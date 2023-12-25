Ликвидированы еще 3 "схемы для уклонистов", среди задержанных - должностное лицо военно-врачебной комиссии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди организаторов - чиновник районной ВВК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов.

За деньги фигуранты предлагали военнообязанным уехать из нашего государства на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие "услуги" дельцы оценивали в сумму до 10 тыс. американских долларов. "Стоимость" зависела от срочности выезда и способа переправки через границу.

"Так, во Львове военные контрразведчики СБУ задержали "на горячем" врача-хирурга, который входил в состав районной военно-врачебной комиссии. Он пытался получить взятку за подписание для уклоняющегося фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов". Установлено, что на основании сфабрикованных" выводов медика его подельники из ВВК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе", - говорится в сообщении.

В дальнейшем уклонявшиеся планировали использовать подделки для незаконного выезда из Украины.

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Также отмечается, что в Одесской области задержан делец, наладивший канал нелегальной миграции потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья.

Чтобы переправить военнообязанных за границу, фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска.

По данным следствия, злоумышленник координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный телеграм-канал.

Деньги за "трансфер" фигуранты получали на собственный крипто-кошелек.

Кроме того, за "дополнительную" оплату они обещали уклоняющимся свое содействие в "легализации" на территории Евросоюза.

По данным СБУ, на Закарпатье задержан коммерсант, который переправлял военнообязанных за пределы нашего государства как водителей международных грузовых перевозок.

Чтобы реализовать "схему", ее организатор зарегистрировал на подставное лицо транспортное предприятие.

Как только лже-водитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта.













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По разоблаченным фактам продолжаются расследования, начатые в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

-⁠⁠ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

-⁠⁠ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Львовской, Одесской и Закарпатской областных прокуратур.