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Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 24 декабря, в Купянском районе Харьковской области саперы сводного отряда ГСЧС Украины обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"После последней бомбардировки данный боеприпас попал во двор частного домовладения и не разорвался. Прибывшие к месту находки саперы выкрутили взрыватель авиабомбы, после чего транспортировали взрывчатку к взрывной площадке и уничтожили ее путем подрыва", - говорится в сообщении.

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Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС 01
Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС 02
Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС 03
Саперы обезвредили вражескую авиабомбу ФАБ-500, которая упала на территорию частного дома в Харьковской области и не разорвалась, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+6
Хто - "піротехнік".... А хто - "остряк-самодрочка"....
Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
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24.12.2023 18:01
+3
А чим вона була споряджена? Якщо тротилом - то навішо така трата? Адже його можна виплавить і використать як вибухівку для інших ***********! Складного нічого - ефект чайника Гаряча водяна пара під тиском через шланг (Тротил плавиться при 88 градусах) А якщо там гексоген - то якийсь фугас десь закласти
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24.12.2023 17:34
+3
Собака жива?
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24.12.2023 17:52
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А чим вона була споряджена? Якщо тротилом - то навішо така трата? Адже його можна виплавить і використать як вибухівку для інших ***********! Складного нічого - ефект чайника Гаряча водяна пара під тиском через шланг (Тротил плавиться при 88 градусах) А якщо там гексоген - то якийсь фугас десь закласти
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24.12.2023 17:34 Ответить
ПЕском она забита, потому и не взорвалась)))
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24.12.2023 17:45 Ответить
да просто пиротехник-фантаст
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24.12.2023 17:45 Ответить
Хто - "піротехнік".... А хто - "остряк-самодрочка"....
Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці розбирають бойову частину С-300 (ракет кацапських які впали та не розірвалися) для спорядження осколочно-фугасних бойових частин дронів З однієї боєголовки роблять більше півторасот зарядів
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24.12.2023 18:01 Ответить
"Сьогодні на "Цензорі" прочитав що наші умільці..." значит тут не ты один такой чумной фантаст. вот за это и люблю цензор, поднимает настроение. не злись вася, не все должны быть академиками, нужны и такие как ты, смешить людей)))
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25.12.2023 16:51 Ответить
Був -би ти "гігантом мислі", а не"озлобленим недомірком" - може-б щось написав розумніше! Це був не "коментар", а стаття "Цензора" А підставою було інтерв"ю з людиною, яка цим займається у прифронтовій зоні - для потреб підрозділів ударних дронів Правильно мені розумні люди казали: "Не май діла з людьми дрібного зросту - у них гімно до голови ближче, ніж у інших!"
Років тридцять тому у одного бібліофіла бачив брошуру "Умей пользоваться боеприпасами врага" Видання "Воениздат" 1943 року А там рекомендації до застосування різних ручних гранат і вибухівки І один розділ присвячений розряджанню снарядів та виплавці тротилу (для використання при диверсіях) Люди цим займалися ще 70 років тому - а ти тут на "гнусь" почав сходить!
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25.12.2023 17:52 Ответить
для тебя, чудик, гигант мысли это любой человек умеющий писать и читать. подтверждение твоей тупости, по нику определяешь параметры))) на всякий случай, я теперь в супертяже, был полусредний. принцип-лоху сначала надо дать в бубен, а потом разговаривать, так лучше понимают, и ты тому пример.
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26.12.2023 14:01 Ответить
Недомірку"! Я виклав аргументовані доводи Ти - тільки "гімноплювання стосовно моєї особи Питання: хто придурок?
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26.12.2023 14:06 Ответить
Плавлений тротил втрачає 30+ відсотків своєї властивості, тому в *********** й брусках він пресований.
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24.12.2023 21:56 Ответить
Та ну?! Тоді у мене питання:
1) Яким чином тротил потрапляє усередину "стакана" снаряда?
2) Як його "пресують" усередині снаряда? Наприклад усередину корпусу кумулятивного ********** РПГ-7 як його "запресовують"? Та ще й при вставленому детонаторі у дні **********?
3) Які саме характеристики у тротилу змінюються після переплавки? Він перестає детонувать?
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24.12.2023 22:22 Ответить
сільське пришелепкувате.. )))
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25.12.2023 09:36 Ответить
Вого й видно! Люблю "самокритичних"
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25.12.2023 10:31 Ответить
"Курінний"! Я чекаю відповіді на поставлені запитання!!!
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26.12.2023 14:26 Ответить
Собака жива?
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24.12.2023 17:52 Ответить
а ее нельзя починить и назад кинуть, чтоб там разорвалась?
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24.12.2023 18:05 Ответить
ФАП-бомба...
Фап-фап-фап!
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24.12.2023 18:13 Ответить
они её соседям через забор перекинули... ну это по нашему
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24.12.2023 23:31 Ответить
 
 