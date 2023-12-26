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армия РФ (15392) Генштаб ВС (4301) ликвидация (1952) уничтожение (3854)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 354 960 российских захватчиков. Генштаб также подтверждает уничтожение российского корабля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 354960 (+1010) человек/persons,

танков - 5899 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед,

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед,

РСЗО - 934 (+0) ед,

средства ПВО - 614 (+1) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),

крылатые ракеты – 1618 (+1),

корабли /катера - 23 (+1) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед,

специальная техника - 1239 (+5)

Читайте: Россияне пытались 12 раз атаковать плацдарм вблизи Крынок, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 354 960 человек (+1010 за сутки), 23 корабля/катера, 5899 танков, 8366 артсистем 01
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Топ комментарии
+24
Минув 3593 день москальсько-української війни.
118!! одиниць техніки, 1! корито та 1010!!! чумардосів.
Арта 34!!, броня 59!!, логістика 34!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!, сукупна арта закрила чергову сотню 9300.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 354 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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26.12.2023 09:00
+19
З автотехнікою неточно! Бо, мабуть, не врахована та, яку пригнали на пірс у Феодосії - під розвантаження "Новочеркаська" Корабель пришвартований до вантажного причалу - значить в трюмі ********** не "на колесах" були(в машини завантажені) - а на піддонах в штабелях (а можливо - в контейнерах ) Саме тому там стояли портові крани вздовж борту Значить - на момент розвантаження на пірсі стояли вантажівки та тягачі з причепами Також була берегова команда розвантаження (мінімум рота "іхтамнєтів") На борту перебував екіпаж - "бортова команда розвантаження" Знімали "крєпьож" з контейнерів та піддонів
Знатна "м"ясорубка" вийшла!
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26.12.2023 09:03
+16
День починаєтся з прикрасних новин по знищенню ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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26.12.2023 08:43
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А марской флот кацапіі рєшил клас паказать, тіпа што там самальоти, а віртальтах ва-а-ще малчім. Дайош дісантнає карита, грандіозний БУЛЬ-БУЛЬ.
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26.12.2023 08:18 Ответить
Феодосія - це ще не f-16?
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26.12.2023 08:18 Ответить
мабуть Су-25.
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26.12.2023 08:24 Ответить
СУ-24 з британськими Storm Shadow чи французькими SCALP EG. СУ-25 не потягне. Хоча французькими навряд чи - на британській Storm Shadow - проникаюча BROACH, а на французькій SCALP - касетна БЧ.
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26.12.2023 12:47 Ответить
так, я забув що на 25 пілони не розраховані на таку вагу.
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26.12.2023 13:03 Ответить
коритко... +1
Гойда!
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26.12.2023 08:29 Ответить
- В чём разница между Россией и США в ваенна-касмическай отрасли?

