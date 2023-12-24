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обстрел (20169) Херсон (2103)

Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреляли один из старостинских округов Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не прекращает обстрелов Херсонской городской территориальной громады! Под огнем снова был один из старостинских округов.

Оккупационные войска попали в инфраструктурный объект и в частные дома.

Жители старостата остались без жилья. Решается вопрос об эвакуации пострадавших", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома 01
Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома 02
Россияне обстреляли Херсонскую городскую тергромаду: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект и частные дома 03
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і то були не орки, не рашисти, не ******* і навіть не окупанти....
а саме росіяниз великої букви...
а може північні чи старші брати???
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24.12.2023 19:43 Ответить
Який Ви сьогодні..матюки пропускаючий..Різдво) зі святом)
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24.12.2023 19:45 Ответить
как ві нє панімаєтє, Ето вєдЪ другоє,(
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24.12.2023 19:46 Ответить
Ааааа...
то ето нє то????
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24.12.2023 19:55 Ответить
Мабуть цензор вважає саме так,),
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24.12.2023 20:21 Ответить
удар Іскандером по Херсону був для "перевірки" - чи буде його хтось збивати і звідки, бо інакше пояснити це нічим не можна"

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24.12.2023 19:51 Ответить
дякую.
вибачте.
і Вас з святом
так сталося що я 56 разів празнував Святий Вечір та свій день народження 06,01
я з повагою ставлюся до вибора більшості але важко це переварити в собі
от наприклат як поважати вибір більшості і ненавидіти того кого обрали одночасно???
гарного Вам вечора
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24.12.2023 19:54 Ответить
Ніяк. Вже просто прийняти. Гарного вечора.
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24.12.2023 20:44 Ответить
 
 