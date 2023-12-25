9-летняя девочка погибла на переходе под колесами автомобиля. Водитель пытается избежать ответственности. ВИДЕО+ФОТО

Водитель, под колесами которого погибла 9-летняя девочка, пытается избежать ответственности из-за связей в правоохранительных органах.

Об этом сообщил в фейсбуке ее дядя Влад Миргородский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Не дадим водителю избежать ответственности. 19.12.2023 моя племянница переходила дорогу, водитель автомобиля hyundai с номерными знаками АЕ 6699 СН, превысив скорость, не остановился на пешеходном переходе, из-за чего произошло ДТП. К сожалению, из-за несовместимых травм с жизнью девочка сразу погибла… Ей было всего 9 лет. Сейчас он пытается уйти от ответственности, поскольку имеет связи в правоохранительных органах. Он должен понести наказание, пожалуйста, дайте огласку", - пишет мужчина.

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