произошел накануне, и первым о нем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что на мине подорвалась "машина с мирными жителями", пострадали водитель и двое пассажиров.

Смотрите также: Мир в Украине будет, когда Россия достигнет своей цели, - Путин. ВИДЕО

На следующий день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о деталях происшествия и опубликовал фото автомобиля.

"В результате взрыва зампредседателя Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии (надеюсь перейдет в состояние хорошего русского). У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и разрывная рана – написал он.

Читайте: Украинские военные ликвидировали в Одесской области очередную якорную мину

Два российских чиновника подорвались на мине в Белгородской области. Одному оторвало ноги 01

У еще одного пассажира, по словам Андрющенко, сотрясение головного мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.

"Чья мина в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование. А всего два года назад это выглядело бы как фантастика. Короче, путин однозначно всех переиграл, ага", - подытожил советник мэра Мариуполя.

Также читайте: Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
нехай щастить!
показать весь комментарий
14.12.2023 11:48
+6
яка "сумна" новина ...
показать весь комментарий
14.12.2023 11:49
+5
Посєявший вєтєр-пожньот бурю...
показать весь комментарий
14.12.2023 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехай щастить!
показать весь комментарий
14.12.2023 11:48 Ответить
Путінські чинуши не люди.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:01 Ответить
Гоп стоп поворот їдемо на Білгород

показать весь комментарий
14.12.2023 12:08 Ответить
яка "сумна" новина ...
показать весь комментарий
14.12.2023 11:49 Ответить
Не, на навіщо іграшки свої розкидати.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:51 Ответить
28 ноября 2022 г. в тылу погиб генерал-майор Владимир Завадский. Он подорвался на руской мине.
Сообщается, что Завадский подорвался на мине в тылу, а не на передовой. Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением РФ в целях борьбы с ДРГ противника. При этом предпринимается попытка списать гибель Завадского на артиллерийский удар ВСУ.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:11 Ответить
Посєявший вєтєр-пожньот бурю...
показать весь комментарий
14.12.2023 11:51 Ответить
Отак треба було мінувати Чонгар ! Навіть свої підриваються на своїх ... "пастках". каСап ще не провтюхав - не роби того, чого собі не бажаєш !!!
показать весь комментарий
14.12.2023 11:52 Ответить
громадянська війна в кацапії..?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:56 Ответить
Партизаны Вейшнории однако..
показать весь комментарий
14.12.2023 12:01 Ответить
на охоту їздили
показать весь комментарий
14.12.2023 13:23 Ответить
Нехай все повідриває, аби не було війни!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:08 Ответить
Сльози мєшают мнє гаваріть...
показать весь комментарий
14.12.2023 12:10 Ответить
Хай все те рашиське бидло виздихає.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:18 Ответить
Сумна новина 🤣
показать весь комментарий
14.12.2023 12:20 Ответить
Чиновник зекономить на шкарпетках, засобах від грибка, черевиках, і на кремі для взуття.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:23 Ответить
Нам о событиях в Белгородской области рассказывает советник мера Мариуполя.
В такой тяжелый для страны период, я не сомневаюсь что мэр и советник работают на общественных началах.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:40 Ответить
То мабуть диверсанти з Курської Народної республіки.. Не розумію, що вони там не поділять? Чого ворогують? Хєр поймеш тих кацапів....
показать весь комментарий
14.12.2023 12:41 Ответить
U mordori nema myrnyx meshkanciv !!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:48 Ответить
І я таку гадку маю!
Що зміниться якщо ***** сконає?
Отож треба залишити їх кількость аж 137 голів. Пильно стежити аби неперевищували обмеження.
показать весь комментарий
14.01.2024 20:38 Ответить
Одному оторвало ноги потому, что с рождения не было головы.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:16 Ответить
Вчіть, блєать, українську мову! )))

показать весь комментарий
14.12.2023 14:14 Ответить
Двоє російських чиновників підірвались на міні
===============
оце вже дійсна трагедія!, горе!, ймовірність випадку майже 0.
ото там зараз скорбота?
і 7 мільйонів ні до чого - віддав би і 700, аби повернутися у часі і не робити більше дурниць.
====================
ето харашо я зашол...
показать весь комментарий
14.01.2024 20:32 Ответить
Бурят -как я рад.
показать весь комментарий
25.01.2024 16:48 Ответить
 
 