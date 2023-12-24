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От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В результате взрыва во Львове на ул. Княгини Ольга с ожогами госпитализированы две женщины и двое детей. Еще два человека могут находиться под завалами.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Обновление по взрыву на ул. Княгини Ольги. По предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ. В доме проживает 6 человек. 2 ребенка и 2 женщины – их повезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших нетяжелое. Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами. Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции", - рассказал он.
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показать весь комментарий23.12.2023 23:11 Ответить Мне нравится 0
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