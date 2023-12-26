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Волынь (924) рэкет (126) СБУ (18697)

На Волыни задержана банда рэкетиров, которые "выбивали" 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни. Злоумышленники "выбивали" деньги у раненого воина-гранатометчика ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали деньги за "мирное решение спорных вопросов".

Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тыс. в гривневом эквиваленте с раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.

"Услышав отказ в оплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.

По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.

К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.

Вырученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".

В настоящее время всем четырем фигурантам извещено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

На Волыни задержана банда рэкетиров, которые выбивали 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ 01
На Волыни задержана банда рэкетиров, которые выбивали 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ 02
На Волыни задержана банда рэкетиров, которые выбивали 3000$ несуществующего долга у раненого воина ВСУ, - СБУ 03
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Топ комментарии
+44
Віддайте виродків побратимам воїна!
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26.12.2023 10:25
+38
в тюрму їх садити ? чи пустити по мінному полю
мабуть другий варіант приніс би більше користі
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26.12.2023 10:26
+25
Це чергове біосміття мерзотні мерзоти ублюдочні ублюдки...
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26.12.2023 10:26
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Віддайте виродків побратимам воїна!
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26.12.2023 10:25 Ответить
в тюрму їх садити ? чи пустити по мінному полю
мабуть другий варіант приніс би більше користі
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26.12.2023 10:26 Ответить
МЛЯДЬ,дайте цих УРОДІВ в руки народу України, їх ЯЙЦЯ застрялиб в їх горлі
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26.12.2023 11:51 Ответить
Це чергове біосміття мерзотні мерзоти ублюдочні ублюдки...
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26.12.2023 10:26 Ответить
Я знаю....
А чому у нього на куртці заштриховано напис?
Чи не тому, що там написано "поліція"?
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26.12.2023 10:58 Ответить
навіть якщо і так-то хіба бандюки ніколи не використовували однострої спочатку міліції а потім і поліції...
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26.12.2023 11:03 Ответить
Якщо б був фейковий напис, то відразу б написали. А тут - ні гу гу.
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26.12.2023 11:21 Ответить
В штрафбат,***. Але ж ні. Ми правова держава. На зону та кормити за бюджетний кошт. Гарно пристроїлися хлопчики.
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26.12.2023 10:27 Ответить
90-ті.
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26.12.2023 10:31 Ответить
Еще не 90е, но уверенно движемся в этом направлении.
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26.12.2023 11:04 Ответить
Спочатку житомирщина, тепер Волинь...хто наступний
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26.12.2023 11:13 Ответить
Дивно, що у нас криміналітет мобілізації не підпадає. Як і депутати
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26.12.2023 10:32 Ответить
Вони один одного "стоят" і мало в чому відрізняються
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26.12.2023 11:14 Ответить
Ага, вы еще подведите побратимов под статью - менты и наши судьи впаяют за месть раза в два больше, чем за бандитизм - они сами бояться случаев мести как огня, аж мантии подгорают...
А вообще-то с этим должны правохренители разбираться и бандитизм во время войны был строго расстрельной статьей. Как и пособничество сотрудниками милиции уголовному элементу и коррупции. Не должно быть безнаказанности - из нее вырастает беспредел. Уже вырос...
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26.12.2023 10:39 Ответить
Не тільки мантії, а і матня підгорає
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26.12.2023 11:06 Ответить
Дєрьмак , та зеля дають добро, вони самі так роблять, тільки трохи в інакший формі, крадуть по крупняку. А хто проти , того по тюрмах.
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26.12.2023 10:41 Ответить
Карл Волох
https://www.youtube.com/watch?v=***********
з 7.25
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26.12.2023 10:57 Ответить
Як що є злодійські "общаки" в Україні, то, відповідно, є й "пахани, смотрящі, бики". Структура не знищена.
І де наші "славетні" клименки та малюки ?
А показово розстріляти таких вимагачів духу не вистачає ? Ми ще не у європі, можна пару раз.
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26.12.2023 10:44 Ответить
Вони з ними дружать та діляться...
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26.12.2023 11:09 Ответить
А можливо - і керують.
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26.12.2023 11:46 Ответить
І це не виключено
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26.12.2023 11:52 Ответить
Вымогают - иди сразу в полицию,этих бандитов видать либо крышевали т.н. правоохранители либо люди понимают бесполезность обращений к этой структуре за защитой.
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26.12.2023 10:49 Ответить
шо це за тюрма така, шо звідти мона верховодити бандами? Мусора з бандюками в долі
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26.12.2023 10:54 Ответить
***, то це СБУ ловить бандюків, бо поліцаї тих захищають.. це якесь **********!
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26.12.2023 10:56 Ответить
Вперёд, в прошлое! В девяностые.
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26.12.2023 11:07 Ответить
Шось при наркомі🤡, банди як сміття розвелися , а чи не працює хтось, на внутрішню дестабілізацію ...як при януковочі ?
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26.12.2023 11:07 Ответить
✙ N.E.O.N ✙
@NEONUA81
·
55 хв
Вчора затримали дебіла !! Стриляв у місті !
Я бачу підготовленого штурмовика, плюс транспортний засіб для пересування груп, автівка буде перефарбована під задачі !
Ви бачите теж саме?
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26.12.2023 11:08 Ответить
Які гарно сидиться в українських колоніях, цілі банди організовувати можна.
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26.12.2023 11:29 Ответить
Навіщо тримати це сміття, та ще годувати. На гілляку, а патрони
треба берегти.
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26.12.2023 11:35 Ответить
раненому воину скорейшего оздоровления!а теперь по теме.....пидаров этих на палю немедля.................вот не пойму,а почему СБУ работает а мусора их только на задержании.или криминальная полиция для галочки..........................................................
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26.12.2023 11:37 Ответить
Робить вже украінський "шторм Z". Армія така система, що навчить зеків копати і виконувати задачі. Азовці казали в інтервью - що і з такими зправляться.
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26.12.2023 11:45 Ответить
Людяність з виродками до добра не веде, бо добро вони сприймають як слабкість, чи не пора й нам їх на передову під прицілом? Може мізки, якщо виживуть, хоч трохи на місце стануть. АРХ М
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26.12.2023 12:02 Ответить
Нехай тепер лєтку-єньку на мінному полі танцюють. Під пильним наглядом нашого снайпера.
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26.12.2023 12:10 Ответить
Схоже, що на куртці написано "Епіцентр" (не "Поліція")...
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26.12.2023 12:13 Ответить
Усю цю кримінально-блатну-качкову-боксерську мразоту, під час затримання треба частково-показово ліквідувати на місці, а потім в бурі на зоні, організувати ретельну реконструкцію кісток пики та кінцівок тим кримінальним ублюдо-паханам...!!!
90-тих для цих ублюдків більше НЕ БУДЕ...!!!
А буде 2дошки та каналізація...!!!
Цю кримінальну мразоту разом з мусарньою, яка їх кришує та з їх ублюдним виводком, треба вистрілювати, травити та випалювати вогнем з УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА...!!!
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26.12.2023 12:30 Ответить
Використання зброї протих цих собак доречне.
Нажаль у вояка немає зброї для самозахисту.
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26.12.2023 13:14 Ответить
 
 