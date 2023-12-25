Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) подполковнику ВСУ, командующему 206 Отдельным батальоном ТРО Виталию Баранову. ФОТО

На сайте Офиса президента в разделе "Петиции" размещена петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины, подполковнику Вооруженных сил Украины, командующему 206-м Отдельным батальоном Территориальной Обороны Вооруженных сил Украины Виталию Баранову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию.

Петицию разместила Татьяна Семенова 11 октября текущего года. В настоящее время собрано более 22,5 тыс. подписей. Сбор подписей будет продолжаться еще 18 дней.

Напомним, для того чтобы президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию - она должна собрать 25 тыс. подписей.

"Господин президент!

Прошу Вас присвоить звание Герой Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины, подполковнику Вооруженных сил Украины, командующему 206-м Отдельным батальоном Территориальной Обороны Вооруженных сил Украины Баранову Виталию Анатольевичу. Виталий Анатольевич Баранов родился 10 апреля 1967 года в городе Коростышеве Житомирской области. Подполковник Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны. Имел позывной "Биба".

Участник Революции Достоинства. После оккупации Крыма и вторжения в Украину российские вооруженные силы пошли в Вооруженные силы Украины и стали на защиту Родины. В сентябре 2014 года был мобилизован в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Батальон выполнял боевую задачу в Донецком аэропорту и на окраине Донецка – Опытное, Водяное, Пески. С 22 января 2015 года возглавил командование батальоном.

25 сентября 2015 был демобилизован в запас Вооруженных сил Украины. Работал помощником председателя Общества содействия обороне Украины. Возглавлял всеукраинскую общественную организацию "Объединенные войной. 90-й батальон".

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В 2015 году работал в ОСО Украины. Создал общественную организацию, которая занималась бывшими "киборгами".

С августа 2022 командовал 206-м отдельным батальоном территориальной обороны 241 обртро Вооруженных сил Украины, прошел Николаевщину и Херсонщину, север Харьковщины, дважды - Бахмутское направление (февраль-март и сентябрь-октябрь 2023).

За личное мужество, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени (10 октября 2015) и ІІ степени (12 октября 2016).

Виталий Баранов умер во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Герои не умирают! Слава Украине! Героям слава! Слава Нации! Смерть врагам!", - говорится в петиции.

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Підтримати цю петицію закликав Павло Тука.

"Доброго ранку, друзі. Як ніколи прошу вас звернути увагу на цю петицію та розповсюдити її. Віталій Баранов (Біба) був справді неймовірною людиною, яка зробила величезний внесок в нашу майбутню перемогу! Залишилось зібрати декілька тисяч підписів! Підтримайте, бо Він заслуговує на це!", - зазначає Тука.