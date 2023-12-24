Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины. ФОТО

Вчера, 23 декабря, российская армия атаковала с дрона гражданских жителей, которым привезли хлеб в одно из приграничных сел Новгород-Северского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом.







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Последствия вражеских атак задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничной зоны. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные громады вглубь области. Если вам необходима помощь - обращайтесь на линию 102!", - акцентируют внимание правоохранители.