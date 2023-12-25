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СБУ (18685) уклонисты (184) военно-врачебная комиссия (61)

Ликвидированы еще 3 "схемы для уклонистов", среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности разоблачила еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди организаторов - чиновник районной ВВК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов.

За деньги фигуранты предлагали военнообязанным уехать из нашего государства на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие "услуги" дельцы оценивали в сумму до 10 тыс. американских долларов. "Стоимость" зависела от срочности выезда и способа переправки через границу.

"Так, во Львове военные контрразведчики СБУ задержали "на горячем" врача-хирурга, который входил в состав районной военно-врачебной комиссии. Он пытался получить взятку за подписание для уклоняющегося фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов". Установлено, что на основании сфабрикованных" выводов медика его подельники из ВВК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе", - говорится в сообщении.

В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для незаконного выезда из Украины.

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Также отмечается, что в Одесской области задержан делец, наладивший канал нелегальной миграции потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья.

Чтобы переправить военнообязанных за границу, фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска.

По данным следствия, злоумышленник координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный телеграм-канал.

Деньги за "трансфер" фигуранты получали на собственный крипто-кошелек.

Кроме того, за "дополнительную" оплату они обещали уклоняющимся свое содействие в "легализации" на территории Евросоюза.

По данным СБУ, на Закарпатье задержан коммерсант, который переправлял военнообязанных за пределы нашего государства как водителей международных грузовых перевозок.

Чтобы реализовать "схему", ее организатор зарегистрировал на подставное лицо транспортное предприятие.

Как только лже-водитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта.

Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 01
Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 02
Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 03
Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 04
Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 05
Ликвидированы еще 3 схемы для уклонистов, среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ 06

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По разоблаченным фактам продолжаются расследования, начатые в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

-⁠⁠ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

-⁠⁠ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Львовской, Одесской и Закарпатской областных прокуратур.
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Топ комментарии
+17
Главная ухиляционная схема - это бронь для бесчисленной касты госслужащих,сотни тысяч бездельников просто проедают бюджет и насмехаются над воюющими на фронте простолюдинами.
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25.12.2023 10:46
+14
Цікаво, а той що чотири рази ''відкосив'' то за якою схемою, і у яку суму йому це обійшлося? І головне , чому він уник кримінальної відповідальності???
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25.12.2023 10:39
+10
оце молодці, так би за яйця по 17 ловили
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25.12.2023 10:39
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оце молодці, так би за яйця по 17 ловили
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25.12.2023 10:39 Ответить
Цікаво, а той що чотири рази ''відкосив'' то за якою схемою, і у яку суму йому це обійшлося? І головне , чому він уник кримінальної відповідальності???
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25.12.2023 10:39 Ответить
Я так розумію 5 копійок поміняв нік ? )
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25.12.2023 10:41 Ответить
За схемою тотальної беніфікації
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25.12.2023 10:57 Ответить
Главная ухиляционная схема - это бронь для бесчисленной касты госслужащих,сотни тысяч бездельников просто проедают бюджет и насмехаются над воюющими на фронте простолюдинами.
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25.12.2023 10:46 Ответить
«В дрібний, пшоняний склались ми народ - дрібні-дрібнесенькі жучкові люди»
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25.12.2023 11:02 Ответить
Є багато мажорів з абсолютною бронню, які вільно їздять на морько позасмагати. Дехто собі зразу кілька броней купив. Інвалідність 2 гр і працівник підприємства критичної інфраструктури, наприклад. На всяк випадок.
Вони навіть аеропорт хочуть запустити, щоб простіше було за кордон мотатись. А всі ці схеми поза пунктами пропуску то для біглих кріпаків з нижчої касти.
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25.12.2023 11:13 Ответить
Може краще було б,коли цю 10тку офіційно платили до державної скарбниці?
Та хай собі вйо бують,якщо вони готові останні копійки віддавати аби не воювати,який з них воїн?
Та ще й героїчно затримувальників сотні тисяч зможуть воювати або охороняти не західній кордон,а північ,схід,південь.
А з цих грошей фінансувати іностраних легіонерів,та хоча їм яйця по 17 кілограмами напевно не впариш
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25.12.2023 11:21 Ответить
Адвокат написав у Х
"Накатали адмінпротокол висмоктаний з куя (зараз оскаржую в суді).
К чому це я розказую. Два десятка здорових хлопців, фізуха, присяга, вміння поводитися зі зброєю - займаються рекетом в центрі Києва. А скільки таких «правоохоронців» в країні?"

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25.12.2023 12:01 Ответить
СБУ взяла на себе ще й антимонопольні функції.
Спочатку підчистили тих, хто демпінговав (<3000$), тепер тіх, хто зажрався (>10,000).
Формується, сприйнятлива ринкова вилка цін, що дозволить кожному громадянину України відчути себе "вільною людиною у вільній країні!" за фіксованим тарифом.
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25.12.2023 12:42 Ответить
 
 