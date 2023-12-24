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Черное море отвоевывают два дрона СБУ - "Sea Baby" и "Мамай". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря морским дронам "Sea Baby", но и использует другой дрон под названием "Мамай"

Как информирует Цензор.НЕТ, о разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые – военному журналисту Андрею Цаплиенко.

В СБУ "приоткрыли некоторые детали их производства". Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

В то же время "Sea Baby", как говорит Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты: "Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется.

Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".

А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Также смотрите: Россияне сняли результаты уничтожения 7 единиц техники оккупантов вблизи Александровки Донецкой области. ВИДЕО

Черное море отвоевывают два дрона СБУ - Sea Baby и Мамай 01
Черное море отвоевывают два дрона СБУ - Sea Baby и Мамай 02
Черное море отвоевывают два дрона СБУ - Sea Baby и Мамай 03
Черное море отвоевывают два дрона СБУ - Sea Baby и Мамай 04
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Топ комментарии
+15
Черноморский флот топили в каждой войне начиная с крымской это стало традицией.
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24.12.2023 22:06
+10
Та хай хоч шось робить це СБУ... бо антипатію вони вже заробили , ********** віялом ...наркому🤡
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24.12.2023 21:31
+8
возбуділись переселенці-утікачи... ідіть нахер - вас забули спитать
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24.12.2023 21:36
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Правила форума Совет форумчан
А чому СБУ не виконує своїх обов'язків?

Я дуже сумніваюсь що розробка морських дронів і морські бої прописані в законі про СБУ.
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24.12.2023 21:25 Ответить
хоча - а какая разніца де там шо написано... Знімаємо відосики щоб електорат дивився і радів...
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24.12.2023 21:28 Ответить
Друже, без образ.. веде Держава, а Ми ведемо Державу.. бо носіями Державної Влади є Народ України..
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24.12.2023 22:38 Ответить
Хай Так Буде!
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24.12.2023 22:53 Ответить
Саме так і буде..
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24.12.2023 22:55 Ответить
щоб не писати "абишо", може почитали б З-н Украъни?
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24.12.2023 22:00 Ответить
СБУ не може займатися морськими боями. Служба безпеки України є силовим органом, який відповідає за захист України від внутрішніх та зовнішніх загроз. Її основні завдання включають контррозвідку, боротьбу з тероризмом, протидію корупції та іншим злочинам.
СБУ не має власного флоту, а лише невелику кількість кораблів та суден, які використовуються для охорони кордонів та боротьби з контрабандою.
У разі війни СБУ може бути залучена до ведення морських боїв у якості розвідки та контррозвідки. Її співробітники можуть збирати інформацію про ворожі кораблі та судна, а також здійснювати диверсії та саботаж. Однак СБУ не може самостійно вести морські бої.
Тому, відповідаючи на ваше запитання, можна сказати, що СБУ може займатися морськими боями лише опосередковано, через співпрацю з іншими силовими відомствами.
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24.12.2023 22:06 Ответить
Лише уважно читати З-н потрібно...
Наприклад розд. IV п. 10, 16.
То мож і не потрібно буде простирадла набирати з нульовим смисловим змістом?
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24.12.2023 23:47 Ответить
У розділі IV статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" (далі - Закон) зазначено, що СБУ має право здійснювати контррозвідувальну діяльність у сфері оборони та безпеки держави на морі. До цієї діяльності належать, зокрема:
запобігання та протидія розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав, а також незаконній діяльності осіб, які працюють на ці спецслужби;виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов'язаних з розвідувальною та диверсійно-підривною діяльністю проти України, порушенням її державного кордону, а також протиправним використанням морського простору України;забезпечення захисту інформації, яка становить державну таємницю, та охоронюваних законом відомостей, які не є державною таємницею, у сфері оборони та безпеки держави на морі.
У статті 16 Закону зазначено, що СБУ має право надавати допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам у здійсненні заходів щодо оборони та безпеки держави.
На підставі цих положень Закону можна зробити висновок, що СБУ здійснювати диверсії та саботаж на ворожих кораблях та суднах.
Однак СБУ не має права самостійно вести морські бої. Для цього вона повинна отримувати дозвіл від Президента України або Кабінету Міністрів України.
Якщо ви маєте на увазі самостійне ведення морських боїв, то СБУ такого права не має.
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25.12.2023 00:39 Ответить
СБУ просто не має права працювати замість піхоти або моряків...

Воно повинно виконувати свої обов'язки, а не саботувати роботу прикриваючись відосиками...
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25.12.2023 00:56 Ответить
Та хай хоч шось робить це СБУ... бо антипатію вони вже заробили , ********** віялом ...наркому🤡
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24.12.2023 21:31 Ответить
А може Державі..?? світ набагато ширший ніж твій вузький мозок ...
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24.12.2023 21:59 Ответить
возбуділись переселенці-утікачи... ідіть нахер - вас забули спитать
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24.12.2023 21:36 Ответить
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24.12.2023 21:53 Ответить
дрон під назвою "Мамай"

Для рузьге - Бабай!
)))
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24.12.2023 21:55 Ответить
Тролі уже відмітились. Все їм не то. Все не так
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24.12.2023 21:57 Ответить
Прикольні іграшки…. кацапам в родную гавень….
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24.12.2023 22:02 Ответить
Черноморский флот топили в каждой войне начиная с крымской это стало традицией.
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24.12.2023 22:06 Ответить
Есть информация что возможно сбили Су-30 на юге, ждем подтверждения...
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24.12.2023 22:07 Ответить
Ну і нафіга про це кукарєкать?
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24.12.2023 22:13 Ответить
Якщо про це говорять в медіа, значить вам, кацапні про це відомо.
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26.12.2023 14:39 Ответить
сама ти кацапня
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01.01.2024 16:26 Ответить
радий за СБУ на фронті...
але у тилу тилові щурі-офіціанти зебанди мародерів, з Володимирської, просирають усе, підставляючи тисячи українських воїнів на передку
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24.12.2023 22:20 Ответить
Та. Не один з СБУ. Не треба. От де депутати..
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24.12.2023 22:34 Ответить
Зеленожопые клоуны вани баканова!
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24.12.2023 22:51 Ответить
зепрезідент наказав підвласному сбу порадувати піпл на Різдво? А піпл хаває!
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25.12.2023 02:30 Ответить
По одній-дві операцій у рік...
Так можна з Рашкою воювати СТОЛІТТЯМИ!

Коли хоча би Кримській міст нарешті знесете?
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25.12.2023 02:53 Ответить
Путін ***** чи ні?
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26.12.2023 14:40 Ответить
А ви, на 10-му році активної війни у Центрі Європи, для себе, це ще не з'ясували?!
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26.12.2023 14:46 Ответить
имеет смысл обратить внимание на Балтийское море, где очень много интересных непуганных целей.
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26.12.2023 19:08 Ответить
 
 