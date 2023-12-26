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Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Утром 26 декабря в Днепровском районе возле поселка Васильевка столкнулись шесть автомобилей и один грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.

По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что произошло столкновение шести транспортных средств, из которых одно грузовое.

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В результате ДТП получили травмы шесть человек. Трое госпитализированы в больницу.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 01
Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 02
Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 03
Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 04
Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 05
Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС 06
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Ну фура обов'язково... А як же без фури?...
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26.12.2023 10:00 Ответить
Толку від ABS та ESP, коли за кермом PDRS.
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26.12.2023 11:14 Ответить
В замку АВС , на снігу, рекомендують вимикати.
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26.12.2023 11:35 Ответить
Добре що ніхто не загинув.
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26.12.2023 11:36 Ответить
 
 