- В названиях… У американцев нет «космических войск» - но есть космические средства поражения А у России нет космических средств поражения - зато есть Воздушно-космические войска…
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26.12.2023 10:09 Ответить
Мальчики в трусиках напужались,******..
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26.12.2023 11:16 Ответить
День починаєтся з прикрасних новин по знищенню ворога в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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26.12.2023 08:43 Ответить
Ще одна російська галоша схоже поповнить виставочний зал біля крейсера москва. Палала добре.
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26.12.2023 08:44 Ответить
Минув 3593 день москальсько-української війни.
118!! одиниць техніки, 1! корито та 1010!!! чумардосів.
Арта 34!!, броня 59!!, логістика 34!!
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!, сукупна арта закрила чергову сотню 9300.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 354 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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26.12.2023 09:00 Ответить
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26.12.2023 09:02 Ответить
Та супер звичайно,тільки коли ж воно все закінчиться? Дебіли і залізо
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26.12.2023 09:04 Ответить
"Борітся та поборете ..."
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26.12.2023 09:15 Ответить
Дебіли не мамонти, навряд всі вимруть, а от заліза хоч у них ще багато але й воно теж все тане й тане.
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26.12.2023 09:47 Ответить
Владімір, владімір. Довго держиться. Коли вже тебе переступимо, владімір
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26.12.2023 09:08 Ответить
З автотехнікою неточно! Бо, мабуть, не врахована та, яку пригнали на пірс у Феодосії - під розвантаження "Новочеркаська" Корабель пришвартований до вантажного причалу - значить в трюмі ********** не "на колесах" були(в машини завантажені) - а на піддонах в штабелях (а можливо - в контейнерах ) Саме тому там стояли портові крани вздовж борту Значить - на момент розвантаження на пірсі стояли вантажівки та тягачі з причепами Також була берегова команда розвантаження (мінімум рота "іхтамнєтів") На борту перебував екіпаж - "бортова команда розвантаження" Знімали "крєпьож" з контейнерів та піддонів
Знатна "м"ясорубка" вийшла!
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26.12.2023 09:03 Ответить
Якось в цьому світлі чомусь "засвітився" ліхтеровоз - ніколи не було, а тут на тобі.
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26.12.2023 09:16 Ответить
Я не великий "спец" по суднам Якщо "ліхтеровоз" - то там уже точно "нитки тягнуться" до Ірану Перекинули ********** з Ірану в Астрахань Там перевантажили на баржі По Волго-Донському каналу прогнали в Азовське море Там завантажили на ліхтеровоз Інший варіант - з Астрахані довезли залізницею контейнери до Новоросійська Там завантажили в ліхтеровоз (Адже кацапи перестали взагалі возить військові вантажі мостом Тільки на кораблях! А їх - все менше!)
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26.12.2023 09:34 Ответить
а док? знищено всю інфраструктуру доку
дивно що ніхто про це не пише
До пункту "кораблі" потрібно добавляти пункт "ремонтні доки" +1
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26.12.2023 12:31 Ответить
Ой! "Не берите меня за здесь! Я вся "такая"! Для більшості це - "китайська грамота"! Про тунель на БАМі теж мовчать Бо основній масі цікава саме "ефектність" - а не "ефективність"! Мені більш цікаво, що на один БДК стало менше - а не про те, що знищені ********** Бо ********** можна нові привезти - а от транспорт для перевозки, новий, нема де взять!
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26.12.2023 13:06 Ответить
Наземна техніка таки перейшла 39 000 (вчора Qq Qqq f1a4586b аносував це, але було тільки 38 999). 24 920 ординців з початку грудня - попереду тільки листопад 28 550 але вже зрозуміло що цей "рекорд" буде поновлено. Тувінський оленевод таки добили - ось вам сYки... Яшку Цигана кедмі давно не бачив - шість БДК і Одеса впаде ... мудозвон
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26.12.2023 09:12 Ответить
На момент написання біля 9 ранку впевнений вже було 39к ))
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26.12.2023 09:17 Ответить
У Росії порожньої землі скільки хочеш. Повно лісу, хутра, алмазів, золота, нафти, газу. Живи, не хочу, тільки варто витягнути руки з дупи та навести елементарний порядок. Але їм немає справи до всього цього, живуть у злиднях, без будь-яких елементарних благ цивілізації, водопроводу, каналізації, газу, доріг. Їм річ до України, ЕС. А в Україні склалася гарна традиція. Кожної доби понад 1000 окупантів гинуть у чужій їм Україні.
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26.12.2023 09:13 Ответить
Та їм все одно.Вони здійснюють свою мрію,стати дідами на паличках
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26.12.2023 09:18 Ответить
Чому чужа, вова пу, вова ху їм сказав що Ураїну створив інший вова - уленін, ось вони як "подьонки" рвуться побачить і здохнуть (майже Париж)
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26.12.2023 09:23 Ответить
"У Росії порожньої землі скільки хочеш." - землі то багато але якість тих земель не дуже.
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26.12.2023 09:25 Ответить
Принаймні, вистачає, аби експортувати збіжжя.
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26.12.2023 11:52 Ответить
Їм пох... що у них є, їм важливо щоб у інших нічого не було ...
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26.12.2023 09:18 Ответить
БДК... в феодосии... а торчно ф-16 ещё не в УКРАИНЕ? + *****-34 под мариуполем и *****-30 под ОДЕССОЙ
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26.12.2023 09:23 Ответить
Нема так нема...
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26.12.2023 09:26 Ответить
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26.12.2023 11:06 Ответить
 
 