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Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска обстреляли один из старостинских округов Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не прекращает обстрелов Херсонской городской территориальной громады! Под огнем снова был один из старостинских округов.
Оккупационные войска попали в инфраструктурный объект и в частные дома.
Жители старостата остались без жилья. Решается вопрос об эвакуации пострадавших", - говорится в сообщении.
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а саме росіяниз великої букви...
а може північні чи старші брати???
то ето нє то????
вибачте.
і Вас з святом
так сталося що я 56 разів празнував Святий Вечір та свій день народження 06,01
я з повагою ставлюся до вибора більшості але важко це переварити в собі
от наприклат як поважати вибір більшості і ненавидіти того кого обрали одночасно???
гарного Вам вечора