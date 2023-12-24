Зеленский отреагировал на террористические обстрелы Херсона: Пострадали школа, больницы, котельная, теплосети и дома, среди раненых - ребенок. ФОТО

Всю ночь шла ликвидация последствий российских ударов по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украина Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по обеспечивающей жизнь гражданской инфраструктуре и по обычным улицам. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил глава государства.

Он также уточнил, что все необходимые службы и спасатели будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла.

Читайте также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж







"Я благодарен всем, кто и в будни, и по праздникам, и днем, и ночью работает, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить. И я благодарен каждому и каждой, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", – резюмирует Зеленский.