РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10491 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
4 670 13
война (46847) обстрел (20169) Чернобаевка (64)

Последствия удара по Чернобаевке: зафиксировано не менее 25 "прилетов", повреждены дома, образовательное и медицинское заведения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера ночью российская армия массированным огнем покрыла Чернобаевку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонская ОВА.

Как отмечается, по селу зафиксировано не менее 25 "прилетов" из артиллерии.

"В результате обстрелов повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское заведения, сельскохозяйственный объект, дорожная инфраструктура, а также три коммунальных автобуса. К сожалению, погибла 37-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили в одном из уничтоженных жилищ", - говорится в сообщении.

Последствия удара по Чернобаевке: зафиксировано не менее 25 прилетов, повреждены дома, образовательное и медицинское заведения 01

Також читайте: Окупанти протягом 24 грудня 23 рази безуспішно штурмували плацдарм в Кринках, - Генштаб

Ранее сообщалось, что армия РФ плотным огнем покрыла Чернобаевку в Херсонской области. Под завалами погибла женщина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Це так пі#ори Петріот шукали...
показать весь комментарий
25.12.2023 11:30
+6
Здохніть , кляті кацапі ,
ненавиджу 😡
показать весь комментарий
25.12.2023 11:31
+5
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,тому побажаю кату українського народу злочинцю найбільшому терористу путіну і його злочиній кліці що б ви здохли.
показать весь комментарий
25.12.2023 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це так пі#ори Петріот шукали...
показать весь комментарий
25.12.2023 11:30 Ответить
Він же там стоїть та чекає
показать весь комментарий
25.12.2023 11:42 Ответить
Здохніть , кляті кацапі ,
ненавиджу 😡
показать весь комментарий
25.12.2023 11:31 Ответить
Це вони так ''віддячують'' за обстріли ЗСУ коли кацапи її окупували?
показать весь комментарий
25.12.2023 11:39 Ответить
на жаль,дістає ствольна артилерія.
показать весь комментарий
25.12.2023 13:49 Ответить
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,тому побажаю кату українського народу злочинцю найбільшому терористу путіну і його злочиній кліці що б ви здохли.
показать весь комментарий
25.12.2023 11:45 Ответить
Мої сьогодні вранці написали: ніч була дуже важка. Ці п#іздюки гатили, як скажені(с
показать весь комментарий
25.12.2023 12:30 Ответить
Какое То сакральное место. На перерыв команды уходили со счетом 21:0. Во втором тайме кацапы стали сокращать разрыв.
показать весь комментарий
25.12.2023 12:55 Ответить
не думаю,що там аеродром хоч якось задіяний..

тому сухий рахунок залишається.

можливо 15-0
показать весь комментарий
25.12.2023 13:51 Ответить
Согласно опросу в Херсонской области за вхождение в концлагерь рабZeя проголосовали свыше 85% жителей... Мавзолейные обезьяны Вермахта мочат в сортире своих...точно так мочили когда то жителей Тамбовской губернии... правда та и химическим оружием травил по приказу будущего маршалов Тухачевского и Жюкова Мрази Краснопузые Шизофреники чекисты 👹👺🦍☠️🏴‍☠️💥 Кара Божья придет...
показать весь комментарий
25.12.2023 13:02 Ответить
і знову хтось відсмоктав у рашензмі?
показать весь комментарий
25.12.2023 13:46 Ответить
Якi 85% ? Звiдки Ви iх узяли? З рашен Геббельс ТВ? I часто Ви його дивитесь?
показать весь комментарий
26.12.2023 09:09 Ответить
 
 