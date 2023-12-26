Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 354 960 российских захватчиков. Генштаб также подтверждает уничтожение российского корабля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 354960 (+1010) человек/persons,
танков - 5899 (+22) ед,
боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,
артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,
РСЗО - 934 (+0) ед,
средства ПВО - 614 (+1) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),
крылатые ракеты – 1618 (+1),
корабли /катера - 23 (+1) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,
специальная техника - 1239 (+5)
Пожалуйста, подождите...
Гойда!
- В названиях… У американцев нет «космических войск» - но есть космические средства поражения А у России нет космических средств поражения - зато есть Воздушно-космические войска…
118!! одиниць техніки, 1! корито та 1010!!! чумардосів.
Арта 34!!, броня 59!!, логістика 34!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!, сукупна арта закрила чергову сотню 9300.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 354 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
Знатна "м"ясорубка" вийшла!
дивно що ніхто про це не пише
До пункту "кораблі" потрібно добавляти пункт "ремонтні доки" +1
Циганакедмі давно не бачив - шість БДК і Одеса впаде ... мудозвон вова пу, вова ху їм сказав що Ураїну створив інший вова - уленін, ось вони як "подьонки" рвуться побачить і здохнуть (майже Париж)