Черное море отвоевывают два дрона СБУ - "Sea Baby" и "Мамай". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря морским дронам "Sea Baby", но и использует другой дрон под названием "Мамай"

Как информирует Цензор.НЕТ, о разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые – военному журналисту Андрею Цаплиенко.

В СБУ "приоткрыли некоторые детали их производства". Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

В то же время "Sea Baby", как говорит Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты: "Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется.

Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".

А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

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