Ночью оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики за прошлые сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 02:40 враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района. Пострадали два человека 34 и 65 лет. Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали. Состояние среднее", - говорится в сообщении.
Днем 23 декабря в результате российских обстрелов у с. Казачья Лопань повреждено 4 частных домовладения и газопровод, в Купянске горел частный дом.
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