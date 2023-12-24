Ночью рашисты обстреляли центральную часть Херсона, два человека погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Армию РФ ночью из артиллерии обстреляли Херсон.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена", - говорится в сообщении.
54-летний херсонец получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. После оказания помощи он отказался от госпитализации.
"Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его лицо устанавливается", - добавил Прокудин.
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може істота
а загинули, дві, *****, ЛЮДИНИ!!!!