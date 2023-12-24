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обстрел (20169) Харьковщина (4129) Купянск (340) Офис Генпрокурора (2044)

Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеских обстрелов Купянщины Харьковской области ранены двое мирных жителей. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 24 декабря около 2:50 российские военнослужащие обстреляли с. Подсреднее Купянского района. Получили ранения мирных жителей. Они госпитализированы в больницу. В селе повреждены жилые дома и автомобили людей. По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч" и артиллерии.

Также отмечается, что около 4:30 враг совершил артиллерийский обстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждены частные домовладения.

23 декабря около 16:00 оккупационные войска нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. В результате попадания занялся частный дом.

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Последствия вражеских обстрелов Купянщины 03
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 04
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 05
Последствия вражеских обстрелов Купянщины 06

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора
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Чекаемо официоз с лебединым озером по всем секель-ТV, насчет пыни-шибздика.
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24.12.2023 12:57 Ответить
 
 