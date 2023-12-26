Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Утром 26 декабря в Днепровском районе возле поселка Васильевка столкнулись шесть автомобилей и один грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.
По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что произошло столкновение шести транспортных средств, из которых одно грузовое.
В результате ДТП получили травмы шесть человек. Трое госпитализированы в больницу.
Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
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