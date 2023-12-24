Черное море отвоевывают два дрона СБУ - "Sea Baby" и "Мамай". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря морским дронам "Sea Baby", но и использует другой дрон под названием "Мамай"
Как информирует Цензор.НЕТ, о разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые – военному журналисту Андрею Цаплиенко.
В СБУ "приоткрыли некоторые детали их производства". Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.
В то же время "Sea Baby", как говорит Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты: "Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется.
Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".
А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".
Пожалуйста, подождите...
Я дуже сумніваюсь що розробка морських дронів і морські бої прописані в законі про СБУ.
СБУ не має власного флоту, а лише невелику кількість кораблів та суден, які використовуються для охорони кордонів та боротьби з контрабандою.
У разі війни СБУ може бути залучена до ведення морських боїв у якості розвідки та контррозвідки. Її співробітники можуть збирати інформацію про ворожі кораблі та судна, а також здійснювати диверсії та саботаж. Однак СБУ не може самостійно вести морські бої.
Тому, відповідаючи на ваше запитання, можна сказати, що СБУ може займатися морськими боями лише опосередковано, через співпрацю з іншими силовими відомствами.
Наприклад розд. IV п. 10, 16.
То мож і не потрібно буде простирадла набирати з нульовим смисловим змістом?
запобігання та протидія розвідувально-підривній діяльності спецслужб іноземних держав, а також незаконній діяльності осіб, які працюють на ці спецслужби;виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов'язаних з розвідувальною та диверсійно-підривною діяльністю проти України, порушенням її державного кордону, а також протиправним використанням морського простору України;забезпечення захисту інформації, яка становить державну таємницю, та охоронюваних законом відомостей, які не є державною таємницею, у сфері оборони та безпеки держави на морі.
У статті 16 Закону зазначено, що СБУ має право надавати допомогу Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам у здійсненні заходів щодо оборони та безпеки держави.
На підставі цих положень Закону можна зробити висновок, що СБУ здійснювати диверсії та саботаж на ворожих кораблях та суднах.
Однак СБУ не має права самостійно вести морські бої. Для цього вона повинна отримувати дозвіл від Президента України або Кабінету Міністрів України.
Якщо ви маєте на увазі самостійне ведення морських боїв, то СБУ такого права не має.
Воно повинно виконувати свої обов'язки, а не саботувати роботу прикриваючись відосиками...
Для рузьге - Бабай!
)))
але у тилу тилові щурі-офіціанти зебанди мародерів, з Володимирської, просирають усе, підставляючи тисячи українських воїнів на передку
Так можна з Рашкою воювати СТОЛІТТЯМИ!
Коли хоча би Кримській міст нарешті знесете?