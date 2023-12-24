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Враг обстрелял Белозерку на Херсонщине, ранена женщина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вражеские войска продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сегодня под огонь попала Белозерка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"оккупанты продолжают террор Херсонщины. Сегодня под огнем была Белозерка. Пострадала 36-летняя местная жительница. У нее - акубаротравма. Ей оказали помощь на месте. Обстрелял враг и Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс", – говорится в сообщении.

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Враг обстрелял Белозерку на Херсонщине, ранена женщина 01
Враг обстрелял Белозерку на Херсонщине, ранена женщина 02
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