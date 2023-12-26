На Волыни задержана банда рэкетиров, которые "выбивали" 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни. Злоумышленники "выбивали" деньги у раненого воина-гранатометчика ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали деньги за "мирное решение спорных вопросов".
Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тыс. в гривневом эквиваленте с раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.
"Услышав отказ в оплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.
В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой", - говорится в сообщении.
Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.
По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.
К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.
Вырученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".
В настоящее время всем четырем фигурантам извещено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения).
Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
мабуть другий варіант приніс би більше користі
А чому у нього на куртці заштриховано напис?
Чи не тому, що там написано "поліція"?
А вообще-то с этим должны правохренители разбираться и бандитизм во время войны был строго расстрельной статьей. Как и пособничество сотрудниками милиции уголовному элементу и коррупции. Не должно быть безнаказанности - из нее вырастает беспредел. Уже вырос...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
з 7.25
І де наші "славетні" клименки та малюки ?
А показово розстріляти таких вимагачів духу не вистачає ? Ми ще не у європі, можна пару раз.
@NEONUA81
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55 хв
Вчора затримали дебіла !! Стриляв у місті !
Я бачу підготовленого штурмовика, плюс транспортний засіб для пересування груп, автівка буде перефарбована під задачі !
Ви бачите теж саме?
треба берегти.
90-тих для цих ублюдків більше НЕ БУДЕ...!!!
А буде 2дошки та каналізація...!!!
Цю кримінальну мразоту разом з мусарньою, яка їх кришує та з їх ублюдним виводком, треба вистрілювати, травити та випалювати вогнем з УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА...!!!
Нажаль у вояка немає зброї для самозахисту.