В результате обстрела военными рф Очеретино и Нью-Йорка в Донецкой области трое гражданских получили ранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область, под ударом 24 декабря находились прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк. Три человека получили ранения.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области не прекращают раздаваться взрывы. Сегодня российская армия сосредоточила внимание на поселках, где отсутствуют какие-либо объекты военного назначения. По предварительным данным, против мирных людей она применила управляемые авиационные бомбы.
В пгт Очеретино Покровского района ранение бедра и минно-взрывную травму получил 62-летний мужчина, который ехал на автомобиле.
Еще двое гражданских получили телесные повреждения в пгт Нью-Йорк г. Торецк. Потерпевшие – мужчина 68 лет и его 64-летняя жена находились во дворе. Супруги смогли дойти до соседей, которые и вызвали "скорую". У пострадавших - осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, разрушены жилые дома, заборы и хозяйственные постройки.
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