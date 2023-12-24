Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли один из старостинских округов Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает обстрелов Херсонской городской территориальной громады! Под огнем снова был один из старостинских округов.

Оккупационные войска попали в инфраструктурный объект и в частные дома.

Жители старостата остались без жилья. Решается вопрос об эвакуации пострадавших", - говорится в сообщении.

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