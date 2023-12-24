РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10516 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 328 1
взрыв (6107) Львов (4432) Садовый (644)

От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В результате взрыва во Львове на ул. Княгини Ольга с ожогами госпитализированы две женщины и двое детей. Еще два человека могут находиться под завалами.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Обновление по взрыву на ул. Княгини Ольги. По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ. В доме проживает 6 человек. 2 ребенка и 2 женщины – их повезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших нетяжелое. Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами. Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции", - рассказал он.

Читайте также: Во Львове произошел взрыв в частном доме. Под завалами могут быть люди, - Садовый

От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый 01
От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый 02
От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такое внимание и реакция целого садового. не газ? шахед *****...ли?
показать весь комментарий
23.12.2023 23:11 Ответить
 
 