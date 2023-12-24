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В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В субботу, 23 декабря, на фронте умер известный украинский актер театра и кино Богдан Колесник.

Об этом сообщили в Госкино Украины со ссылкой на кастинг-директора Аллу Самойленко, информирует Цензор.НЕТ.

Богдан родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого и построил успешную карьеру. Служил в театрах "Біла Ворона", "Особистості", Луганском академическом театре.

После полномасштабного нашествия оккупантов, Богдан Колесник присоединился к рядам ТрО, затем выполнял боевые задания на передовой, где и оборвалась его жизнь.

Еще одна потеря… Выполняя боевую задачу, сегодня погиб наш коллега, талантливый украинский актер Богдан Колесник. Светлая память нашему Герою! Остались жена и маленькая дочь… Глубокие соболезнования близким Богдана!" - выразила соболезнование его коллега народная артистка Ольга Сумская.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Богдан Колесник сыграл немало разнообразных ролей в известных сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

Смотрите: Защищая Украину, солдат Олег Злыдар погиб вблизи с.Работино Запорожской области. ФОТО

В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник 01
В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник 02
В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник 03
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Топ комментарии
+41
Гинуть Кращі! Вічна Память!,,
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24.12.2023 13:52
+37
Спочивай з Богом , героє! Вічна память.
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24.12.2023 13:48
+35
Найкращі люди гинуть ... А непотріб накшталт жені кошового і решти клоунів з шобли 95 в тилу жартують і плясають на сцені..
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24.12.2023 13:53
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24.12.2023 13:44 Ответить
Спочивай з Богом , героє! Вічна память.
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24.12.2023 13:48 Ответить
Гинуть Кращі! Вічна Память!,,
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24.12.2023 13:52 Ответить
Найкращі люди гинуть ... А непотріб накшталт жені кошового і решти клоунів з шобли 95 в тилу жартують і плясають на сцені..
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24.12.2023 13:53 Ответить
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24.12.2023 14:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.12.2023 14:03 Ответить
Патріоти не ховаються за високими словами,за аргументами не йти на фронт, вони просто воюють і гинуть. Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях.
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24.12.2023 14:06 Ответить
Царсво небесне, та вічна пам'ять! Слава герою!
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24.12.2023 14:22 Ответить
Вічна пам'ять, людині яка вітдала своє життя, щоб ми продовжували своє.
З кожною такою сумною новиною, смерть ніби ближче підходить до кожного з нас.
Шануємо своїх героїв ...
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24.12.2023 14:43 Ответить
А в цей час ситий полковник тцк перераховує жирними від сьомги руками "виручку" за день..
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24.12.2023 14:50 Ответить
Доки є небо синє,доки серця палають,доки пшеницю сіють- Герої не вмирають!
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24.12.2023 14:53 Ответить
На мою думку, найкраще, що ми зможемо зробити для вшанування пам'яті всіх наших Героїв, - не дати втікти жодному шакалу з зеленої свори і засудити кожного на довічно. І нехай канають на рудниках за миску зупи. Звичайно, забрати все до останньої копійки в їхніх вилупків на користь сімей наших Захисників. Хай живуть своїми руками і розумом, якщо мають.
73% від 40 % - то ви і є вбивцями наших Героїв! Дебіли, . лядь!
Героям Слава!
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24.12.2023 15:38 Ответить
С.У.М.
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24.12.2023 15:55 Ответить
Ось він приклад звитяги та жертовності.
Цей сам пішов, а не скаржився на ТЦК
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24.12.2023 16:42 Ответить
Гірко прощатися з Воїнами, які віддали своє життя за нашу волю. Відлітають у небо сини України і стоять там у вічнім дозорі. Бо це завдяки таким, як Богдан Колесник, Україна стоїть і буде стояти. Щира подяка Герою і Царство Небесне. Співчуття родині🙏💔💙💛
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24.12.2023 18:39 Ответить
Царство Небесне, Богдан.Спочивай з миром,Глово.Тільки нещодавно з тобой спілкувався...
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25.12.2023 08:39 Ответить
 
 