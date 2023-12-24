РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10516 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
3 152 3
взрыв (6107) Львов (4432) Нацполиция (15739)

Начато уголовное производство по факту взрыва в доме во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

По факту взрыва во Львове начато уголовное производство, полицейские расследуют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские. Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.

Читайте: Взрыв во Львове: количество жертв возросло до трех, - Садовый

При разборе завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Начато уголовное производство по факту взрыва в доме во Львове, - Нацполиция 01
Начато уголовное производство по факту взрыва в доме во Львове, - Нацполиция 02
Начато уголовное производство по факту взрыва в доме во Львове, - Нацполиция 03
Начато уголовное производство по факту взрыва в доме во Львове, - Нацполиция 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ну! Не може бути! Так оперативно - всього лише на третій день..
показать весь комментарий
24.12.2023 10:02 Ответить
Третій день? 🤔
показать весь комментарий
24.12.2023 10:30 Ответить
 
 