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Враг обстрелял Белозерку на Херсонщине, ранена женщина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеские войска продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сегодня под огонь попала Белозерка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"оккупанты продолжают террор Херсонщины. Сегодня под огнем была Белозерка. Пострадала 36-летняя местная жительница. У нее - акубаротравма. Ей оказали помощь на месте. Обстрелял враг и Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.
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