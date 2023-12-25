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9-летняя девочка погибла на переходе под колесами автомобиля. Водитель пытается избежать ответственности. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Водитель, под колесами которого погибла 9-летняя девочка, пытается избежать ответственности из-за связей в правоохранительных органах.
Об этом сообщил в фейсбуке ее дядя Влад Миргородский, информирует Цензор.НЕТ.
"Не дадим водителю избежать ответственности. 19.12.2023 моя племянница переходила дорогу, водитель автомобиля hyundai с номерными знаками АЕ 6699 СН, превысив скорость, не остановился на пешеходном переходе, из-за чего произошло ДТП. К сожалению, из-за несовместимых травм с жизнью девочка сразу погибла… Ей было всего 9 лет. Сейчас он пытается уйти от ответственности, поскольку имеет связи в правоохранительных органах. Он должен понести наказание, пожалуйста, дайте огласку", - пишет мужчина.
Топ комментарии
+33 Псамметих II
показать весь комментарий25.12.2023 14:04
+27 Vitalii “WMyk”
показать весь комментарий25.12.2023 14:08
+25 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий25.12.2023 14:26
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Пожалуйста, подождите...
Во-вторых, сбил он её уже в зоне действия перехода.
Так что тут да, 100%.
Но опять же, тут действительно, есть к чему прицепиться адвокатам.
Тем более, он ехал с включёными фарами, т е. обозначил себя.
І хворий совком тут ти, а не люди які хочуть щоб діти не гинули на пішоходних переходах.
Коли совки вже повиздихають, щоб Україна нарешті стала справжньою Європой.
Є тут один, "на нас нєнападут", "у нас общая історія", гарний представник совка.
Думаю такі як ти навіть проти смертної кари для агентів фсб в Україні і держзрадників які розмінували Чонгар і віддали Південь України.
Зауважте, той хто збив, їхав з ввімкненими фарами. Якби дівчинка хоч голову повернула, вона б побачила машину.
Але, куди дивилися її батьки, коли випускали з машини? У телефон?
Бо виправдовувати вбивць може тільки совок який сам би зробив вбивство при таких обставинах.
Вже два рази сказав тобі.
Рідні що сиділи в авто винні у смерті дитини не менше ніж той що її збив.
Не дарма кажуть береженого бог береже...
Як що вона бігла, то хай у когось язик відсохне від брехні.
На зоні будеш розповідати про "бєг" разом з водієм шизіком.
Але водію(батьку чи кому там) вліпити 3-5 років умовно, щоб усвідомив хоч якось і свою юридичну вину в загибелі дитини. Морально він і так себе гнобитеме, але щоб люди пальцями трохи показували на нього....
Згадаймо Харків і перехрестя, чоловік з косвеною виною через ідіотку сидить взагалі за гратами....
Видно що не їхав А летів, не впевнившись навіть в безпечному перетені перехрестя(бо він же на головній як що то також не винен), гальмувати й не збирався, бачив чи не бачив, або й бачити не хотів тому що на автівці А челядь всяка мусить почекати, бо воно не ї..е а давить -такі кажуть(можна пів години стояти на пішохідному й чекати що хтось зупиниться). Тут щось про Німеччину писали, гадаю що всюди в цивілізованих країнах водій би сів, А потім би думали хто ще в цьому винен.
Не потрібно вигороджувати водія, потрібно вже навчитися їздити спокійно та з повагою до інших. Але цього поки не буде бо все вирішують гроші та зв'язки, поваги нема і країна не цивілізована і ще хто зна коли нею стане, в головах людей мало що змінилося
Ви не ті пункти цитуєте.
"При наближення до пішоходного переходу водій зобов'язаний знизити швидкість, щоб в разі необхідності...."
На якій швидкості це можливо?
Це до ствердження, що він "летів".
А ось дитина бігла, не дивлячись, через дорогу.
Наскільки можливо уникнути зіткнення, коли хтось несподіванно вибігає на дорогу? - Так, це не підстава для того, щоб це не передбачати, але для того, щоб зрозуміти шанси "середнього" водія
Дитину дуже шкода.
Водій повинен бути обачним, але враховувати те, що хтось раптово опиниться на дорозі, не завжди можливо.
В даному випадку є відео, з якого дуже все чітко видно.