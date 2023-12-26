Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали 6 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Утром 26 декабря в Днепровском районе возле поселка Васильевка столкнулись шесть автомобилей и один грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.

По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что произошло столкновение шести транспортных средств, из которых одно грузовое.

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В результате ДТП получили травмы шесть человек. Трое госпитализированы в больницу.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.











