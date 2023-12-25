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Последствия удара по Чернобаевке: зафиксировано не менее 25 "прилетов", повреждены дома, образовательное и медицинское заведения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера ночью российская армия массированным огнем покрыла Чернобаевку Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонская ОВА.
Как отмечается, по селу зафиксировано не менее 25 "прилетов" из артиллерии.
"В результате обстрелов повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское заведения, сельскохозяйственный объект, дорожная инфраструктура, а также три коммунальных автобуса. К сожалению, погибла 37-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили в одном из уничтоженных жилищ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия РФ плотным огнем покрыла Чернобаевку в Херсонской области. Под завалами погибла женщина.
Топ комментарии
+7 Andry Moon
показать весь комментарий25.12.2023 11:30
+6 Amber
показать весь комментарий25.12.2023 11:31
+5 володимир омельянов
показать весь комментарий25.12.2023 11:45
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ненавиджу 😡
тому сухий рахунок залишається.
можливо 15-0