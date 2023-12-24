Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов Купянщины Харьковской области ранены двое мирных жителей. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 24 декабря около 2:50 российские военнослужащие обстреляли с. Подсреднее Купянского района. Получили ранения мирных жителей. Они госпитализированы в больницу. В селе повреждены жилые дома и автомобили людей. По предварительной информации, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО "Смерч" и артиллерии.

Также отмечается, что около 4:30 враг совершил артиллерийский обстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждены частные домовладения.

23 декабря около 16:00 оккупационные войска нанесли удар с РСЗО по г. Купянск. В результате попадания занялся частный дом.

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