Сутки на Донетчине: под ударом Новоукраинка, Курахово и Авдеевка. 6 человек ранены. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады.

"На Донецком направлении 1 человек ранен в Георгиевке Марьинской громады. В Курахово ранены 5 человек. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении в Торецкой громадеповреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 1 многоэтажка", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении обстреляны Торское и Заречное Лиманской общины, а также Северск.

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По информации ОВА, за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины.







