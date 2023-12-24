Рашисты атаковали с дрона гражданских жителей во время раздачи хлеба на пограничные Черниговщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера, 23 декабря, российская армия атаковала с дрона гражданских жителей, которым привезли хлеб в одно из приграничных сел Новгород-Северского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом.
Последствия вражеских атак задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничной зоны. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные громады вглубь области. Если вам необходима помощь - обращайтесь на линию 102!", - акцентируют внимание правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
У березні 2022 року, ЖДУНИ, крейдою хрестики ставили, на дверях та воротах, у будинках де живуть Українці-Патріоти!!!
Пропоганда по каналам з московії, їх підтримувала!!
Кучма з табачником та литвином і симоненком, гарно цьому СПРИЯЛИ!
Памятаймо та пильнуймо привладних, щоб вони хрестики крейдою не ставили, на дверях ваших помешкань!
Слава Україні!