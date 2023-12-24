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обстрел (20169) Херсон (2103)

Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

херсон

Армию РФ ночью из артиллерии обстреляли Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена", - говорится в сообщении.

54-летний херсонец получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

"Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его лицо устанавливается", - добавил Прокудин.

Смотрите: Из-за вражеских обстрелов в Херсоне повреждено медучреждение. ВИДЕО

Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли 01
Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли 02
Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли 03
Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли 04
Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли 05
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До чого козломорді орки довели людей і українські міста... Будьте ви прокляті 300 років звіронелюди
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24.12.2023 08:19 Ответить
І вдень, і вночі то з артилерії, то були КАБи, то дрони. І так щоденно. Знищують, розстрілюють Херсон і Херсонщину та вбивають херсонців! Не звикну, не забуду, не пробачу! Потвори рогаті🤬!
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24.12.2023 09:09 Ответить
Якщо війна не перенесеться на територію РФ, діла не буде. Ой, а в нас не має війни, тому не можна атакувати територію РФ.
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24.12.2023 09:11 Ответить
ще б було чим.......
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24.12.2023 14:26 Ответить
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24.12.2023 10:54 Ответить
ти може й особа...
може істота
а загинули, дві, *****, ЛЮДИНИ!!!!
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24.12.2023 13:06 Ответить
36 и 42 года рождения.. Пережить вторую мировую , послевоенное время.. И умереть в один день.. Только вряд ли думалось что так..
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24.12.2023 13:58 Ответить
 
 