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Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 23 декабря, российская армия атаковала с дрона гражданских жителей, которым привезли хлеб в одно из приграничных сел Новгород-Северского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом.

Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины 01
Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины 02
Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины 03

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Последствия вражеских атак задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничной зоны. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные громады вглубь области. Если вам необходима помощь - обращайтесь на линию 102!", - акцентируют внимание правоохранители.
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Мішєбратія та АтінРот, тільки гадити в Україні можуть і убивати мирних Українців, а ЖДУНИ їм допомагають після > ніж 30 років життя поруч з Українцями!!
У березні 2022 року, ЖДУНИ, крейдою хрестики ставили, на дверях та воротах, у будинках де живуть Українці-Патріоти!!!
Пропоганда по каналам з московії, їх підтримувала!!
Кучма з табачником та литвином і симоненком, гарно цьому СПРИЯЛИ!
Памятаймо та пильнуймо привладних, щоб вони хрестики крейдою не ставили, на дверях ваших помешкань!
Слава Україні!
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24.12.2023 12:32 Ответить
Людоїди ординські,щоб ви своєї крові напились!
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24.12.2023 12:41 Ответить
Чернігів, мужні люди, хоробрі,мотивовані на захист Української державності. Дивилася відео з Генералом Наєв як вони укріплення кордонів роблять.
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24.12.2023 12:42 Ответить
Людоедів треба винищувати усіма засобами і всіх від дітей до стариків,бо вони не розуміють інакше.
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24.12.2023 14:16 Ответить
 
 