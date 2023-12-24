В боях за Украину погиб актер Богдан Колесник. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 23 декабря, на фронте умер известный украинский актер театра и кино Богдан Колесник.
Об этом сообщили в Госкино Украины со ссылкой на кастинг-директора Аллу Самойленко, информирует Цензор.НЕТ.
Богдан родился в Кривом Роге, окончил Киевский театральный университет имени Карпенко-Карого и построил успешную карьеру. Служил в театрах "Біла Ворона", "Особистості", Луганском академическом театре.
После полномасштабного нашествия оккупантов, Богдан Колесник присоединился к рядам ТрО, затем выполнял боевые задания на передовой, где и оборвалась его жизнь.
Еще одна потеря… Выполняя боевую задачу, сегодня погиб наш коллега, талантливый украинский актер Богдан Колесник. Светлая память нашему Герою! Остались жена и маленькая дочь… Глубокие соболезнования близким Богдана!" - выразила соболезнование его коллега народная артистка Ольга Сумская.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Богдан Колесник сыграл немало разнообразных ролей в известных сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".
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