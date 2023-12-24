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Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 24 декабря, в Купянском районе Харьковской области саперы сводного отряда ГСЧС Украины обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"После последней бомбардировки данный боеприпас попал во двор частного домовладения и не разорвался. Прибывшие к месту находки саперы выкрутили взрыватель авиабомбы, после чего транспортировали взрывчатку к взрывной площадке и уничтожили ее путем подрыва", - говорится в сообщении.
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Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
Років тридцять тому у одного бібліофіла бачив брошуру "Умей пользоваться боеприпасами врага" Видання "Воениздат" 1943 року А там рекомендації до застосування різних ручних гранат і вибухівки І один розділ присвячений розряджанню снарядів та виплавці тротилу (для використання при диверсіях) Люди цим займалися ще 70 років тому - а ти тут на "гнусь" почав сходить!
1) Яким чином тротил потрапляє усередину "стакана" снаряда?
2) Як його "пресують" усередині снаряда? Наприклад усередину корпусу кумулятивного ********** РПГ-7 як його "запресовують"? Та ще й при вставленому детонаторі у дні **********?
3) Які саме характеристики у тротилу змінюються після переплавки? Він перестає детонувать?
Фап-фап-фап!