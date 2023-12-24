Ночью оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошлые сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 02:40 враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района. Пострадали два человека 34 и 65 лет. Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали. Состояние среднее", - говорится в сообщении.

Днем 23 декабря в результате российских обстрелов у с. Казачья Лопань повреждено 4 частных домовладения и газопровод, в Купянске горел частный дом.

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