В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник. ФОТО

В субботу, 23 декабря, на фронте умер известный украинский актер театра и кино Богдан Колесник.

Об этом сообщили в Госкино Украины со ссылкой на кастинг-директора Аллу Самойленко, информирует Цензор.НЕТ.

Богдан родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого и построил успешную карьеру. Служил в театрах "Біла Ворона", "Особистості", Луганском академическом театре.

После полномасштабного нашествия оккупантов, Богдан Колесник присоединился к рядам ТрО, затем выполнял боевые задания на передовой, где и оборвалась его жизнь.

Еще одна потеря… Выполняя боевую задачу, сегодня погиб наш коллега, талантливый украинский актер Богдан Колесник. Светлая память нашему Герою! Остались жена и маленькая дочь… Глубокие соболезнования близким Богдана!" - выразила соболезнование его коллега народная артистка Ольга Сумская.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Богдан Колесник сыграл немало разнообразных ролей в известных сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

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