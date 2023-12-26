Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 354 960 российских захватчиков. Генштаб также подтверждает уничтожение российского корабля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 354960 (+1010) человек/persons,

танков - 5899 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,

РСЗО - 934 (+0) ед,

средства ПВО - 614 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),

крылатые ракеты – 1618 (+1),

корабли /катера - 23 (+1) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,

специальная техника - 1239 (+5)

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