РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10516 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
3 849 27
Зеленский (16549) обстрел (20169) Херсон (2103)

Зеленский отреагировал на террористические обстрелы Херсона: Пострадали школа, больницы, котельная, теплосети и дома, среди раненых - ребенок. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Всю ночь шла ликвидация последствий российских ударов по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украина Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по обеспечивающей жизнь гражданской инфраструктуре и по обычным улицам. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил глава государства.

Он также уточнил, что все необходимые службы и спасатели будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла.

Читайте также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Зеленский отреагировал на террористические обстрелы Херсона: Пострадали школа, больницы, котельная, теплосети и дома, среди раненых - ребенок 01
Зеленский отреагировал на террористические обстрелы Херсона: Пострадали школа, больницы, котельная, теплосети и дома, среди раненых - ребенок 02
Зеленский отреагировал на террористические обстрелы Херсона: Пострадали школа, больницы, котельная, теплосети и дома, среди раненых - ребенок 03

"Я благодарен всем, кто и в будни, и по праздникам, и днем, и ночью работает, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить. И я благодарен каждому и каждой, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", – резюмирует Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
"На жаль, я до цього призвів. У цьому всіому тільки моя вина і моя некомпетентність. Я маю сформувати уряд національної довіри і передати йому владу, а сам зі своїми подільниками понести відповідальність за свої вчинки". - так не сказав?
показать весь комментарий
24.12.2023 15:03
+14
Відреагував? Розповів про те що обстріляли. Яка реакція кварталу95?
показать весь комментарий
24.12.2023 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"На жаль, я до цього призвів. У цьому всіому тільки моя вина і моя некомпетентність. Я маю сформувати уряд національної довіри і передати йому владу, а сам зі своїми подільниками понести відповідальність за свої вчинки". - так не сказав?
показать весь комментарий
24.12.2023 15:03 Ответить
А краще взяв би ременя та на камеру сам себе по сраці відшмагав.
показать весь комментарий
24.12.2023 15:17 Ответить
Уряд "Національної єдності"як в жидів, де всі діти і рідні міністрів пішли в армію, в Газу. Цікаво скільки бажаючих буде і як довго війна триватиме.
показать весь комментарий
24.12.2023 15:20 Ответить
это тебе рашисткой гниде нужно чтобы твой вождь - ссаный кремлевский упырь признал вину и явился в гаагу пока жив. КОментатоорам внизу : не видитесь на рашистких фсбшников срущих в коментах, этой тактикой они пользуются с 2013ого
показать весь комментарий
24.12.2023 18:26 Ответить
наш ливитан. ЗЄля, коли по телемарофону покажуть ось таке ?
тільки не кажи, що типу "не на часі", бо хочеться тобі, аж скавчиш

показать весь комментарий
24.12.2023 15:52 Ответить
на картині шикарна мордовська етнографія: вбрання тьотки у дверях і поруч голова коня.

який совєцький символіст картину маслом писав 😂👍
показать весь комментарий
24.12.2023 16:48 Ответить
Спящая красавица проснулась и прочревовещала
показать весь комментарий
24.12.2023 15:08 Ответить
Задача Зе - парить мозг народонаселению текстами с суфлера
показать весь комментарий
24.12.2023 15:11 Ответить
агент Артист 😕
показать весь комментарий
24.12.2023 16:52 Ответить
наприкінці 80-х озвучкою крадених голівудських фільмів займався який гундосий
показать весь комментарий
24.12.2023 17:33 Ответить
Реакція, як у від отого ООНу з його секретарем!
Не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ
показать весь комментарий
24.12.2023 15:14 Ответить
Відреагував? Розповів про те що обстріляли. Яка реакція кварталу95?
показать весь комментарий
24.12.2023 15:15 Ответить
Та яка, знімуть відосік за пару млн грн та плкажуть на тєлєаврафєтє
показать весь комментарий
24.12.2023 15:48 Ответить
Раніше було трохи по іншому:"всі причетні будуть знайдені і покарані,ніхто не втече від відповідальності за скоєне".
показать весь комментарий
24.12.2023 15:27 Ответить
А коли люди побачили, що це - пустий п*здьож, то вже навіть про покарання не згадує. Просто скиглисть. Нікчема жалюгідна.
показать весь комментарий
24.12.2023 16:22 Ответить
І це реакція, констатація факту?!
Вже не обіцяє, що винні будуть знайдені та отримають покарання, просто якийсь дядя втелеграмі чирконупару слів, для годиться…
показать весь комментарий
24.12.2023 15:33 Ответить
Херпіду і далі кічиться і корчить із себе людину яка турбується за долю українців? А хто тоді і навіщо розмінував Чонгар і Перекоп і запустив ворога на південь України і в тому числі в Херсон? Як там баканов, друг дитинства і коллега по бізнесу на крові? Ось і вся відповідь. Сьогодні не тільки Херсон обстріляли. Кожного дня ворог вбиває українців, а ти замість ракет, дронів, снарядів і оборонних позицій будував і будуєш далі дороги, а тупий нарід відправляєш зі своїми поводирями під мерії.
показать весь комментарий
24.12.2023 15:40 Ответить
Зробили разом
показать весь комментарий
24.12.2023 16:16 Ответить
Стид греб.ний це чмо зеленське 🤡 ! Воно відреагувало ...як Чонгар розмінував ...
показать весь комментарий
24.12.2023 15:58 Ответить
Коли він реагує, це означає подвійна доза "муки" чи "мелу"
показать весь комментарий
24.12.2023 16:11 Ответить
Так не було ж ніяких ударних угруповань на кордонах. Всі знають - тиж не даси, та твої люди у рнбо, міністерстві оборони, збрехати, розвідці від будьоного. Нема там рускіх - ані же люди, нікагда не нападут на Україну. .
показать весь комментарий
24.12.2023 16:39 Ответить
Сказав що ми помстимося як завжди? А польову ставку не хочеш розмiстити в Херсонi, може тодi херсонцiв перестануть розстрiлювать як у тирi, не забудь Гуменюк з собою прихопити.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:38 Ответить
 
 