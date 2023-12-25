Последствия удара по Чернобаевке: зафиксировано не менее 25 "прилетов", повреждены дома, образовательное и медицинское заведения. ФОТО

Вчера ночью российская армия массированным огнем покрыла Чернобаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонская ОВА.

Как отмечается, по селу зафиксировано не менее 25 "прилетов" из артиллерии.

"В результате обстрелов повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское заведения, сельскохозяйственный объект, дорожная инфраструктура, а также три коммунальных автобуса. К сожалению, погибла 37-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили в одном из уничтоженных жилищ", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что армия РФ плотным огнем покрыла Чернобаевку в Херсонской области. Под завалами погибла женщина.