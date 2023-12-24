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Сутки на Донетчине: под ударом Новоукраинка, Курахово и Авдеевка. 6 человек ранены. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, на Волновахском направлении поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады.
"На Донецком направлении 1 человек ранен в Георгиевке Марьинской громады. В Курахово ранены 5 человек. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении в Торецкой громадеповреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и 1 многоэтажка", - говорится в сообщении.
На Лисичанском направлении обстреляны Торское и Заречное Лиманской общины, а также Северск.
По информации ОВА, за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины.
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показать весь комментарий24.12.2023 11:19 Ответить Мне нравится 0
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