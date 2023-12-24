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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, нанес ракетный удар по Херсону.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Станиславе военные РФ сбросили с дрона взрывное устройство на местного жителя. В результате атаки 70-летний мужчина погиб на месте.

Под обстрелом с левого берега Днепра круглосуточно находился Херсон, взрывы раздавались во всех районах областного центра и пригородах.

В результате взрывов российских снарядов были повреждены частные дома в Центральном районе, ранения разной степени тяжести получили 21-летний мужчина и 15-летний парень. Также в Таврическом районе города ранены женщины в возрасте 63 и 58 лет.

Ночью в результате попадания вражеских снарядов в многоквартирный дом в центре города 87-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли на месте. Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний сын погибших. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

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Значительных разрушений инфраструктуры нанес ракетный удар военными РФ по мирным улицам Херсона. В результате попадания российской ракеты разрушен частный дом и произошел пожар. Во время разбора завалов жилье обнаружено тело 70-летнего мужчины. Взрывной волной выбиты окна в школе и многоэтажках рядом, поврежден частный автомобиль. Ранения получили 40-летний мужчина и женщины 84 и 76 лет. Прилет другой ракеты был зафиксирован на территории медицинского учреждения. Там также выбиты окна, к счастью, никто не пострадал. Также под артиллерийский обстрел в Корабельном районе попал наряд полиции, двигавшийся по вызову на служебном автомобиле. В результате попаданий обломков поврежден автомобиль, полицейские не пострадали.

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